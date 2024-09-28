AFAD Başkanı Memiş: Türkiye, Afet Yönetiminde Dünyanın En İyilerinden

Afet ve Acil Durum Yönetimi ( Afad ) Başkanı Okay Memiş, " Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak afete müdahale ve afet sonrası iyileştirme konusunda dünyanın en iyilerinden birisiyiz." dedi.

Afad tarafından Topuk Yaylası'nda düzenlenen "İç Anadolu Bölgesi Akreditasyon Koordinasyon Kampı", 13 ildeki 45 arama kurtarma kuruluşundan 750 kişinin katılımıyla başladı.

Bölgeye dün akşam gelerek çadırlarını kuran ekipler, gece eğitimi aldı.

Düzce Valisi Selçuk Aslan ve AFAD Başkanı Okay Memiş'in katılımıyla sabah ekiplerle ormanda yürüyüş ve oryantiring yapıldı.

Programın açılışında konuşan Vali Aslan, Düzce'nin deprem bölgesinde bulunduğuna işaret ederek, devlet-STK işbirliğinde afet sonrası çalışmalara özen gösterildiğini söyledi.

Aslan, Cumhuriyet'in 100. yılında 100 bin arama kurtarma personeli yetiştirme hedefine yönelik kentte çeşitli çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

"Risk azaltmaya yönelik çalışmalarımız var"

AFAD Başkanı Memiş de Kahramanmaraş merkezli depremlere değinerek, "Vatandaşlarımızın yanındayız, onların emrindeyiz. Onların eksikliklerini gidermeye gayret ediyoruz. Bizim açımızdan, afet yöneticileri açısından depremin akut dönemi, iyileştirme dönemi devam ediyor." diye konuştu.

Afet yönetiminin risk azaltma, afete müdahale ve afet sonrası iyileştirme olmak üzere üç boyutunun bulunduğunu dile getiren Memiş, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak afete müdahale ve afet sonrası iyileştirme konusunda dünyanın en iyilerinden birisiyiz." dedi.

Memiş, AFAD'ın 2019 yılında Kahramanmaraş'ta deprem tatbikatı yaptığını belirterek, "Öngöremediğimiz iki şey oldu. Birincisi 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem. İkincisi çok büyük bir alanı etkilemiş olması. 11 vilayet ve 14,5 milyon insanı etkiledi. Bu iki konu öngörülemedi. Bu iki şeyin dışında zaten bilim insanlarımız ifade ediyorlardı." diye konuştu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 39 bin binanın yıkıldığını söyleyen Memiş, şöyle devam etti:

"Bu binaların 26 bininde insan yaşıyordu. Devlet 26 bin binaya müdahale edecek ve arama kurtarma yapacak. Bir arama kurtarma ekibi 25 kişiden oluşuyor. Bu uluslararası standarttır. 25 kişi 7/24 çalışamaz. 8 saat çalışmak zorunda. Yani buna göre bir binada 75 kişinin çalışması gerekiyor. 75 çarpı 26 bin, 1 milyon 950 bin ediyor. Dünyada kaç arama kurtarmacı var? Dünyada akademik çalışmalara göre 750 bin arama kurtarmacı var. Daha az olduğunu söyleyen araştırmalar da var. 750 binin iki katı olsa 1 milyon 950 bin etmiyor. Dünyadaki arama kurtarmacıların sayısı 2 katı olsaydı yine yeterli değildi. Biz alana toplamda 35 bin arama kurtarmacı sevk edebildik. 11 bin kişi de yurt dışından geldi. 35 bin nerede 1 milyon 950 bin nerede? 'AFAD geç kaldı.' dediler. AFAD geç kalmadı, rakamlar ortada. AFAD devletin bütün imkanlarıyla alana arama kurtarmacı arkadaşları sevk etti."

Memiş, depremlerden çıkarılması gereken dersin, sağlam zemine sağlam binaların yapılmasını başarmak ve arama kurtarma ekiplerinin sayısını artırmak olduğunu vurguladı.

AFAD olarak yurt dışı insani yardım faaliyetlerinin de aralıksız sürdürüldüğünü dile getiren Memiş, "Gazze'ye doğrudan giremediğimiz için Mısır'dan giriyoruz. Mısır hükümeti ile iyi ilişkiler kurarak, oradaki zor durumda olan kardeşlerimize elimizi uzatmaya gayret ediyoruz. Onlarca, yüzlerce ülkeye gidiyoruz." dedi.

Memiş, kentsel dönüşümün önemsedikleri bir konu olduğunu belirterek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile ortak hareket ettiklerini kaydetti.

Cumhuriyet'in 100. yılında 100 bin arama kurtarma personeli yetiştirme hedefine dikkati çeken Memiş, "Milli Savunma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer kamudaki arkadaşlarımızla 100 bine ulaştık. Nüfusumuzla oranladığımızda dünyada en fazla arama kurtarmacı olan ülke olacağız. Bina deprem yönetmeliğine çalıştık. Önümüzdeki günlerde bunun tebliğini yayınlayacağız. Bu büyük ses getirecek. Daha fazla kolon, daha fazla perde beton koydurulmasını sağlayacağız. İmreniyoruz ya Japonya'da, Şili'de binalar sağlam diye. Biz de bundan sonra yapacağımız yapılarda daha güçlü yapı donatılarıyla hareket edeceğiz. Risk azaltmaya yönelik çalışmalarımız var."

Konuşmaların ardından 750 kişilik ekip, AFAD tarafından kurulan alanlarda orman yangını söndürme, rafting botu dayanıklılık yarışları, gölde kano ile arama kurtarma eğitimlerine katıldı.

Kamp, yarın yapılacak eğitimlerin ardından sona erecek.