ABD, BMGK'nin İsrail'in yardım bekleyen Gazzelilere saldırısına tepki vermesini engelledi

Birleşmiş Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), İsrail ordusunun Gazze'de insani yardım bekleyen 112 Filistinliyi öldürmesi, 760'ını yaralamasına tepki vermesinin ABD tarafından engellendiği belirtildi.

İsrail ordusu dün, Gazze Şeridi'ni kuzeyden güneye bağlayan Reşid Caddesi üzerindeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyen Filistinlileri bombalayarak ve ateş açarak hedef aldı. Saldırıda 112 Filistinli hayatını kaybetti, 760 Filistinli yaralandı. Gazze'deki hükümetten yapılan açıklamada, İsrail'in insani yardım bekleyenlere yönelik saldırısının "kasıtlı ve planlı" olduğu vurgulanarak, "İşgal ordusu bu kişilerin, bölgeye insani yardım almak için geldiklerini biliyordu ancak onları soğukkanlılıkla öldürdü." ifadeleri kullanıldı.

GÜVENLİK KAYNAKLARI SALDIRIYI İTİRAF ETTİ, ORDU "İZDİHAM" DEDİ

İsrail güvenlik kaynakları, yardım tırlarının etrafını saran Filistinlilerin tırların geçişini sağlayan İsrail askerlerine "tehdit oluşturacak biçimde yaklaştığını" savunurken, İsrail askerlerinin duruma ateş açarak karşılık verdiğini itiraf etti. Kaynaklar, olayın soruşturulduğunu aktarırken İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze sakinlerinin tırların etrafını sardığı ve yardımları yağmalamaya başladığı, bazı Filistinlilerin itiş-kakış ve izdihamda yaralandığı" iddia edildi.

OTURUMUN ARDINDAN AÇIKLAMA GELMEDİ

BM'nin New York'taki genel merkezinde yapılan BMGK toplantısında, üye devletlerin Gazze kentindeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım konvoyuna saldırısına tepki niteliğinde açıklama yapılması konusunda müzakere yürütüldü. BMGK'nin kapalı oturumunun ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.

ABD'DEN MÜZAKERE METNİNE RET

İsrail'e karşı eleştirel açıklamalar içeren müzakere metninin, ABD'nin BM Daimi Temsilciliği tarafından kabul görmediği belirtildi. Müzakere metninde, "Konsey üyeleri, İsrail güçlerinin Gazze'nin güneybatısında gıda yardımı bekleyen kalabalık topluluğa açtığı ateş sonucu 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 750 kişinin de yaralandığını belirten raporlardan derin endişe duyduklarını ifade ediyor." cümlelerine yer verildi.

İSRAİL'E İNSANİ İHTİYAÇLAR İÇİN EK GEÇİŞLERİ KOLAYLAŞTIRMA ÇAĞRISI

Metinde, uluslararası insani hukuka uygun olarak Gazze Şeridi'ndeki sivilleri, hayatta kalmak için "vazgeçilmez olan temel hizmetlerden ve insani yardımdan mahrum bırakmaktan kaçınma" çağrısı yer aldı. Aksi durumda, Gazze'deki 2,2 milyon kişinin tamamının "endişe verici düzeylerde akut gıda sorunuyla karşı karşıya kalacağı" kaygısı dile getirildi. Konsey üyeleri müzakere metninde İsrail'i, Gazze'ye insani yardımın girebilmesi için sınır geçişlerini açık tutmaya, insani ihtiyaçları geniş ölçekte karşılamak için ek geçişlerin açılmasını kolaylaştırmaya çağırdı.

BİDEN: ŞU AN BİR YANITIM YOK

Öte yandan; Texas'a gidişinden önce Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının Gazze'ye ilişkin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Biden, insani yardım beklerken İsrail'in saldırısıyla hayatlarını kaybeden Gazzelilerle ilgili tepkisinin ne olduğu sorusuna, "Şu anda neler olduğuna bakıyoruz. Ne olduğuyla ilgili iki farklı anlatım var. (Bu soruya) Şu an bir yanıtım yok" şeklinde cevap verdi. Bu saldırının devam eden müzakereleri zorlaştırıp zorlaştırmayacağı sorusunu ise Biden, "Zorlaştıracağını biliyorum" şeklinde yanıtladı.

7 EKİM'DEN BU YANA 30 BİNDEN FAZLA CAN KAYBI

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra, insani yardımların girişini engellemesi nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor. İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 30 bini, yaralıların sayısı da 70 bini aştı.