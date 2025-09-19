Haberler

Trump tarih verdi: Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlayacağım

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 25 Eylül'de Beyaz Saray'da ağırlayacağını açıkladı. Trump, "Cumhurbaşkanı ile önemli bir F-16 anlaşması ve olumlu sonuçlanmasını beklediğimiz F-35 görüşmelerinin devamı da dahil olmak üzere birçok ticaret ve savunma anlaşması üzerinde üzerinde çalışıyoruz" dedi.

GÜNDEMDE F-16 VE F-35 SAVAŞ UÇAKLARI VAR

Yapılacak görüşme öncesinde iki ülke arasındaki ticari ve askeri iş birliğine dikkat çeken Trump, Türkiye ile Boeing uçaklarının satışı, geniş kapsamlı F-16 tedarik planı ve F-35 programına ilişkin görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

ABD Başkanı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanı ile önemli bir F-16 anlaşması ve olumlu sonuçlanmasını beklediğimiz F-35 görüşmelerinin devamı da dahil olmak üzere birçok ticaret ve savunma anlaşması üzerinde üzerinde çalışıyoruz" dedi.

"SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile her zaman iyi bir ilişkisi olduğunu ve görüşmeyi sabırsızlıkla beklediğini dile getiren Trump, olumlu sonuçlar almayı beklediklerini vurguladı. Trump, söz konusu anlaşmaların iki ülke ilişkilerine katkı sağlayacağını da söyledi.

TRUMP'IN İKİNCİ DÖNEMİNDE İLK KEZ LAHEY'DE YÜZ YÜZE GÖRÜŞTÜLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde yüz yüze görüşme gerçekleştirmişti. Söz konusu görüşme, Trump'ın ikinci döneminden sonra yapılan yüz yüze yapılan ilk ikili görüşme olmuştu.

Haberler.com / Umut Halavart - Güncel
