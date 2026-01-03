Haberler

ABD Başkanı Trump: Maduro'yu kale gibi bir yerden aldık, birkaç adamımız vuruldu ama ölü yok

ABD Başkanı Trump: Maduro'yu kale gibi bir yerden aldık, birkaç adamımız vuruldu ama ölü yok Haber Videosunu İzle
ABD Başkanı Trump: Maduro'yu kale gibi bir yerden aldık, birkaç adamımız vuruldu ama ölü yok
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ülkesinin Venezuela'da düzenlediği operasyona ilişkin yeni bir açıklamada bulunan ABD Başkanı Donald Trump, "Kelimenin tam anlamıyla bir televizyon dizisi izler gibi canlı izledim. Bu inanılmaz bir şeydi" dedi. "Birkaç yaralımız var ama ölümüz yok" ifadesini kullanan Trump, ayrıca kaçırılan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, kendileriyle pazarlık yapmaya çalıştığını da söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Venezuela'da düzenlediği operasyona ilişkin Fox News'e yeni açıklamalarda bulundu.

"TELEVİZYON DİZİSİ İZLER GİBİ CANLI İZLEDİM"

Söz konusu operasyonu 4 gün beklettiklerini ifade eden Trump, "Gerçek askerlerden bunun dünyada başka hiçbir ülkenin yapamayacağı bir manevra olduğunu duydum. Kelimenin tam anlamıyla bir televizyon dizisi izler gibi canlı izledim. Bu inanılmaz bir şeydi." dedi.

"MADURO PAZARLIK YAPMAYA ÇALIŞTI"

Trump, yakalanarak ülke dışına çıkarılan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kale gibi korunaklı bir yerde ele geçirildiğini belirterek, "Pazarlık yapmaya çalıştı. Başkası Maduro gibi devam edemez" diye konuştu.

"SAVAŞ GEMİSİNDELER, NEW YORK'A GİDECEKLER"

Venezuela petrolüne müdahil olacaklarını kaydeden ABD Başkanı, Maduro ve eşinin helikopterle Venezuela açıklarında bekleyen ABD Donanmasına ait USS Iwo Jima savaş gemisine nakledildiklerini söyledi. Trump, "Maduro ve eşi New York'a gidecek" dedi.

"ÖLÜMÜZ YOK"

Operasyon sırasında herhangi bir can kaybı yaşamadıklarını da dile getiren Trump, "Birkaç yaralımız var ama ölümüz yok" ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta patlama sesleri duyulmuştu. Venezuela hükümetinden yapılan açıklamada, saldırılardan ABD sorumlu tutulmuş ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, ülke genelinde "dış müdahaleden kaynaklanan olağanüstü durum" ilan eden kararnameyi imzaladığı belirtilmişti. ABD Başkanı Donald Trump da Venezuela'da geniş çaplı saldırılar düzenlendiğini ve Maduro ile eşinin yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını açıklamıştı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel
Venezuela lideri Maduro ve eşi New York'a götürülüyor

Maduro ve eşinin götürüleceği yer belli oldu
ABD tarafından kaçırılan Maduro'nun koltuğuna talip biri var

Akıbeti merak edilirken koltuğuna talip çıktı
'Rekor kırdık' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında 5 ilimizin adını saydı

"Rekor kırdık" deyip canlı yayında 5 ilimizin adını sıraladı
Haberler.com
500

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıVEFA:

Vay beee adamlara bak resmen destan yazmışlar sanki ilahi bir güç var arkalarınnda. Hikmetinden sual olunmaz ya rab!

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet Şahin:

aslanlarım benim Allahın kaplanları dostum trump helal be swatlar numberone

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGecirdek:

sari kafa satin aldik demiyorda,hala delta force falan diyor.delta force u afganistanda gorduk topuklari dotlerine vuruyordu.dumenden guclu ulke izlenimi veriyor

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımurat özkan:

Maduro madara oldu anlaşmalı teslim oldu

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErol Birol :

Sarı kafa ne derse o karşı gelen bertaraf olur.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig'in yıldızı kaza yaptı

Görüntüdeki araç Süper Lig'in yıldızına ait
Kömürlükte öldürülen Naime Zeybek cinayetinde sır perdesi kaldırıldı! Katili en yakını çıktı

Kömürlükte öldürülen Naime'nin katili en yakını çıktı
Komşuda para birimi değişti, Türkiye'deki tabelalar da güncelleniyor

Komşuda para birimi değişti, Türkiye'deki tabelalar da güncelleniyor
Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı

Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı
Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur

Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur
Belediye ekiplerinin 'Yardım' videosunun senaryo olduğu ortaya çıktı

"Çalışıyoruz" imajı vermek için yaptıkları rezilliğe bakın
Süper Lig'in yıldızı kaza yaptı

Görüntüdeki araç Süper Lig'in yıldızına ait
Kömürlükte öldürülen Naime Zeybek cinayetinde sır perdesi kaldırıldı! Katili en yakını çıktı

Kömürlükte öldürülen Naime'nin katili en yakını çıktı
Komşuda para birimi değişti, Türkiye'deki tabelalar da güncelleniyor

Komşuda para birimi değişti, Türkiye'deki tabelalar da güncelleniyor