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İnşaatta facia! Vincin halatı koptu, 2 işçi feci şekilde can verdi

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Adana'da kule vincin yukarı çektiği içinde demir parçaları bulunan taşıma sepeti, halatın kopması sonucu işçilerin üzerine düştü. Kazada Tahir Çeri ve Erdal Sağır isimli işçiler hayatını kaybetti.

Adana'da merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'ndeki bir inşaatta meydana gelen kazada kule vinçle demir parçaları yukarı çekilirken, taşıma sepetinin halatı koptu. Sepet, inşaat işçileri Tahir Çeri ve Erdal Sağır'ın üzerine düştü.

İŞÇİLERİN YAKINLARI FENALIK GEÇİRDİ

Diğer işçilerin durumu bildirmesi üzerine, bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri Çeri ve Sağır'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İşçilerin yakınları ise cenazeleri görünce fenalık geçirdi.

VİNÇ OPERATÖRÜ KAÇTI

Olay yerinden kaçan kule vinç operatörü, polis merkezine giderek teslim oldu. İşçilerin cenazeleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, iş kazasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Olay yerinden kareler;

İnşaatta facia! Vincin halatı koptu, 2 işçi feci şekilde can verdi

İnşaatta facia! Vincin halatı koptu, 2 işçi feci şekilde can verdi

İnşaatta facia! Vincin halatı koptu, 2 işçi feci şekilde can verdi

İnşaatta facia! Vincin halatı koptu, 2 işçi feci şekilde can verdi

İnşaatta facia! Vincin halatı koptu, 2 işçi feci şekilde can verdi
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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