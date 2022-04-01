AA'nın "20. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi"ni tamamlayan gazeteciler sertifikalarını aldı

Anadolu Ajansı (AA) ve Polis Akademisi iş birliğinde, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı ( Tika ) Başkanlığının desteğiyle düzenlenen "20. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi"ne katılan 3'ü yabancı uyruklu 19 medya mensubuna sertifikaları verildi.

Savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev alacak operasyonel muhabirlerin yetiştirilmesi amacıyla 21 Mart-1 Nisan'da düzenlenen "20. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi"nin sertifika töreni, Polis Akademisi Gölbaşı Yerleşkesi'nde yapıldı.

Törende konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, zorlu geçtiğini bildiği "Savaş Muhabirliği Eğitimi"ni başarıyla tamamlayan gazetecileri tebrik ederek, dünyada savaş olmaması, barış içerisinde yaşanması temennisinde bulundu.

Gazetecilerin en temel görevinin hangi olay olursa olsun doğru bilgiyi yansıtmak, insanları doğru bilgilendirmek olduğunu belirten Soylu, "Bu konuda gerek Tika'ya gerek Polis Akademisine gerek Özel Harekata gerek bu konuda eğitim veren bütün hocalarımıza, herkese dünyada yegane olabileceğini bildiğimiz bu eğitimi verdikleri için teşekkür ediyorum. 2012'de başlayan, 10 yılda 20 kez gerçekleşen, 439 kursiyerin katıldığı, bunlardan 156'sının da yabancı ülkelerden misafirimiz olduğu ve hakikaten Polis Akademisi, TİKA ve AA ile başarılı bir şekilde gerçekleşen bir eğitim. Bunun için hem gururluyuz hem de böyle bir sertifikasyona sahip olduğumuz için mutluyuz." diye konuştu.

Gazetecilere, eğitim almakla çok başarılı bir iş yaptıklarını ifade eden Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Biz dünyaya nasıl örnek olmak istiyorsak, Türk Polis Teşkilatı, Türk Jandarma Teşkilatı, dünyanın en çok cankurtaran Sahil Güvenlik Teşkilatı olarak nasıl bunları sağlıyorsak sizler de dünyaya, gazetecilik nasıl yapılır, doğru haberen zor yerde nasıl verilir, can korkusunu hissetmeden, düşünmeden mesleğin namusu nasıl yerine getirilir bunu gösteriyorsunuz. Allah ayağınıza taş değdirmesin, sizi muhafaza etsin. Ama orada olduğunuz zaman devleştiğinizi, oradan haber verdiğiniz zaman gözümüzdeki o kahramanlık çizginizi görmenizi isteriz. Her birinizi tekrar tebrik ediyorum."

"Bu eğitimin uluslararası arenada bir eşi benzeri yok"

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz de konuşmasında, ülkenin önde gelen kurumlarıyla iş birliği içerisinde uzun yıllardır sürdürülen "Savaş Muhabirliği Eğitimi"nin yalnızca Türkiye'de değil, dünyada da önemli bir marka haline geldiğini söyledi.

Bu programa daha önce katılan habercilerin, aldıkları eğitimle dünyanın pek çok yerinde zorlu şartlarda faaliyetlerini başarıyla sürdürdüğüne işaret eden Karagöz, bugün sertifikalarını alan 19 gazetecinin savaş, afet ve olağanüstü hallerde vazifelerini başarıyla gerçekleştirmelerini sağlayacaklarını ifade etti.

Karagöz, 26 farklı alanda eğitim alan kursiyerlerin gelecekte bu alanın öncü isimleri arasında yer alacağına inandığını kaydetti.

Son örneği Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta görülen uluslararası alandaki yeni kırılmaların en çok etkileyeceği alanlardan birisinin arazide görev yapan gazeteciler olduğunu vurgulayan Karagöz, bu sebeple "Savaş Muhabirliği Eğitimi"ni tek boyutlu olarak düşünmemek gerektiğini söyledi.

Karagöz, dünyada yaşanan çatışmalar boyut değiştirdikçe savaş muhabirlerinin üstlendikleri görev ve sorumlulukların daha da önemli hale geldiğini belirterek, kursiyerlerin savaş esnasında yalnızca çatışmaları değil, yaşanan göçü ve insani dramı da dünyaya duyuran en önemli aktörler olduğunu dile getirdi.

"20. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" için muhabirlerin gerçek savaş şartlarında habercilik yapmalarını kolaylaştıracak en ideal programı tasarlamaya gayret ettiklerini aktaran Karagöz, bunu yaparken AA'nın savaş muhabirliği alanındaki tecrübelerinden faydalandıklarını belirtti.

Serdar Karagöz, AA'nın, Suriye iç savaşı, Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi ve Rusya-Ukrayna savaşları başta olmak üzere son dönemde küresel çapta yaşanan gelişmelerin dünyaya duyurulmasında kritik bir rol oynadığını, bu alandaki gücünü son olarak Rusya-Ukrayna savaşı esnasında tüm dünyanın görüp takdir ettiğini bildirdi.

AA'nın Rusya-Ukrayna savaşını 26 kişiden oluşan uzman bir ekiple takip ettiğini, Savaş Muhabirliği Eğitimi alan bu ekiple hem Rusya'nın hem de Ukrayna'nın kontrol ettiği bölgelerde var olduklarını hatırlatan Karagöz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hangi koşullar altında olursa olsun, hayatlarımızdan fedakarlık yaparak yürüttüğümüz bu işte doğruluk ve hakikat adına mücadele etmekten ve mağdurların sesi olmaktan asla vazgeçmemeliyiz. İç savaşları, mülteci kamplarındaki trajediyi, doğal afetler esnasında yaşanan dramı haberleştirirken aynı insani duyarlılıkla hareket etmeliyiz. Ben bugün burada bulunan tüm muhabir arkadaşlarımızın bu bilinç ve sorumlulukla hareket edeceklerine inanıyorum.

Bu eğitimin uluslararası arenada bir eşi benzeri yok. Dünyanın önemli kurum ve kuruluşlarından hiçbiri böyle bir eğitim düzenlemiyor. Bu eğitim hem teorik hem de pratik olarak eşsiz bir eğitim. Bunu gerçekleştirdiğimiz için Anadolu Ajansı, Polis Akademisi ve TİKA olarak dünyaya çok önemli bir kayıt bırakıyoruz. Polis Akademimize, Türk Silahlı Kuvvetleri, özel harekat birimlerimize ve AFAD'a bu eğitimlerde rol aldıkları için bu zorlu eğitimleri verdikleri için çok teşekkür ediyorum. Programı başarıyla tamamlayan muhabir arkadaşlarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum."

Karagöz, sertifikalarını sunduktan sonra muhabirlerden bir kısmını Ukrayna'daki savaş bölgesine uğurlayacakları bilgisini verdi.

"Birçok ülkeden basın mensuplarını ülkemizde ağırladık"

TİKA Başkanı Serkan Kayalar, ülkenin resmi teknik iş birliği kalkınma ajansı olarak kuruluşlarından bu yana 30 binin üzerinde projeyi dost ve kardeş ülkelerle paylaştıklarını bildirdi.

Devletin imkanları ve kurumların kapasitesiyle bugüne kadar eğitimden sağlığa, üretim sektörlerinden yargı ve emniyet gibi farklı alanlarda 50 bine yakın yabancı uzmanla tecrübe paylaşımını gerçekleştirdiklerini kaydeden Kayalar, 2017'den bu yana AA ile verimli bir iş birliği içinde olduklarını ve bunun sonucu olarak 50'den fazla ülkeden bine yakın medya mensubunun savaş muhabirliği, enerji, diplomasi ve ekonomi gibi alanlardaki eğitimlerinin tamamlandığını söyledi.

Kayalar, "Marka kurumumuz olan Anadolu Ajansı ile ülkemizin polis tecrübesini yurt dışına taşıyan kahraman Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve Polis Akademimiz gibi kurumlarımızla bu projede buluşmak bizleri ayrıca mutlu etmekte. 20'nci dönem mezunlarını verecek olan Savaş Muhabirliği Eğitimi kapsamında bugüne kadar Filipinler'den Kolombiya'ya, Moğolistan'dan Namibya'ya kadar birçok ülkeden basın mensuplarını ülkemizde ağırladık, onlarla ülkemizin tecrübesini paylaştık." dedi.

Dünyada her daim barış ve istikrarın hakim olması temennisinde bulunan Kayalar, "Fakat yakın coğrafyamız dahil olmak üzere maalesef savaş ve çatışmaların eksik olmadığı bir atmosfer içindeyiz. Kriz bölgelerinin ortaya çıkardığı pek çok zorluk, haberciliği de ciddi manada etkilemekte. Güvenli bir şekilde sahada olmak, doğru, güvenilir bilgiye ulaşmak ve bunları dünyayla hızlı bir şekilde paylaşmak başlı başına bir yetkinlik gerektiriyor. Dolayısıyla siz değerli basın mensuplarımızın burada aldığı eğitimler bu kritik rolün ifasında oldukça önemli." diye konuştu.

"Sertifika almaya hak kazanan 19 savaş muhabirine başarı diliyorum"

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Türk Polis Teşkilatının dünya ölçeğindeki saygınlığını her geçen gün daha da artırdığına işaret ederek, sahip oldukları birikim ve tecrübeyi, talep eden 100'den fazla ülke polis teşkilatları ile paylaşmanın gurur ve sevincini yaşadıklarını söyledi.

Aktaş, "20'ncisini düzenlediğimiz ve şimdiye kadar 420 kişiyi istifade ettirdiğimiz Savaş Muhabirliği Eğitimi için hem Akademi Başkanlığımıza hem Anadolu Ajansımıza hem de Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığımıza çok teşekkür ediyorum. Eğitim programında sertifika almaya hak kazanan 3'ü yabancı, 16'sı Türk olmak üzere 19 savaş muhabirine de başarı diliyorum." dedi.

Polis Akademisi Başkanı Yılmaz Çolak, mevcut ve ortaya çıkabilecek yeni güvenlik sorunlarıyla baş edebilme anlamında tarihinin zirvesinde olan Emniyet Teşkilatını her daim güçlendirip geliştirmek gerektiğini ifade etti.

Çolak, polis eğitimlerini her zaman güncellediklerini bildirdi.

Konuşmaların ardından Bakan Soylu, Karagöz, Kayalar ve diğer protokol üyeleri, eğitime katılanlara "Savaş Muhabirliği Sertifikası" verdi.

Törene, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Tuğamiral Cengiz Fitoz, AA Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru, AA Yayın Koordinatörü Yahya Bostan ve AA Haber Akademisi Müdürü Cihangir İşbilir ile emniyet teşkilatı mensupları katıldı.