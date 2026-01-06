Heritage İstanbul Restorasyon, Arkeoloji ve Müzecilik Fuarı Yenikapı'da Başlıyor

"Heritage İstanbul Restorasyon, Arkeoloji, Müzecilik, Kütüphanecilik Teknolojileri Fuar ve Konferansı", 1-4 Nisan'da Yenikapı Avrasya Fuar ve Gösteri Merkezi'nde ziyaretçileriyle buluşacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Müzeler ve Kültür Varlıkları Genel Müdürlüğü, İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle organize edilen etkinlik, fuar ve konferans serisiyle "kültürel miras" camiasının en önemli organizasyonlarından biri olarak kabul ediliyor.

AA muhabirine açıklamada bulunan Heritage Projeleri Kurucusu Osman Murat Akan, 2024'e kadar her yıl düzenlenen projenin bienale dönüşerek iki senede bir gerçekleşeceğini söyledi.

Akan, son programı yaklaşık 7 bin 500 kişinin ziyaret ettiğini belirterek, "Türkiye'den ve yurt dışından 130'un üzerinde firmamız stant açtı. Söz konusu durum bu seneki programımız için de bize bir potansiyel oluşturdu. Bu yıl dokuzuncusunu düzenleyeceğimiz edisyonumuz sektöre büyük destek veriyor ve de onun desteğini alıyor. Heritage, hem sektörün hem de sivil toplum kuruluşları ve akademik camianın birlikte olduğu ve beklenen bir organizasyon haline gelmiş durumda." ifadelerini kullandı.

"Alanında uzman kişi ve firmaları bir araya getiriyoruz"

Kültürel miras temasının odaklarındaki temel meselelerin başında olduğunu dile getiren Akan, "Elbette kültürel mirasla ilgili sahada olan bir firma değiliz. Biz daha çok alandaki tüm firmaları organizasyon içerisinde toplayan bir platform olarak Türkiye'den ve dünyadan, alanında uzman kişi ve firmaları bir araya getiriyoruz. Türkiye'de en büyük satın alıcı unsur, devlet kurumları. Dolayısıyla sektörün hem gelişimi hem de iletişimi açısından bu alandaki firmaların kamu kurumlarıyla bir araya gelmesi çok önemli." diye konuştu.

Akan, kültürel miras alanının Türkiye'de hızla geliştiğini kaydederek, "Son 50 yıldır Türkiye'de kültür mirası üzerine yapılan hem restorasyon hem arkeolojik kazılar hem de müzecilik alanında yapılan birçok çalışma var. Bunlar tabii ki ülkenin gelişmişlik düzeyiyle orantılı olarak artıyor. 2000'lerden sonra da ciddi oranda dünya standartlarını yakaladı, hatta birçok konuda da geçti diyebiliriz. Bunun başlıca nedenlerinden bir tanesi, hem kamusal hem de özel sektör bütçelerinin artması. Bu, ülkemiz adına kıvanç verici bir durum ve ortaya çıkan tabloda ufak bir katkımız olması bize onur veriyor." dedi.

Son döneme kadar kültür mirasının turizmin bir parçası olduğunun fark edilmediğini aktaran Akan, bunun son zamanlarda değiştiğini vurguladı.

Akan, arkeoloji, restorasyon, müzecilik ve kütüphanecilik başlıklarından oluşan etkinliğe ilişkin şunları aktardı:

"Organizasyon bağlamında bu sene iki yenilik yaptık. İlk olarak, 'Zamanla Kaybolmayanlar' diye özel bir kürasyon alanı oluşturduk. Kültür mirasına dokunan ya da kültür mirası kavramıyla kendi ürünlerini tasarlayan ve pazarlayan 10 firmayı burada ağırlayacağız. Bir de somut olmayan kültürel miras alanında bakanlığımızın ve Geleneksel Sanatlar Derneğinin destekleriyle bir bölüm oluşturuyoruz. Bu kapsamda bireysel sanatçıların veya firmalaşma yoluna girmiş kişilerin küçük şirketlerini ağırlayacağız. Bu, hem onlara kendi yaptıkları el sanatlarını veya zanaatları bize tanıtma hem de restorasyon şirketleri ve akademik camia başta olmak üzere potansiyel müşterileriyle karşılaşma olanağını sunmuş olacak."

"Tarihi Yarımada" teması işlenecek

Avrupa'da 7-8, Çin ve Amerika'da ise bu konuda düzenlenen 1'er fuar olduğunu dile getiren Akan, "Çin ve Amerika'dakiler büyük olmasına rağmen tamamıyla yerel organizasyonlar. Uluslararası niteliğe sahip olanlar ise Avrupa'da gerçekleştirilen etkinlikler. Avrupa'daki birçok kurumun yetkilileri, buradaki fuara katıldıklarında bize, Türkiye'deki fuarın uluslararası alandaki en iyi ilk üç fuar içerisinde olduğunu söylüyor. Bu durum giderek yükseliyor. Hem ülkemizdeki hem dünyadaki ekonomik krizler, afetler ve hakikaten bizi zora sokan birçok durum söz konusu. Bu geri dönüş, çizgimizi devam ettirmemiz için bize de büyük güç veriyor." şeklinde konuştu.

Osman Murat Akan, etkinliğin bu yıl Yenikapı Avrasya Fuar ve Etkinlik Merkezi'nde düzenleneceğini bildirdi.

Programın bu yılki temasının "Tarihi Yarımada" olduğunu söyleyen Akan, "Etkinliğimiz giderek büyüdü ve daha büyük yere ihtiyacımız oldu. Şehir içinde olmamız hem katılım hem de ulaşılabilirlik açısından oldukça önemliydi. Biz de hem konferanslar ve yan organizasyonlara uygun olması hem de ulaşım kolaylığı ve tarih bir mekan olması dolayısıyla Yenikapı'daki fuar alanında etkinliğimizi düzenlemeye karar verdik. Etkinliğimizde bu sene İstanbul üzerine konuşmalar, B2B'ler ve atölye programlarımız olacak." diye konuştu.

Akan, yurt dışından önemli katılımcıları da ağırlayacakları bilgisini vererek, "Aslında programımız tipik bir fuar değil. Biz programımızı bir 'event' olarak tarif ediyoruz. Nedeni ise fuarın etkinliğimizin sadece bir ayağı olması. Bunun dışında çok sayıda yan etkinlikler var. Bunlardan birisi de konferanslar. Daha önce düzenlediğimiz konferanslara yoğun bir ilgi vardı çünkü hem Türkiye'den hem yurt dışından birçok önemli konuşmacı getiriyoruz. Bunu da buradaki çizgimizi aşağı düşürmeden, hep aynı seviyede tutmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Katılımcılara da değinen Akan, şunları paylaştı:

"Etkinliğimizi bu sene üç günden dörde çıkardık. Bu dört gün içerisinde eş zamanlı konferanslarda uluslararası alandan önemli isimleri ağırlayacağız ve bu süre zarfında yaklaşık 150 konuşmacımız bizimle olacak. Abu Dhabi Louvre'un direktörü Peter Hohenstatt, müzelerdeki koruma ve güvenlik meselesi üzerine bir konuşma yapacak. Yine Hermitage Müzesi Genel Müdürü Prof. Dr. Mikhail Piotrovski de bizimle olacak. İtalyan heykeltıraş Eduardo Tresoldi, etkinlikte önemli bir konuşma yapacak. Bunun dışında yine önemli isimlerle temas halindeyiz. Onları da netleştirerek bizimle birlikte olmalarını arzu ediyoruz."

Fuar, konferans ve diğer yan etkinliklerin eş zamanlı yapılacağı etkinlikte, dünyada önde gelen tarihi alanlardan biri olan İstanbul Suriçi ve bu alanda yapılan tüm restorasyon, kazı ve müzecilik çalışmaları, düzenlenen konferanslarda ele alınacak.

Heritage İstanbul'da Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü başta olmak üzere İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, İBB Miras, yerel yönetimler ve sektör firmalarının yanı sıra misafir ülkeler Azerbaycan, İtalya ve Rusya devlet kurumları ve firmalar bazında yer alacak.