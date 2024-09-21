Adana'da vinç faciası: 2 işçi hayatını kaybetti
Adana'nın Yüreğir ilçesinde, kule vinçten düşen inşaat malzemelerinin altında kalan iki işçi yaşamını yitirdi. Olayda, malzemeleri taşıyan halatın kopması sonucu meydana gelen kazada işçiler Tahir Çeri ve Erdal Sağır hayatını kaybetti.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, kule vinçten düşen inşaat malzemelerinin altında kalan 2 işçi yaşamını yitirdi.
Atakent Mahallesi'nde bir site inşaatında, kule vinçle taşınan inşaat malzemelerinin yüklü olduğu demir sepet, halatın kopması sonucu zemine düştü.
İŞÇİ YAKINLARI ARASINDA ARBEDE ÇIKTI
Bu sırada işçilerden Tahir Çeri ve Erdal Sağırdüşen inşaat malzemelerinin altında kaldı.
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 2 işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayı haber alarak inşaata giden ölen işçilerin yakınları gözyaşı döktü.
Yaşamını yitiren işçilerin bazı yakınları, inşaattaki görevlilerle tartıştı. Tartışmanın ardından yaşanan arbedeye polis ekipleri müdahale ederek tarafları bölgeden uzaklaştırdı. Daha sonra cenazeler Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.