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ABD Riyad Büyükelçiliği, ABD kamu personelinin Suudi Arabistan'dan ayrılmasını hatırlattı

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ABD Riyad Büyükelçiliği, ABD kamu personelinin Suudi Arabistan'dan ayrılmasını hatırlattı
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ABD Riyad Büyükelçiliği, Suudi Arabistan'a dönük saldırılar sonrası güvenlik uyarısını yineledi. Elçilik, 23 Ekim 2026 itibarıyla acil görevi olmayan Amerikan kamu personeli ve ailelerinin ayrılması talimatını hatırlattı; havalimanı kullanımına özel izin gerektiğini bildirdi.

(ANKARA) - ABD'nin Riyad Büyükelçiliği, Suudi Arabistan'a yönelik füze ve insansız hava aracı saldırılarının ardından güvenlik uyarısını tekrarlayarak, ABD Dışişleri Bakanlığının 23 Ekim itibarıyla acil görevi bulunmayan Amerikan kamu personeli ve ailelerinin ülkeden ayrılmasını emrettiğini hatırlattı.

ABD'nin Riyad Büyükelçiliği'nin X hesabından yapılan açıklamada, daha önce yapılan güvenlik uyarısı tekrarlandı.

ABD Dışişleri Bakanlığının, 23 Ekim 2026 itibarıyla, güvenlik riskleri nedeniyle acil görevi bulunmayan Amerikan hükümeti çalışanları ile bu çalışanların aile üyelerinin Suudi Arabistan'dan ayrılmasını talimatı verdiği hatırlatılan açıklamada, son dönemde havalimanlarına yönelik füze ve insansız hava aracı saldırıları nedeniyle Suudi Arabistan'da görev yapan ABD kamu personelinin herhangi bir havalimanını kullanabilmesi için diplomatik misyon şefinden özel izin alması gerektiği bildirildi.

RİYAD, CİDDE VE DAMMAM HAVALİMANLARINDA AKSAKLIKLAR

Güvenlik duyurusunda, Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın 23 Ekim itibarıyla iç hat uçuşları ve ulusal hava yolu şirketlerinin gerçekleştirdiği bazı uluslararası seferler için kısmen yeniden açıldığı belirtildi. Normal şartlarda Riyad'dan gerçekleştirilen sınırlı sayıdaki uçuşun ise Kasım bölgesindeki Prens Nayif bin Abdülaziz Uluslararası Havalimanı'na yönlendirildiği aktarıldı.

Cidde'deki Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı ile Dammam'daki Kral Fahd Uluslararası Havalimanı'nın faaliyetlerini sürdürdüğü, bazı uçuşlarda gecikme ve iptaller yaşandığı bildirildi.

"HAVALİMANLARINI KULLANIRKEN AZAMİ DİKKAT GÖSTERİN"

ABD'nin Riyad Büyükelçiliği, Amerikan vatandaşlarını havalimanlarına yönelik olası saldırılar, hava sahasının kapatılması ve uçuş iptalleri konusunda uyardı.

Açıklamada, "Suudi Arabistan'daki havalimanlarını kullanmayı tercih ederseniz azami dikkat göstermenizi tavsiye ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Vatandaşlardan uçuşlarının güncel durumunu doğrudan hava yolu şirketlerinden ve ilgili havalimanlarından kontrol etmeleri istendi.

Kaynak: ANKA
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