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AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Aliağa'daki patlama için taziye mesajı yayımladı

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AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Aliağa'daki patlama için taziye mesajı yayımladı
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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasındaki patlama için taziye mesajı yayımladı. Mesajında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralı işçilere acil şifa diledi; düşüncelerinin Türkiye'nin yanında olduğunu belirtti.

(ANKARA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamadan derin üzüntü duyduğunu belirterek hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralı işçilere acil şifa diledi.

Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aliağa demir-çelik fabrikasında meydana gelen patlama haberini büyük bir üzüntüyle karşıladım. Kurbanların ailelerine ve yakınlarına en içten taziyelerimi sunuyorum. Yaralanan işçilere tam ve hızlı bir iyileşme diliyorum. Sayın Erdoğan, bu zor anda düşüncelerim Türkiye'nin yanında." ifadesini kullandı

Kaynak: ANKA
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