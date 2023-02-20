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Adıyamanlı Taha Erdem, enkaz altında çektiği videoyla dünya basınında geniş yer buldu: Bir ulusun kalbini fethetti

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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki deprem 10 ilde büyük yıkıma neden olurken, dünya ülkeleri de tarihinin en büyük depremlerinden birini yaşayan Türkiye için seferber olmuş durumda. Birçok ülkenin kurtarma görevlileri ve yetkilileri Türkiye'nin yanında yer alırken Adıyamanlı 17 yaşındaki Taha Erdem'in hikayesi dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Özellikle İngiliz basını, Erdem'in enkaz altında çektiği videoya dair yorumlarını manşetten geçti.

Adıyamanlı Taha Erdem, 7.7 büyüklüğündeki depremde yıkılan Yeni Sanayi Mahallesindeki 47 kişiye mezar olan Zümrüt Apartmanının enkazının altında kaldı.

Deprem esnasında uyanan ve kaçmaya çalışırken kapıya çarparak bayılan Taha Erdem (17), daha sonra binadakilerin çığlıkları ile uyandı. Uyandığında üzerinde enkaz yığını olduğunu fark etti. Ayağı sıkışan ve kıpırdayamayan 11. sınıf öğrencisi Taha Erdem, kurtulamayacağını düşündüğü için 'son videom' diye bir video çekti.

Adıyamanlı Taha Erdem, enkaz altında çektiği videoyla dünya basınında geniş yer buldu: Bir ulusun kalbini fethetti

Taha Erdem, depremden 2 saat sonra akrabalarının yardımıyla enkazdan çıkartıldı. Hafif yaralı olan Erdem'in anne ve babası da enkazdan sağ olarak kurtarıldı.

Adıyamanlı Taha Erdem, enkaz altında çektiği videoyla dünya basınında geniş yer buldu: Bir ulusun kalbini fethetti

Erdem'in başına gelenler dünya basınında da geniş yer buldu. İngiliz Daily Mail gazetesi Erdem'in hikayesini "Türk genci, saatler sonra canlı çıkarılmadan önce enkazdan duygusal bir veda videosuyla bir ulusun kalbini fethediyor" başlığı ile okurlarına duyurdu. "Neredeyse kesin bir ölümle karşı karşıya kalan Taha, telefonuna dokunaklı bir video çekti" diyen İngiliz gazete gencin kurtarılmasının pek çok mucizeye ilham olduğunu yazdı.

Adıyamanlı Taha Erdem, enkaz altında çektiği videoyla dünya basınında geniş yer buldu: Bir ulusun kalbini fethetti

Uluslararası haber ajansı AP de, Taha Erdem'in ailesi ile fotoğrafını aboneleri ile paylaştı. Söz konusu karelerde Erdem'in annesi ve babası ile yıkılan evlerine baktıkları anlar yer aldı.

Adıyamanlı Taha Erdem, enkaz altında çektiği videoyla dünya basınında geniş yer buldu: Bir ulusun kalbini fethetti

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Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Kahramanmaraş Adıyaman Deprem Güncel Haberler

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