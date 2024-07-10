NATO zirvesinde tarih verildi! ABD, Hollanda ve Danimarka, Ukrayna'ya F-16'ları gönderecek

Rusya ile savaşa devam eden Ukrayna'yı sevindirecek haber ABD'de düzenlenen NATO zirvesinden geldi. ABD, Hollanda ve Danimarka'nın yer aldığı koalisyon Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları teslim edecek. Uçaklar bu yaz Ukrayna'ya ulaşacak.

NATO ZİRVESİ'NDE "UKRAYNA" VURGUSU

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Washington'daki NATO Zirvesi kapsamında düzenlenen "NATO Kamu Forumu" etkinliğinde bir konuşma yaptı. Ukrayna'nın Rusya'nın saldırganlığına etkili şekilde cevap vermesi için desteğin süreceğini ifade eden Blinken, destek için çok güçlü bir paket üzerinde çalıştıklarını aktardı.

F-16'LAR UKRAYNA'YA BU YAZ ULAŞACAK

Blinken, Danimarka ve Hollanda'nın Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları transfer edeceğini ve uçakların bu yaz Ukrayna'ya ulaşmış olacağını bildirdi. ABD Dışişleri Bakanı, "F-16 savaş uçakları bu yaz aylarında Ukrayna semalarında uçuyor olacak." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken

Diğer taraftan ABD Başkanı Joe Biden, Hollanda Başbakanı Dick Schoof ve Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, F-16 transferleriyle ilgili ortak bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Danimarka ve Hollanda hükümeti, ABD'nin desteğiyle Amerikan yapımı F-16'ları Ukrayna'ya bağışlama sürecinde." bilgisi verildi. Transfer sürecinin başladığı belirtilen açıklamada, F-16 savaş uçaklarının bu yaz operasyonel hale geleceği duyuruldu.

EĞİTİM DESTEĞİ DE SAĞLANACAK

Açıklamada, güvenlik endişeleri nedeniyle ilave detaya yer verilemeyeceği aktarılarak, Ukrayna'nın hava savunma kabiliyetini artırma konusunda kararlı olunduğu ifade edildi. Ukrayna'ya dördüncü nesil modern F-16 savaş uçakları filosunun transfer edileceği aktarılan açıklamada, aynı zamanda eğitim desteğinin sağlanacağı kaydedildi.

ABD SAVUNMA BAKANI AUİSTİN: PUTİN'İN SAVAŞI NATO'NUN GENİŞLEMESİNİN NEDENİ

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin de, Washington'daki NATO Zirvesi kapsamında düzenlenen "NATO Kamu Forumu"nda konuştu. NATO'nun ABD Başkanı Joe Biden'ın liderliğinde büyüyüp güçlenmesinden ve Rusya'nın "oluşturduğu zorluklarla" başa çıkma biçiminden gurur duyduğunu belirten Austin, "NATO'da üye sayımız Finlandiya ve İsveç'in katılımıyla 32'ye çıktı. Şunu iyi bilin, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in (Ukrayna'daki) savaşı NATO'nun genişlemesinin sonucu değildir, Putin'in savaşı NATO'nun genişlemesinin nedenidir." ifadelerini kullandı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin

"SOĞUK SAVAŞ'TAN BU YANA EN GÜÇLÜ NATO PLANLARINI UYGULAMAYA GEÇİRECEĞİZ"

Austin, NATO'nun kolektif savunmasını ve caydırıcılığını güçlendirmeye devam edeceklerine dikkati çekerek, "Bu hafta iddialı bir gündemimiz var. İlk olarak Soğuk Savaş'tan bu yana en güçlü olan NATO planlarını uygulamaya geçireceğiz ve bu, herhangi bir yeni tehdide karşı caydırma ve savunma yeteneğimizi önemli ölçüde artıracak." diye konuştu.

NATO üyeleri arasında endüstriyel kapasiteyi ve askeri üretimi artırmak için çalışacaklarını ifade eden Austin, Ukrayna'nın savunmasını desteklemek için askeri ve mali taahhütler üzerinde işbirliğini derinleştireceklerini kaydetti. Austin, "Ülkelerden oluşan bir koalisyon Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları sağlamak için yorulmadan çalışıyor ve bugün Başkan Biden, Hollanda ve Danimarka Başbakanlarıyla birlikte, bu uçakların transferini duyurmaktan gurur duyar. F-16'ların devri resmi olarak sürüyor ve Ukrayna bu yaz F-16'ları uçuracak." dedi.