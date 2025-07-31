ABD'de Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Öğrencinin Cenaze Namazı Babası Tarafından Kılındı

ABD'de Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Öğrencinin Cenaze Namazı Babası Tarafından Kılındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
ABD'de Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Öğrencinin Cenaze Namazı Babası Tarafından Kılındı
Haber Videosu

Yabancı dil eğitimi için ABD'ye giden ODTÜ öğrencisi Salih Koç, bisiklet kazasında yaşamını yitirdi. Cenaze namazı, babası Necmettin Koç tarafından kendisinin imam olduğu camide kıldırıldı. Cenaze töreni Balıkesir'de gerçekleştirilecek.

Yabancı dilini geliştirmek için gittiği ABD'de trafik kazasında hayatını kaybeden Salih Koç'un cenaze namazını, babası Necmettin Koç, Bursa'da imam olarak görev yaptığı camide kıldırdı.

ABD'nin Denver kentinde bisiklet sürerken gerçekleşen kazada hayatını kaybeden 21 yaşındaki Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mühendislik Fakültesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü öğrencisi Koç'un cenazesi, Osmangazi Camisi'ne getirildi.

Burada helallik alınmasının ardından, babası Necmettin Koç, imam olarak görev yaptığı camide, oğlunun cenaze namazını kıldırdı.

Baba Koç, cenaze töreninde, her zaman cenaze namazı kıldırdığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bugün kendi evladımızın cenaze namazını kıldıracağız. Rabbim, bunu bize nasip etmiş. Ondan geldik, ona döneceğiz. İnşallah katlanabileceğimizi bildiği için bize bu yükü vermiştir. İnşallah bizi katlananlardan, sabredenlerden eylesin. Peygamberimize nasıl sabır verdiyse inşallah bize de peygamber sabrı verir. Bu dünyada hepimiz geçiciyiz. Yavrum biraz daha erken vakit, Allah'ın takdir ettiği ömür bu kadarmış. İnşallah Rabbim bizi cennetinde buluştursun."

Koç, kazaya ilişkin ise "Orada ansızın bir dikkatsizlik sonucu. Rabbim, o şekilde yazmış. Dil eğitimi için gitmişti, bir aydır oradaydı." dedi.

Cenazenin öğle namazı vaktinde Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde düzenlenecek törenin ardından defnedileceği bildirildi.

Kaynak: AA / Büşra Nur Yılmaz - Güncel
CHP'nin 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' üyeleri belli oldu! İşte 10 kişilik liste

CHP'nin 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' üyeleri belli oldu
Açlıktan ölen Gazzeli çocukların ahı çıkıyor! İsrail'e şok üstüne şok

Açlıktan ölen Gazzeli çocukların ahı çıkıyor! İsrail'e şok üstüne şok
Icrypex'in sahibi Gökalp İçer'in tüm mal varlığına el konuldu

Tutuklanan Gökalp İçer'e bir darbe daha! Her şeyini kaybetti
Rıza Akpolat'ın baldızı, bir çanta dolusu parayla döviz bürosunda

Baldıza, bir çanta dolusu paranın hesabı sorulacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kredi kartı kullananlar dikkat! Yarından itibaren faiz oranları düşüyor

Kredi kartı kullananlar dikkat! Yarından itibaren rakamlar değişiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.