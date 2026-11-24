Yazar Abdullah Kibritçi, Çad'ın Unyanga bölgesinde duyduğu "Buraya daha önce hiç Türk gelmedi." sözünden hareketle beş yıl boyunca araştırdığı Osmanlı askerlerinin Afrika'daki izlerini okurlarla paylaştı.

Ketebe Yayınları'ndan çıkan "Siyah Develi Türk" kitabıyla ilgili Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde düzenlenen söyleşide Kibritçi, kitabın ortaya çıkış sürecini, tarih araştırmalarını ve Büyük Sahra Çölü'nde unutulmuş Osmanlı askerlerinin hikayesini anlattı.

Kibritçi, çöle duyduğu ilginin yıllar içinde bir araştırma tutkusuna dönüştüğünü belirterek 2014'te Çad'da çıktığı yolculukta rehberinin anlattığı bir hikayenin kendisinde çöle karşı farklı bir merak uyandırdığını dile getirdi.

Belgesel çekimleri için 2017 ve 2021 yıllarında yeniden sahraya gittiğini aktaran Kibritçi, özellikle 2021'deki yolculuğunda karşılaştığı bir olayın araştırmanın başlangıç noktası olduğunu ifade etti.

İnternet ve telefon şebekesinin bulunmadığı, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimin oldukça kısıtlı olduğu bir çöl köyünde yaşlı bir kişinin kendisine tarihçi Fuat Sezgin'i sorduğunu aktaran Kibritçi, köy sakinlerinin daha önce bölgelerine Türklerin gelmediğini söylediğini belirterek, "Dediler ki 'Siz buraya nasıl geldiniz? Burayı nasıl buldunuz? Buraya daha önce hiç Türk gelmedi. Hatta buraya daha önce Beyaz Müslüman da gelmedi.' Bizler, köyün yaşlıların zihninde oraya gelen ilk Türklerdik, ilk Beyaz Müslümanlardık." dedi.

Kibritçi, Türkiye'ye döndükten sonra bu sözlerin kendisini tarihi bir araştırmaya yönelttiğini ve "Gerçekten de acaba çölün o bölgesine daha önce hiç Türk gitmedi mi?" sorusunun peşine düştüğünü kaydetti.

Araştırma sürecini anlatırken bu sorunun kendisini beş yıl boyunca meşgul ettiğini belirten Kibritçi, "Bu soruyu sordum, sonra bir kuyuya düştüm ve 5 yıldır o kuyudan çıkmaya çalışıyorum." ifadesini kullandı.

Osmanlı arşivlerinden Fransız belgelerine uzanan araştırma

Abdullah Kibritçi, araştırma kapsamında 19. yüzyıldan itibaren Büyük Sahra'da yolculuk yapan Türklerin izini sürdüğünü, Osmanlı arşivlerinin yanı sıra Fransız ve İtalyan arşivlerini, tarihi seyahatnameleri ve dönemin askeri raporlarını incelediğini anlattı.

Araştırma sırasında Sami Çölgeçen, Cami Baykurt, Ömer Suphi ve Mahmut Naci ile Mehmet Nuri kardeşlerin seyahatlerine ilişkin bilgilere ulaştığını aktaran Kibritçi, bölgedeki Tuareg ve Tıbu topluluklarının tarihini de incelediğini, onların bir şekilde Türklerle karşılaşma ihtimalini de ele aldığını dile getirdi.

Osmanlı askerlerinin izini sürerken farklı kaynakları karşılaştırdığına işaret eden Kibritçi, araştırmasının dönüm noktalarından birinin akademisyen ve Türkiye'nin önceki Çad Büyükelçisi Ahmet Kavas ile yaptığı görüşme olduğunu ifade etti.

Kibritçi, Kavas'ın kendisine Ayn Galakka'daki Osmanlı varlığını araştırmasını önerdiğini söyleyerek, Abdurrahman Çaycı'nın hazırladığı tezine yeniden yöneldiğini söyledi.

Tezde, 1911 yılında Yüzbaşı Rıfkı Bey'in uzun bir yolculuğun ardından Büyük Sahra'daki Ayn Galakka'ya ulaştığı bilgisinin yer aldığını belirten Kibritçi, Fransız ve İngiliz baskısından çekinen bölge kabilelerinin Osmanlı Devleti'nden destek istediğini kaydetti.

Rıfkı Bey'in Trablusgarp Savaşı'nın başlamasının ardından askerlerinin bir bölümünü yanına alarak geri döndüğünü, Ayn Galakka'da ise Adanalı Mehmet Ağa komutasındaki 30 Osmanlı askerinin kaldığı bilgisini veren Kibritçi, Uşi Antlaşması sonrasında bölgedeki Osmanlı varlığının sona ermesiyle bu askerlerin akıbetinin belirsizleştiğini dile getirdi.

Araştırmasının bu noktada yeni bir boyut kazandığını belirten Kibritçi, "Onları bulduğuma çok sevinmiştim. Fakat onları çok çabuk kaybetmiştim. 2-3 sayfada oldu bitti her şey. Hem bir yandan kendime yoldaş bulmanın sevincini, bir yandan onları kaybetmenin hüznü içime çok oturdu. Nereye gitti bu insanlar? Ne oldu bunlara? Adanalı Mehmet Ağa kim? Bunların hikayeleri daha sonra anlatıldı mı? Bunların peşine düşen insanlar oldu mu? Bunları çok merak ettim." ifadelerini kullandı.

Adanalı Mehmet Ağa ve beraberindeki askerlerin akıbetini öğrenmek için farklı güzergahlar üzerinde çalıştığını anlatan Kibritçi, arşiv belgeleri ve seyahatnamelerin bir noktadan sonra kendisine yeterli yanıtı veremediğini, bu nedenle 113 yıl sonra yeniden çöle gitmeye karar verdiğini söyledi.

Büyük Sahra bölgesindeki çocuklara "Türk gibi olasın" duası ediliyor

Araştırmasını saha çalışmasıyla tamamlamak isteyen Abdullah Kibritçi, 2024'te üç arkadaşıyla birlikte Büyük Sahra'ya gittiğini, yolculuk öncesinde bölgedeki güvenlik koşullarını, silahlı grupların hareketliliğini ve mayınlı arazileri araştırdığını ve güzergahını bu riskleri dikkate alarak oluşturduğunu ifade etti.

Kibritçi, bölgede "Turk Dimiye Kidi" (Siyah Develi Türk) olarak anılan kişinin hikayesinin kuşaktan kuşağa aktarıldığına işaret ederek, yerel halkın cesur ve hareketli çocukları "Türk gibi" nitelendirdiğini, yeni doğan çocuklara da "Türk gibi olasın" duasında bulunulduğunu anlattı.

Köylerde yaptıkları görüşmelerde bölge halkının kendilerine temkinli yaklaştığını belirten Kibritçi, köylülerin daha önce bölgede altın arayan Fransız şirketlerle yaşadıkları olumsuz deneyimler nedeniyle kendilerinin de farklı amaçlarla geldiklerini düşündüklerini ve bu nedenle araştırmalarına ilişkin bilgi paylaşmakta isteksiz davrandıklarını söyledi.

"Siyah Develi Türk" ile "Adanalı Mehmet Ağa"nın hikayesindeki benzerliklere dikkati çeken Kibritçi, kitabında detaylı olarak bu konuyu ele aldığını aktardı.

Ayn Galakka Sancağı'nın kalıntılarına 113 yıl sonra ulaştı

Yolculuğun en önemli aşamasının Ayn Galakka'ya ulaşmak olduğunu vurgulayan Kibritçi, 1911'de Osmanlı askerlerinin konakladığı güzergahı takip ederek tarihi sancağın bulunduğu alana gittiklerini anlattı.

Ayn Galakka'ya ulaştıklarında beklediklerinden çok daha büyük bir tarihi kalıntı alanıyla karşılaştıklarını dile getiren Kibritçi, "Biz belki de birkaç tane küçük şey bulacağımızı umuyorduk. Ancak neredeyse 100 dönüme yayılmış devasa yapının izlerini bulduk. Osmanlı sancağını hiç beklemediğimiz şekilde orada bulduk. 113 yıl sonra ilk defa oraya adım attık." dedi.

Kibritçi, bölgedeki yapıların zamanla kumların altında kaldığını, bazı bölümlerin ise rüzgar ve kum hareketleriyle yeniden ortaya çıktığını aktardı.

Katılımcıların sorularının yanıtlanmasıyla sona eren söyleşinin ardından sergi alanında, saha çalışmaları sırasında Sahra Çölü'nden alınan taşlar ile Osmanlı sancağına ait küçük kalıntılar incelendi.

Kaynak: AA