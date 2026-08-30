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Almanya'da bıçaklı saldırı: İngiliz kadın hayatını kaybetti

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Almanya'nın Rosenheim kentinde bıçaklı saldırıya uğrayan 31 yaşındaki İngiltere vatandaşı kadının yaşamını yitirdiği bildirildi.

Almanya'nın Rosenheim kentinde bıçaklı saldırıya uğrayan 31 yaşındaki İngiltere vatandaşı kadının yaşamını yitirdiği bildirildi.

Oberbayern Süd Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, gece yerel saatle 00.50 sıralarında Rosenheim Tren İstasyonu'nda bir kadının bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralandığı ihbarı üzerine ekiplerin harekete geçtiği belirtildi.

Polisin saldırının hemen ardından şüpheliyi olay yerinde gözaltına aldığı ifade edilen açıklamada, Alman uyruklu zanlının Fürstenfeldbruck bölgesinde ikamet ettiği ve 27 yaşında olduğu kaydedildi.

Açıklamada, ağır yaralanan İngiltere vatandaşı kadının hastaneye kaldırıldığı ancak müdahaleye rağmen kurtarılamadığı bilgisi paylaşıldı.

Cinayet suçlamasına ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, olaya tanık olan kişilerin polisle iletişime geçmesi istendi.

Kaynak: AA
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