ABD'nin İsrail Büyükelçisi'nden "İran Fordo saldırısından gerekli mesajı almamış" açıklaması

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, İran yönetiminin ABD ordusunun haziran ayında Fordo Nükleer Tesisi'ne düzenlediği saldırıya dair "gerekli mesajı tam olarak almadığını" söyledi.

Huckabee, İsrail Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü'ne verdiği röportajda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD ordusunun, 22 Haziran'da Fordo Nükleer Tesisi'ne düzenlediği saldırıyı hatırlatan Huckabee, "Umarım mesajı almışlardır ama görünüşe göre mesajın tamamını almamışlar çünkü yeniden yapılanmaya ve çukuru daha da derinleştirip daha da güvenli hale getirmenin yeni bir yolunu bulmaya çalışıyorlar." değerlendirmesini yaptı.

Huckabee, İran yönetiminin programının İsrail ve ABD'nin yanı sıra Avrupa için de tehdit olduğunu ileri sürerek "Avrupalılar bunun tüm Avrupa için de gerçek bir tehdit oluşturduğunu anlamıyorlarsa, o zaman düşündüğümden bile daha aptallar demektir." ifadelerini kullandı.

Suriye ile İsrail arasında yeni bir güvenlik anlaşması için yürütülen ve çıkmaza giren müzakerelere dair Huckabee, şunları kaydetti:

"Aslında İsrail ve Suriye arasında bir anlaşma olabileceğini düşünüyorum ve (Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed) Şara Suriye'deki istikrarın ve hayatta kalmasının yolunun İsrail ile barış içinde olmaktan geçtiğini biliyor."

ABD Büyükelçisi, Tel Aviv yönetiminin Suriye'yi işgal etme gibi bir arzusu olmadığını, İsrail ordusunun tampon bölgeyi "yeni bir 7 Ekim yaşanmaması için ele geçirdiği" iddiasında bulundu.

İsrail'e destek veren ABD, 22 Haziran'da İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine hava saldırıları düzenlemişti.