ABD'de Georgia'ya ilk siyah kadın vali, New Mexico'ya ilk yerli kadın vali seçildi

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(ANKARA) - ABD'de 3 Kasım'da yapılan ara seçimler, Kongre'deki güç dengelerini değiştirirken kadınların, etnik azınlıkların ve LGBTİ+ bireylerin siyasi temsili açısından da tarihi sonuçlara sahne oldu. Ülkenin ilk siyah kadın valisi, ilk Amerikan yerlisi kadın valisi ve ilk açık kimlikli eşcinsel erkek senatörü seçilirken Cumhuriyetçilerin uzun yıllardır yönetimde olduğu bazı eyaletlerde de siyasi dengeler değişti.

ABD'de Başkan Donald Trump'ın ikinci döneminin ilk iki yılının ardından düzenlenen ara seçimler, yalnızca Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasındaki siyasi mücadele açısından değil, ülkenin 250 yıllık tarihine geçecek seçim başarılarıyla da öne çıktı. Seçimlerde farklı etnik kökenlerden, toplumsal gruplardan ve siyasi partilerden adaylar önemli başarılar elde etti.

Georgia eyaletinde Demokrat Keisha Lance Bottoms, Cumhuriyetçi milyarder iş insanı Rick Jackson'ı mağlup ederek ABD tarihinde valiliğe seçilen ilk siyah kadın oldu. Eyaletin bugüne kadarki 83 valisinin tamamı beyaz erkeklerden oluşuyordu. Bottoms'ın zaferi, Georgia'da 20 yılı aşkın süredir devam eden Cumhuriyetçi yönetimi de sona erdirdi.

Seçim zaferinin ardından destekçilerine seslenen Bottoms, Georgia'nın tek bir kişi ya da dönemle değil, eyalette yaşayan herkes tarafından şekillendirildiğini belirterek, bütün eyalet sakinlerinin valisi olacağını söyledi.

İLK YERLİ AMER İ KAN KAD I N VAL İ NEW MEXICO'DAN Ç IKTI

New Mexico'da Demokrat Deb Haaland, Cumhuriyetçi Gregg Hull'ı mağlup ederek ABD tarihinde valiliğe seçilen ilk Amerikan yerlisi kadın oldu. Laguna Pueblo topluluğunun üyesi olan Haaland, daha önce de ABD siyasetinde önemli ilklere imza atmıştı. 2018'de Temsilciler Meclisine seçilen ilk iki Amerikan yerlisi kadından biri olan Haaland, eski Başkan Joe Biden döneminde İçişleri Bakanlığı görevini üstlenerek ülkenin kabinede yer alan ilk Amerikan yerlisi bakanı olmuştu.

Haaland, seçim zaferinin ardından yaptığı konuşmada, geçmişte Amerikan yerlilerinin dillerini ve kültürlerini ortadan kaldırmaya yönelik federal politikalara da değinerek, bütün bu girişimlere rağmen topluluklarının varlığını sürdürdüğünü vurguladı.

İ LK YERL İ AMERİKAN KADIN SENATO ÜYESİ

Minnesota'da Demokrat Peggy Flanagan, Cumhuriyetçi Michele Tafoya'yı mağlup ederek ABD Senatosuna seçilen ilk Amerikan yerlisi kadın oldu. White Earth Ojibwe topluluğunun üyesi olan Flanagan, seçim öncesinde Minnesota vali yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Alaska'da ise Yup'ik kökenli Demokrat Mary Peltola'nın Cumhuriyetçi Senatör Dan Sullivan'a karşı yarışında oy sayımı devam ediyor. Peltola'nın kazanması durumunda Alaska yerlilerinden ABD Senatosuna seçilen ilk kişi olması bekleniyor. Peltola, 2022'de de Temsilciler Meclisine seçilen ilk Alaska yerlisi olarak tarihe geçmişti.

ABD SENATOSUNUN İLK AÇIK KİMLİKLİ EŞCİNSEL ÜYESİ

New Hampshire'da Demokrat Chris Pappas, eski Cumhuriyetçi Senatör John E. Sununu'yu mağlup ederek ABD Senatosuna seçilen ilk açık kimlikli eşcinsel erkek oldu.

Seçim kampanyası sırasında "Tarih yazmak için aday olmuyorum" diyen Pappas, cinsel yöneliminin seçmenler arasında önemli bir tartışma konusu haline gelmemesini olumlu karşıladığını belirtti.

FLOR İ DA'N I N İ LK S İ YAH VAL İSİ CUMHUR İ YETÇ İ LERDEN

Florida'da Cumhuriyetçi Byron Donalds, eyalet tarihinde valiliğe seçilen ilk siyah siyasetçi oldu. Donalds aynı zamanda ABD tarihinde seçimle işbaşına gelen ilk siyah Cumhuriyetçi vali olarak kayıtlara geçti.

Maryland'de görevdeki Demokrat Vali Wes Moore'un da yeniden seçilmesiyle ABD tarihinde ilk kez aynı anda en az üç siyah vali görev yapacak. Moore siyah vali adaylarının sayısındaki artışı önemli bir gelişme olarak nitelendirirken bunun yalnızca kutlanacak bir başarı değil, farklı topluluklardan adayların daha yaygın hale gelmesi için değerlendirilmesi gereken bir fırsat olduğunu ifade etti.

SENATODA S İ YAH KAD I NLAR I N TEMS İLİ ART I YOR

Illinois'de Demokrat Juliana Stratton, Cumhuriyetçi Don Tracy'yi mağlup ederek emekliye ayrılan Demokrat Senatör Dick Durbin'in koltuğunu kazandı.

Stratton'ın zaferiyle ABD Senatosunda görev yapan siyah kadınların sayısı üçe yükselecek.

Illinois ayrıca Stratton ile Tayland kökenli Demokrat Senatör Tammy Duckworth sayesinde ABD Senatosunda aynı anda farklı etnik azınlıklardan iki kadın tarafından temsil edilen ilk eyalet olacak.

Rutgers Üniversitesine bağlı araştırma merkezi Center for American Women and Politics'in verilerine göre, 2026 ara seçimleri kadın adayların katılımı açısından da rekorlara sahne oldu.

Demokrat Parti 19, Cumhuriyetçi Parti ise yedi kadın vali adayı gösterirken yaklaşık 300 kadın, görevdeki üyeler de dahil olmak üzere Senato ve Temsilciler Meclisi seçimlerinde yarıştı.

MICHIGAN'DA İ LK MÜSLÜMAN SENATÖR İ HT İ MAL İ

Michigan'da Demokrat Abdul El-Sayed ile Cumhuriyetçi Mike Rogers arasındaki Senato yarışının sonucu ise henüz netleşmedi. Ancak El-Sayed destekçilerine yarışı kazandığını duyurdu.

El-Sayed'in, kazandığının kesinleşmesi halinde ABD tarihinde Senatoya seçilen ilk Müslüman siyasetçi olması bekleniyor.

Michigan doğumlu epidemiyolog ve ilerici Demokrat siyasetçi El-Sayed, seçim kampanyası boyunca dini kimliği nedeniyle Cumhuriyetçilerin sert eleştirileriyle karşı karşıya kaldı.

Trump, El-Sayed'i tehlikeli derecede radikal ve aşırı olarak nitelendirirken, "Muhammed" diyerek hitap etti. El-Sayed ve destekçileri, bu açıklamaları İslamofobik ve ırkçı saldırılar olarak değerlendirdi.

TEKSAS'TA 32, KANSAS'TA 94 Y I L SONRA DEMOKRAT ZAFER İ

Seçimler, toplumsal temsil açısından yaşanan ilklerin yanı sıra bazı eyaletlerde uzun yıllardır devam eden siyasi dengelerin değişmesine de sahne oldu. Teksas'ta Demokrat Gina Hinojosa, üç dönemdir valilik yapan Cumhuriyetçi Greg Abbott'ı mağlup ederek 32 yıl sonra eyalette valilik seçimini kazanan ilk Demokrat oldu.

Teksas'ta Cumhuriyetçiler, 1995'te George W. Bush'un göreve gelmesinden bu yana eyalet valiliğini ellerinde tutuyordu. Hinojosa, seçim kampanyasında hayat pahalılığı, kamu eğitimi ve ailelerin ekonomik sorunlarına odaklanmıştı.

Kansas'ta ise Demokrat Adam Hamilton, Trump'ın desteklediği Cumhuriyetçi Senatör Roger Marshall'ı mağlup ederek 94 yıl sonra eyaletten ABD Senatosuna seçilen ilk Demokrat oldu.

ABD'nin en büyük Birleşik Metodist Kilisesi cemaatinin papazı olan 62 yaşındaki Hamilton, seçim kampanyasını hayat pahalılığı ve partiler arası uzlaşma üzerine kurdu.

Kendisini bağımsız düşünen bir Demokrat olarak tanımlayan Hamilton, zafer konuşmasında Cumhuriyetçi, Demokrat ve bağımsız seçmenlerin Washington'daki gelişmelerden duyduğu rahatsızlığı sandıkta ortaya koyduğunu söyledi.

Kaynak: ANKA