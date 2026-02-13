Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez canlı yayında: Meclis'teki olaylar beni üzdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Adalet Bakanlığı görevine getirilen Akın Gürlek, katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulundu. A Haber canlı yayınında konuşan Gürlek, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"GÜCÜMÜZ YETTİĞİNCE HİZMET EDECEĞİZ"

Gürlek sözlerine "Bu önemli görevi bana tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımıza itimatları, takdirleri için şükranlarımı arz etmek istiyorum. Adalet yolunda milletimiz için gücümüz yettiğince hizmet edeceğiz" diyerek başladı.

"MAKAMIN SAHİBİ DEĞİL EMANETÇİSİYİM"

"Düne kadar İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak karşınızdaydım" diyen Gürlek, "İstanbul 17 milyonluk bir şehir. Bu şehrin başsavcılığını yapmak bana nasip oldu. Şimdi de biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın takdir ve tensipleriyle de Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanıyım. Şunu unutmamamız gerekiyor; 86 milyon vatandaşımızın Adalet Bakanıyım ben. Bu makamın sahibi değil emanetçisiyim" ifadelerini kullandı.

MECLİS'TE YAŞANANLARLA İLGİLİ İLK KEZ KONUŞTU

Gürlek, TBMM'de yemin ettiği sırada yaşanan olaylarla ilgili soruya yanıt verdi. Gürlek açıklamasında "Benim için çok farklı bir ortamdı. Önce Cumhurbaşkanımız kararname yayınladı; ertesi sabah Adalet Bakanlığına gittik. AK Parti değil diğer partilerin grup başkanvekilleri de oradaydı. Çok samimi bir ortam vardı, nezaketli bir ortam vardı. Ben kürsüye çıktım. Metin okunurken birden ortalık karıştı. Ben açıkçası bu kadar karışıklık olduğunu bilmiyordum. Birden kürsüye saldırılar başladı. Milletin iradesinin tecelli ettiği parlamentoyu bu tartışmalarla, kürsü işgal etmek... Yani bunlar bize yakışmadı, çok saygın milletvekillerine yakışmadı. En önemlisi de milletvekillerini seçen milli iradeye de yakışmadı. Şahsım adına üzüldüm. Adalet Bakanı olarak kurum adına görev yapıyoruz. Meclisteki olaylar beni üzdü" ifadelerini kullandı.

İBB SORUŞTURMASI NASIL BAŞLADI?

İBB soruşturmasına ilişkin soruya ise Gürlek şöyle yanıt verdi: "Yargılama aşaması başladı. Mahkemelere ve hakimlere kimse telkin ve talimat veremez. Ama iddianın kabulüyle soruşturma aşaması tamamlandı yargı aşaması başladı. Cumhuriyet Başsavcıları olarak biz şahıslara bakmayız. Suç var mı yok mu ona bakarız. İhbarlar ve şikayetler vardı bir kısım da kendi içlerinden başvurular vardı. Makul şüphe varsa Cumhuriyet Savcısı soruşturma başlatmak zorunda. Biz de gelen ihbarlar ve şikayetler doğrultusunda soruşturmaya başladık. Para kuleleri dosyasını biz zaten inceliyorduk. Ciddi iddialar vardı para kuleleriyle ilgili. Soruşturma başladı diye kimse suçlu değildir, soruşturma gerçeği ortaya çıkarmak için başlatılabilir."