Kırmızı ışıkta duran kamyondan karpuz çaldı

Kırmızı ışıkta duran kamyondan karpuz çaldı
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Kırmızı ışıkta duran kamyondan karpuz çaldı
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen kamyonun kasasından karpuz çalan şahıs, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin hırsızlık yaptığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde Karataş Bulvarı üzerindeki trafik ışıklarında duran araçların camlarını silerek para isteyen Sedat S., kırmızı ışıkta duran karpuz yüklü bir kamyona yöneldi.

Kırmızı ışıkta duran kamyondan karpuz çaldı

KIRMIZI IŞIKTA DURAN KAMYONDAN KARPUZ ÇALDI

Branda örtüsünü açarak kamyon kasasına çıkan şüpheli, karpuzu alarak araçtan atladı.

Kırmızı ışıkta duran kamyondan karpuz çaldı

O ANLAR KAMERADA

O anlar trafikteki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kırmızı ışıkta duran kamyondan karpuz çaldı

GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Kimliği belirlenen Sedat S., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kırmızı ışıkta duran kamyondan karpuz çaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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