Adıyaman'daki 2 konteyner çarşı ticari hayatı canlandırdı! Bakkal, berber ve kırtasiyeler hizmet vermeye başladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu Adıyaman'da koordinatör vali olarak görev yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in hummalı çalışmalarıyla bir haftada kurulan Kayseri Çarşısı ve Melikgazi Mimar Sinan Çarşısı ticari hayatın yeniden canlanmasını sağladı. İki konteyner çarşı içinde bakkal, berber, kırtasiye, tuhafiye ve züccaciye gibi dükkanlar hizmet vermeye başladı.

Adıyaman'da, afetzede esnafın yeniden ekonomik hayata dahil olması ve depremzedelerin tüm ihtiyaçlarını rahatlıkla giderebilmesi için çalışmalara hız verildi.

DEPREMİN YARALARINI SARMAK İÇİN CANLA BAŞLA ÇALIŞIYORLAR

Adıyaman'da koordinatör vali olarak görev yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in hummalı çalışmaları sonrasında bir haftada kurulan Kayseri Çarşısı ve Melikgazi Mimar Sinan Çarşısı şehirdeki ticari hayatın yeniden canlanmasını sağlarken, depremin yaralarını sarmak için kurulan iki konteyner çarşı esnaf ve vatandaşın da yüzünü güldürdü.

"İKİ ÇARŞIYI HAZIRLAYIP NOTER HUZURUNDA KURAYLA TESLİM ETTİK"

Depremin ardından hayatı normale döndürmek için mücadele ettiklerini söyleyen Vali Çiçek, "Yolda bizi gördüklerinde 'Bir yer sağlandığı takdirde iş yerlerimizi tekrar açmak istiyoruz.' demişlerdi. Biz de bunun üzerine özellikle 7 gün gibi kısa süre içerisinde iki çarşıyı hazırlayıp noter huzurunda çekilen kurayla teslim ettik" dedi.

BAKKAL, BERBER GİBİ DÜKKANLAR HİZMET VERMEYE BAŞLADI

Vali Çiçek; bakkal, berber, kırtasiye, tuhafiye ve züccaciye gibi dükkanların hizmet vermeye başladığını ifade ederek, ürün taşıma işlemleri bitince daha fazla konteyner dükkanın kapılarını açacağını kaydetti.

"İNSANLAR BURADA BİRBİRLERİNİ BULMAYA BAŞLADI"

Adıyaman Kayseri Çarşı'nın ticari hayata katkısının yanında psikolojik boyutunun da olduğuna dikkati çeken Vali Çiçek, "Çarşı sadece ticareti başlatmadı, aynı zamanda bir rehabilitasyon merkezi gibi çalışmaya başladı. Esnafın birbirleriyle acılarını paylaşması, müşteri esnaf ilişkileri herkese iyi geldi. İnsanlar burada birbirlerini bulmaya başladı. Özellikle çay ocaklarında, taburelerde oturduklarında dertleşmeye başladılar. Hem ticareti canlandırdık hem de hayatı ayağa kaldırmış olduk." diye konuştu.

"İLK ETAPTA 452 DÜKKAN PLANLIYORUZ"

Çiçek, iş yeri sayısının artacağını belirterek, "Adıyaman'da çarşı yapmaya, tüm esnafa dükkanlar oluşturmaya devam edeceğiz. İlk etapta 452 dükkan planlıyoruz. Arkasından 600 dükkan daha eklenecek ve binli rakamlara ulaşmış olacağız" bilgisi verdi.