ABD Temsilciler Meclisinde, Rusya ile ilgili 'savaş suçu' iddiaları masaya yatırıldı

Ukrayna Başsavcısı Andriy Kostin, ABD Kongresinde katıldığı oturumda, Ukrayna'da 80 bin civarında "savaş suçu delili" topladıklarını söyledi.

Kostin, ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesinde, isimlerinin açıklanmasını istemeyen ve bir süre Rusya'nın elinde esir kaldığı belirtilen iki Ukraynalı ile Rusya'nın Ukrayna'da "savaş suçu" işlediği iddiaları üzerine değerlendirmelerde bulundu.

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Komiteye getirilen iki Ukraynalıdan biri Herson bölgesinde yaşayan 57 yaşında bir kadındı.

İsminin açıklanmasını istemeyen Ukraynalı, Rus askerlerinin evine baskın düzenlediğini, kendisine işkence ettiğini, kendi mezarını kazdırttığını öne sürdü.

Diğer Ukraynalı ise Rusya tarafından Rus topraklarına götürülen bir çocuktu. Çocuk oturuma katılmazken, avukatı aracılığıyla ifade verdi.

Avukat Katarina Abrasca, söz konusu çocuğun Donbass bölgesinde bir yatılı okulda kaldığını ve orada fiziksel ve duygusal baskıya maruz kaldığını savundu.

Abrasca, çocuğun okuldan kaçarak evine geldiğini ancak orada da Rus birlikleri tarafından alınarak önce bir yerel hastaneye oradan da Rusya'ya götürüldüğünü söyledi.

Ukraynalı avukat, çocuğa Rusya'da nasıl ulaşıldığını ve çocuğun oradan nasıl kurtulduğunu açıklamadı.

Ukrayna Başsavcısı Rusya'yı "soykırımla" suçladı

Oturumda, Ukrayna Başsavcısı Kostin ise Rus ordusunun Ukrayna'da "savaş suçu" işlediği iddialarına yönelik detaylar paylaştı.

Kostin, iki tanığın paylaştığı deneyimlerin birer istisna olmadığını, bunların Rusya'nın Ukrayna'daki "genel uygulamaları" olduğunu söyledi.

Ukrayna'da şu ana kadar 80 bin "savaş suçu vakasına ilişkin delil" topladıklarını belirten Kostin, sadece Herson bölgesinde Rusya tarafından işlenen suçlarla ilgili 13 bin dava açıldığını dile getirdi.

Bu suçlarla ilgili şimdiye dek Rus ordusunda 310 potansiyel suçlu tespit ettikleri, bunlardan 152'si ile ilgili yasal işlemin tamamlandığı ve davaların mahkemeye sevk edildiği bilgisini veren Kostin, 31 Rus asker ve yetkilisinin suçunun kesinleştirildiğini belirtti.

Kostin, şu ana kadar 20 işkence odası tespit ettiklerini belirtirken bu odalarda işkence görmüş 1000'den fazla kişiden kanıt toplandığını ifade etti.

600'den fazla kişinin halen kayıp olduğu bilgisini veren Kostin, Rus askerlerinin girdikleri bölgede "insanların evlerini işgal ettiğini, çocuklara ve kadınlara tecavüz ettiğini" ileri sürdü.

Ukraynalı savcı, ABD Kongresinden, Rusya'nın Ukraynalı çocukları kaçırdığı iddialarına ilişkin yasalar çıkarması talebinde bulunurken Rusya destekli Wagner Grubu güvenlik şirketini "uluslararası terör örgütü" ilan etmesini ve Rusya'nın yargılanması için Özel Mahkeme kurulmasına destek vermesini istedi.

Kostin ayrıca, ABD Adalet Bakanlığının, Rus oligarkların el konulan mallarının ABD Dışişleri Bakanlığı üzerinden Ukrayna'ya destek olarak sağlanması çağrısında bulundu.

ABD'den, toplanan delillerin dijital ortamda korunması için teknolojik destek isteyen Kostin, "Daha fazla yardıma ihtiyacımız var. Bunu elde edebileceğimize inanıyorum. Şimdi kurbanlar, tanıklar ve kurtulanlar için bir koordinasyon merkezi kurduk." dedi.

Kostin, alıkonulan çocuklarla ilgili en büyük sorunun çocukların tespitinin yanı sıra nereye götürüldükleri olduğunu söyleyerek, 20 bin civarında Ukraynalı çocuğun "alıkonulduğunu" ve bunlardan çok azının geri dönebildiğini savundu.

Topladıkları kanıtların sistematik ve geniş çaplı olarak suç işlendiğini gösterdiğini belirten Kostin, "Bu, bir millet olarak Ukrayna'ya yönelik kıyımın, Ukrayna'nın bir kimlik ve ülke olarak hedef alındığının açık göstergesidir. Bu örnek soykırım suçuna hastır, bu kötülüğe izin verilmemeli." ifadelerini kullandı.???????

Kostin, soruşturmalarının da hem "savaş suçu" hem de "soykırım suçunu" kovuşturduğunu belirtti. ??????