Kırmızı ışıkta duran kamyondan karpuz çaldı
Adana'nın Yüreğir ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen kamyonun kasasından karpuz çalan şahıs, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin hırsızlık yaptığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Adana'nın Yüreğir ilçesinde Karataş Bulvarı üzerindeki trafik ışıklarında duran araçların camlarını silerek para isteyen Sedat S., kırmızı ışıkta duran karpuz yüklü bir kamyona yöneldi.
KIRMIZI IŞIKTA DURAN KAMYONDAN KARPUZ ÇALDI
Branda örtüsünü açarak kamyon kasasına çıkan şüpheli, karpuzu alarak araçtan atladı.
O ANLAR KAMERADA
O anlar trafikteki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
GÖZALTINA ALINDI
Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Kimliği belirlenen Sedat S., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin işlemleri sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel