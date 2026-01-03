ABD Başkanı Trump: Maduro'yu kale gibi bir yerden aldık, birkaç adamımız vuruldu ama ölü yok

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Venezuela'da düzenlediği operasyona ilişkin Fox News'e yeni açıklamalarda bulundu.

"TELEVİZYON DİZİSİ İZLER GİBİ CANLI İZLEDİM"

Söz konusu operasyonu 4 gün beklettiklerini ifade eden Trump, "Gerçek askerlerden bunun dünyada başka hiçbir ülkenin yapamayacağı bir manevra olduğunu duydum. Kelimenin tam anlamıyla bir televizyon dizisi izler gibi canlı izledim. Bu inanılmaz bir şeydi." dedi.

"MADURO PAZARLIK YAPMAYA ÇALIŞTI"

Trump, yakalanarak ülke dışına çıkarılan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kale gibi korunaklı bir yerde ele geçirildiğini belirterek, "Pazarlık yapmaya çalıştı. Başkası Maduro gibi devam edemez" diye konuştu.

"SAVAŞ GEMİSİNDELER, NEW YORK'A GİDECEKLER"

Venezuela petrolüne müdahil olacaklarını kaydeden ABD Başkanı, Maduro ve eşinin helikopterle Venezuela açıklarında bekleyen ABD Donanmasına ait USS Iwo Jima savaş gemisine nakledildiklerini söyledi. Trump, "Maduro ve eşi New York'a gidecek" dedi.

"ÖLÜMÜZ YOK"

Operasyon sırasında herhangi bir can kaybı yaşamadıklarını da dile getiren Trump, "Birkaç yaralımız var ama ölümüz yok" ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta patlama sesleri duyulmuştu. Venezuela hükümetinden yapılan açıklamada, saldırılardan ABD sorumlu tutulmuş ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, ülke genelinde "dış müdahaleden kaynaklanan olağanüstü durum" ilan eden kararnameyi imzaladığı belirtilmişti. ABD Başkanı Donald Trump da Venezuela'da geniş çaplı saldırılar düzenlendiğini ve Maduro ile eşinin yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını açıklamıştı.