AFAD: 1762 vatandaşımız hayatını kaybetti (7)

6 BİN 800 KİŞİ KURTARILDIAFAD'dan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya'da toplam 1762 vatandaşın hayatını kaybettiği, 12 bin 68 vatandaşın yaralandığı belirtildi.

6 BİN 800 KİŞİ KURTARILDI

Afad'dan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya'da toplam 1762 vatandaşın hayatını kaybettiği, 12 bin 68 vatandaşın yaralandığı belirtildi. Bölgede yıkılan bina sayısının 5 bin 606 şeklinde devam ettiği, 10 bin 176 arama kurtarma personelinin bölgeye sevk edildiği kaydedildi. Açıklamada kurtarma çalışmaları sonucunda şu ana kadar 6 bin 800 vatandaşın enkazdan kurtarıldığı bildirildi.