Gaziler Günü Törenleri Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Coşkuyla Kutlandı

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Adana'da tören, Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na Vali Yavuz Selim Köşger, 6. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Adana Şube Başkanı Coşkun Adaber'in çelenk koymasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Adana Şube Başkanı Adaber'in yaptığı konuşmayla sona erdi.

Mersin

Mersin'de Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törende Vali Ali Hamza Pehlivan, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkan Yardımcısı Kemal Gülbeyaz, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Törenin ardından Çankaya Mahallesi'nde "Gaziler Günü Gurur Yürüyüşü" düzenlendi.

Etkinliğe katılanlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Alanı'na yürüdü.

Vali Pehlivan, gazilerle gurur duyduklarını belirterek, "Türkiye Yüzyılı'nda gazi ve şehitlerimizin yaptıklarından ilham alıp, bugünün nesli olarak da üstümüze düşeni yerine getirip nice yıllar şanlı bayrağımızı dalgalandıracağız inşallah." dedi.

Hatay

Hatay'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Antakya Cumhuriyet Alanı'nda tören düzenlendi.

Vali Mustafa Masatlı, Hatay Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Mete, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hatay Şube Başkan Vekili Galip Dalyan'ın Atatürk Anıtı'na çelenk koyduğu programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende günün anlam ve önemi ile ilgili konuşmaların ardından Vali Masatlı, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hatay Şubesi, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit ve Dul Yetimler Derneği ile Kıbrıs ve Kore Gazileri Derneğini ziyaret ederek gazilerle sohbet etti.

Osmaniye

Osmaniye'de Devlet Bahçeli Meydanı'nda düzenlenen tören Atatürk Anıtı'na çeleklerin konulmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine dair konuşmalar yapıldı.

Törene, Vali Vekili Hakan Yavuz Erdoğan, Garnizon Komutan Vekili Topçu Albay Hakan Kocabaş, Belediye Başkanı İbrahim Çenet, gazi ve gazi yakınları ile askeri ve mülki erkan katıldı.

Program, Osmaniye Belediyesi mehter takımı eşliğinde tören alanından Cumhuriyet Meydanı'na kadar düzenlenen yürüyüşle sona erdi.