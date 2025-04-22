Tırın altında birinin olduğunu görenler ihbar etti, gerçek bambaşka çıktı
Adana'da otoyolda bir kişinin tırın altında sıkıştığını zanneden sürücülerin ihbarı ekipleri alarma geçirdi. Bölgeye intikal eden ekipler sürücünün süspansiyon körüğü arızalanan tırı tamir etmeye çalıştığını belirledi.
Adana'nın Pozantı ilçesinde Adana- Ankara Otoyolu'nda ismi öğrenilemeyen sürücü süspansiyon körüğünün arızalanması üzerine tırı yolun sağına çekip, durdurdu. Aracın altına giren şoför, körüğü tamir etmeye çalıştı.
BÖLGEDEN GEÇENLER İHBAR ETTİ
Bölgeden geçen diğer sürücüler, şoförün aracın altında kaldığını düşünüp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
GERÇEK BAMBAŞKA ÇIKTI
İtfaiyeciler, şoförün tamir için tırın altına girdiğini fark etti. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olumsuz bir durum olmayınca ekipler bölgeden ayrıldı. Şoför ise tamirin ardından tıra binip, yoluna devam etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel