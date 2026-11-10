AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Aliağa'daki patlama için taziye mesajı yayımladı

(ANKARA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamadan derin üzüntü duyduğunu belirterek hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralı işçilere acil şifa diledi.

Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aliağa demir-çelik fabrikasında meydana gelen patlama haberini büyük bir üzüntüyle karşıladım. Kurbanların ailelerine ve yakınlarına en içten taziyelerimi sunuyorum. Yaralanan işçilere tam ve hızlı bir iyileşme diliyorum. Sayın Erdoğan, bu zor anda düşüncelerim Türkiye'nin yanında." ifadesini kullandı

Kaynak: ANKA