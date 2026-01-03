Maduro'ya Baskın: ABD'nin Operasyonu

(ANKARA) - ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik operasyona ilişkin, "Aylarca süren istihbarat çalışmalarının sonunda Maduro'nun nerede olduğu tespit edildi. Nerede kaldığı, nereye gittiği, ne yediği, ne giydiği ve hatta evcil hayvanlarına kadar tüm ayrıntılar belirlendi. Amerikan Doğu Kıyısı saatiyle 01.01'de hedef bölgeye ulaşıldı ve Maduro'nun konutuna girildi. Birlikler disiplinli, hızlı ve hassas bir şekilde ilerleyerek bölgeyi izole etti. Maduro ve eşi teslim oldu ve Amerikan ordusunun profesyonelliği çerçevesinde Adalet Bakanlığı yetkililerine teslim edildi" dedi.

ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik operasyonla ilgili düzenlediği basın toplantısında konuştu. Caine, şunları söyledi:

"'Tam Kararlılık' operasyonu mükemmel bir hassasiyetle, karanlık saatlerde gerçekleştirildi. Aylarca süren bir planlamanın sonucunda ve yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nin gerçekleştirebileceği nitelikte bir operasyon olarak hayata geçirildi. Son 20 yıl içerisinde özel operasyon güçlerimizin yetenekleri son derece artmıştır; ancak bu operasyon, ortak gücümüzün tüm kabiliyetlerini eş zamanlı olarak kullanmamızı gerektirdi. Askerlerimiz, donanma unsurlarımız, denizcilerimiz, istihbarat ortaklarımız ve kolluk kuvvetlerimiz daha önce benzeri görülmemiş bir operasyon gerçekleştirdi. Yıllar boyunca terörle mücadelede edindiğimiz benzersiz istihbarat ve analiz yeteneklerini sahadaki tecrübemizle birleştirdik. CIA, NSA ve NGA ile yakın iş birliği içinde çalıştık; izledik, bekledik ve hazırlandık.

Sabırlı ve son derece profesyonel bir şekilde bekledik. Operasyon en ince ayrıntısına kadar planlanmıştı. Onlarca yıldır gerçekleştirilen operasyonlardan çıkarılan sayısız ders titizlikle değerlendirildi. Bu gerçekten benzersiz bir operasyondu ve yalnızca Amerika Birleşik Devletleri tarafından gerçekleştirilebilirdi. Bu operasyon, olağanüstü bir ortak güç entegrasyonu gerektiriyordu. 'Entegrasyon' kelimesi dahi bu karmaşıklığı tam olarak anlatmaya yetmez. Böylesine hassas bir çıkarma operasyonunda 150 uçak havalandı ve her biri yakın koordinasyon içinde, katmanlı bir etki yarattı. Tek bir amacımız vardı: Karakas merkezine bir güç indirmek ve bunu taktik sürpriz unsurunu kaybetmeden gerçekleştirmek. Operasyonun herhangi bir aşamasında yapılacak en küçük hata; havadaki, yerdeki ve helikopterlerdeki askerlerimiz için hayati riskler doğurabilirdi. Bu nedenle hazırlık süreci hayati öneme sahipti.

"İstihbarat çalışmaları aylarca sürdü"

Aylarca süren istihbarat çalışmalarının sonunda Maduro'nun nerede olduğu tespit edildi. Nerede kaldığı, nereye gittiği, ne yediği, ne giydiği ve hatta evcil hayvanlarına kadar tüm ayrıntılar belirlendi. Aralık ayı başında, operasyonun doğru günde gerçekleştirilmesi; sivillere verilecek zararın en aza indirilmesi, sürpriz unsurunun maksimize edilmesi ve hedefin zarar görmeden adalete teslim edilmesi için uygun zaman beklendi.

Venezuela'daki hava koşulları bu açıdan kritik öneme sahipti. Noel ve yeni yıl döneminde askerlerimiz günlerce tam teyakkuz halinde bekledi. Doğru şartların oluşması için emir gelene kadar hazır kaldılar. Dün akşam bulutların kısmen dağılmasıyla, yalnızca dünyanın en iyi pilotlarının manevra yapabileceği koşullar oluştu. Misyon emri verildiğinde organizasyonun her kademesindeki personel görevini kusursuz biçimde yerine getirdi. Amerika Birleşik Devletleri operasyon emrini verdiğinde, 'İyi şanslar ve Tanrı yardımcınız olsun' mesajı tüm ekiplere iletildi. Yirmi farklı üsten havalanıldı. Karadan ve denizden olmak üzere 20 farklı üsten 150'den fazla uçak havalandı. Bombardıman uçakları, savaş uçakları, helikopterler, istihbarat hava araçları ve binlerce saatlik tecrübeye sahip personel görevdeydi. En genç personelimiz 20, en yaşlımız 49 yaşındaydı ve bu gücün karşısında durabilecek hiçbir unsur yoktu.

"F-22'ler, F-35'ler, F-18'ler ve insansız hava araçları operasyonda yer aldı"

Gecenin ilerleyen saatlerinde, helikopterler -aralarında kolluk kuvvetleri personelinin de bulunduğu şekilde- yalnızca 30 metre irtifada ilerledi. Venezuela kıyılarına ulaşıldığında, katmanlı hava ve deniz unsurları bu güç için güvenli bir koridor açtı. Bu birlikler, üzerlerinde Amerika Birleşik Devletleri Donanması ve Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar tarafından korunuyordu. F-22'ler, F-35'ler, F-18'ler ve diğer destek uçaklarının yanı sıra uzaktan kumandalı insansız hava araçları da operasyonda yer aldı. Güç Karakas'a yaklaşırken hava unsurları bölgedeki hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirdi. Böylece helikopterlerin hedef bölgeye güvenli şekilde ilerlemesi sağlandı. Hava gücünün temel amacı, her zaman olduğu gibi, kara unsurlarımızı taşıyan helikopterleri korumak ve giriş-çıkışlarını emniyet altına almaktı. Yapılan değerlendirmeler, savunmacı unsurların tamamen şaşkına döndüğünü göstermektedir.

"01.01'de hedef bölgeye ulaşıldı ve Maduro'nun konutuna girildi"

Amerikan Doğu Kıyısı saatiyle 01.01'de hedef bölgeye ulaşıldı ve Maduro'nun konutuna girildi. Birlikler disiplinli, hızlı ve hassas bir şekilde ilerleyerek bölgeyi izole etti. Aynı zamanda çevredeki diğer unsurların da yakalanması için güvenlik sağlandı. Hedef bölgesine ulaşıldığında helikopterlere ateş açıldı; gerekli karşılık verilerek güvenlik tesis edildi. Helikopterlerden biri isabet aldı, ancak uçuş kabiliyetini koruyarak görevine devam etti. Başkanın da belirttiği üzere hiçbir hava aracımız kaybedilmedi. Ekiplerimiz, istihbarat birimlerinden anlık bilgi alarak son derece karmaşık bir ortamda gereksiz risk almadan ilerledi. Taktik hava unsurları sürekli koruma sağladı. Maduro ve eşi teslim oldu ve Amerikan ordusunun profesyonelliği çerçevesinde Adalet Bakanlığı yetkililerine teslim edildi. Operasyon sırasında hiçbir Amerikan askeri personeli hayatını kaybetmedi.

Maduro ve eşi yakalandıktan sonra güvenli çıkış için helikopterler çağrıldı. Savaş uçakları ve insansız hava araçları, bölgenin güvenliğini sağlamak amacıyla birçok kez müdahalede bulundu. Venezuela'dan çıkış sırasında operasyon gücü güvenli bir şekilde ülke karasularından ayrıldı ve Doğu saatiyle 03.29'da gemiye ulaştı. Hem Maduro hem de eşi USS Iwo Jima'ya alındı. Sonuç olarak bugün tanık olduklarımız, Amerika'nın ortak gücünün ne denli etkili olduğunu ortaya koyan son derece önemli bir operasyondur. Birlikte düşünür, birlikte çalışır ve bunu doğru yapmak için değil; asla yanlış yapmayacak seviyeye ulaşana kadar tekrar tekrar çalışırız."