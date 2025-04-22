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Tırın altında birinin olduğunu görenler ihbar etti, gerçek bambaşka çıktı

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Adana'da otoyolda bir kişinin tırın altında sıkıştığını zanneden sürücülerin ihbarı ekipleri alarma geçirdi. Bölgeye intikal eden ekipler sürücünün süspansiyon körüğü arızalanan tırı tamir etmeye çalıştığını belirledi.

Adana'nın Pozantı ilçesinde Adana- Ankara Otoyolu'nda ismi öğrenilemeyen sürücü süspansiyon körüğünün arızalanması üzerine tırı yolun sağına çekip, durdurdu. Aracın altına giren şoför, körüğü tamir etmeye çalıştı.

Tırın altında birinin olduğunu görenler ihbar etti, gerçek bambaşka çıktı

BÖLGEDEN GEÇENLER İHBAR ETTİ

Bölgeden geçen diğer sürücüler, şoförün aracın altında kaldığını düşünüp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tırın altında birinin olduğunu görenler ihbar etti, gerçek bambaşka çıktı

GERÇEK BAMBAŞKA ÇIKTI

İtfaiyeciler, şoförün tamir için tırın altına girdiğini fark etti. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olumsuz bir durum olmayınca ekipler bölgeden ayrıldı. Şoför ise tamirin ardından tıra binip, yoluna devam etti.

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Tırın altında birinin olduğunu görenler ihbar etti, gerçek bambaşka çıktı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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