Adana ve Mersin'in ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Adana ve Mersin'in ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Adana'nın Aladağ ilçesindeki Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen tören Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Aladağ Belediyesine ait bir tesiste devam eden etkinlikte, öğrenciler şiir okudu ve çeşitli gösteriler sundu.

Törene Kaymakam Sançar Batuhan Kurdu, Belediye Başkanı Kemal Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Ertuğrul İnce ve kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kozan ilçesinde de Hükümet Konağı bahçesinde gerçekleştirilen törenin ardından Cumhuriyet Parkı'nda program düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Çelik, burada günün anlam ve önemine dair konuşma yaptı.

Etkinlikler kapsamında öğrenciler şiir okudu ve çeşitli gösteriler sundu.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı İlçe Başkanı Murat Mercan ile ilçede pastane işletmeciliği yapan Serdal Şahin de çocuklara çeşitli ikramlarda bulundu.

Feke, Saimbeyli ve Karaisalı ilçelerinde de törenlerden sonra gerçekleştirilen etkinliklerde öğrenciler şiir okuyup, halk oyunları ile çeşitli gösteriler sundu.

Feke Belediye Başkanı Cömert Özen, programa katılan öğrencilere pamuklu şeker ve mısır ikramında bulundu.

Saimbeyli Kaymakamı Emre Aydın ise makamında ağırladığı Atatürk İlkokulu öğrencileri Feyza Yıldırım ve Muhammed Alp Şener'e koltuğunu temsili olarak devretti.

Mersin

Mersin'in Gülnar ilçesinde Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından törenler, Gülnar Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde gerçekleştirildi.

Törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kadim, "Yarınlarımızı emanet ettiğimiz öğrencilerimizin gözlerindeki ışık, bizlerin en büyük motivasyon kaynağıdır." dedi.

Şiirlerin okunduğu etkinlikte öğrenciler çeşitli gösteriler de sundu.

Anamur ilçesinde de Yeni Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Etkinlikler kapsamında öğrenciler şiir okudu ve çeşitli gösteriler sundu.

Programa Kaymakam Kemal Duru, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaplan, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Silifke ilçesinde ise Anıt Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, Göksu Parkı'nda devam etti.

Programda Türk ve Rus öğrenciler çeşitli gösteriler sergiledi, şiirler okudu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 106. yıl dönümü dolayısıyla da ilçe protokolü öğrencilerle gökyüzüne 106 balon bıraktı.

Törene Kaymakam Abdullah Aslaner, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu, İlçe Belediye Başkanı Mustafa Turgut ve çok sayıda vatandaş katıldı.