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84 Yaşındaki Uygur Ressam Babadjanov, Aytmatov'un Eserlerini Resimle Anlatıyor

84 Yaşındaki Uygur Ressam Babadjanov, Aytmatov'un Eserlerini Resimle Anlatıyor
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Kırgızistan'da yaşayan 84 yaşındaki Uygur asıllı ressam Sabidjan Babadjanov, dünyaca ünlü yazar Cengiz Aytmatov'un eserlerini resimlerle anlatma kararı aldı. Babadjanov, sanat hayatını ve Aytmatov ile tanışma anısını paylaştı.

Kırgızistan'da yaşayan 84 yaşındaki Uygur asıllı ressam ve tasarımcı Sabidjan Babadjanov, dünyaca ünlü yazar Cengiz Aytmatov'un eserlerini çizdi.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te yaşayan Babadjanov, AA muhabirine Bişkek'teki atölyesinde, ünlü yazar Cengiz Aytmatov ile ilk tanışma anını ve sanat hayatını anlattı.

Babadjanov, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Kulca şehrinde 23 Şubat 1941'de doğduğunu söyledi.

Çocukluğunu doğduğu şehirde geçirdiğini belirten Babadjanov, "Benim çocukluğum Çin'de geçti. Orada dedeme ait büyük bir bahçemiz vardı. Bu bahçede dedem bana çalışmayı öğretti. Arapça alfabesinde eğitim gördüm. Burada 8'inci sınıfa kadar okudum. Dedemin vefat etmesinin ardından ailemiz 1955 yılında Kırgız topraklarına göç etti. Şükür ki bizim aile Cengiz Aytmatov'un dünyaya geldiği Talas Bölgesi'ndeki Şeker köyüne yakın olan Groznoye köyüne yerleşti." dedi.

Babadjanov, bir yıl boyunca Kırgızca ve Rusça dil eğitimi aldıktan sonra orta eğitimini Kırgız okulunda 1958'de tamamladığını ve çocukluğundan beri resim yapmaya ilgisi nedeniyle Taşkent Sanat Okulu'na girdiğini ifade etti.

Okulunda öğrenci yurdu olmaması ve burs miktarının az olması nedeniyle bu şehirde öğrenci hayatının zorlaştığını dile getiren Babadjanov, bir yıl sonra Bişkek'teki Frunze Sanat Okulu'na geçiş yaparak eğitimini 1963 yılında başarıyla tamamladığını kaydetti.

Babadjanov, lisans eğitimini Moskova Bölgesi'ndeki "Senej" Yaratıcılık Okulu'nda 1975'te tamamladığını ve Kırgızistan Sanat Fonu'nda tasarım sanatçısı olarak çalışma hayatına başladığını aktardı.

Cengiz Aytmatov'u, "Cemile"yi okuduktan sonra öğrendi

Sanat hayatının büyük bir bölümünü en sevdiği yazar Cengiz Aytmatov'a ve eserlerine adadığının altını çizen Babadjanov, Aytmatov'u, yazara ilk büyük şöhreti kazandıran Cemile kitabını okumasının ardından öğrendiğine değindi.

Babadjanov, Cemile'de bahsi geçen vadi, dağ ve Maymak adlı demiryolu istasyonunun hep gözlerinin önünden geçtiğini aktararak, "Eserdeki ana karakterler Daniyar ve Cemile'nin Maymak istasyonuna buğday taşımasını okurken, aynı istasyona buğday taşıdığım günleri hatırlıyorum." diye konuştu.

"Aytmatov'un eserlerini resimlerle anlatmaya karar verdim"

Cemile adlı romandan çok etkilendiğini söyleyen Babadjanov, Aytmatov'un eserlerini resimlerle anlatmaya karar verdiğini belirtti.

Babadjanov, 1988 yılında Şeker köyündeki Cengiz Aytmatov'un müzesinin iç tasarımını yapmak için yerel yetkililerden teklif aldığını ve yazarla bizzat tanışma fırsatı yakalamak umuduyla teklifi kabul ettiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Ben yazarı hiç görmemiştim. Bu benim için bir fırsattı. O zaman Aytmatov, Yazarlar Birliği'nin başkanıydı. Görüşme günü geldi. Ben büyük yazara müze için hazırladığım tabloyu gösterdim. Aytmatov dikkatlice baktı ve beğendi. Tablonun orijinali hala müzede. Aytmatov o gün, 'Ben yazar olarak bir eser için yıllarımı veriyorum, ressam ise benim eserimin konusunu bir kağıt üzerine çizmiş' ifadesini kullandı. Bu benim için büyük bir onur oldu."

Babadjanov, Aytmatov'un, "Zorlu Geçit", "Yüz Yüze, "Cemile", "İlk Öğretmenim", "Toprak Ana", "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Beyaz Gemi", "Gün Olur Asra Bedel", "Cengiz Han'a Küsen Bulut" ve diğer birçok eserindeki ana konuları, kurşun kalem ve sulu boya ile resmettiğine işaret etti.

Tabloları atölyesinde bulundurduğunu ve her yıl faklı şehirlerde sergiler düzenlediğine değinen Babadjanov, hazırladığı tabloları bastırdığı fotoğraf albümü ile de tanıttığını dile getirdi.

"Herkese doğa sevgisi ve daha sonra klasik yazarlar öğretilmeli"

Ressam olarak doğadan ilham aldığını vurgulayan Babadjanov, "Ben doğayı çok seviyorum. Herkese doğa sevgisi ve daha sonra klasik yazarlar öğretilmeli." şeklinde konuştu.

Babadjanov, doğası çok güzel ve asil olan Kırgızistan'ı ikinci vatan olarak gördüğünü ancak doğup büyüdüğü memleketi de özlediğini ifade etti.

Ülkedeki ulusal müzelerde sergilenen Babadjanov'un tablolarının, yurt dışında daözel koleksiyonları bulunuyor.

Kaynak: AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel
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