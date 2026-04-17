8 yıl önce tüfekle öldürülen Kerem'in ailesinin avukatı duruşma salonunda bastonla olayı canlandırdı

YALOVA'nın Termal ilçesinde 8 yıl önce Fatih B.'nin (19) evine gelen ve olay tarihinde 11 yaşında olan sınıf arkadaşı Kerem Karakaya'nın tüfekle başından vurulup öldürülmesine ilişkin davada, anne Serpil B.'nin 'Kasten öldürme' suçundan tutuksuz yargılandığı duruşmaya baston getiren Karakaya ailesinin avukatı Şermin Tankut, olay anını canlandırdı. Avukat Tankut, keşif talep ederek, "Fatih'in beyanlarındaki gibi tüfeğin kullanılmadığı açıktır" dedi.

Olay, 3 Haziran 2018'de Termal ilçesi Akköy'de meydana geldi. Kerem Karakaya, saat 08.00 sıralarında, okul arkadaşı Fatih B.'nin evine gitti. İddiaya göre; bir süre sonra Karakaya, evin odunluk kısmında bulunan kırma av tüfeği ile başından vurularak hayatını kaybetti. Kerem Karakaya'nın, o dönem 11 yaşında olan arkadaşı Fatih B. tarafından tüfekle oynarken başından vurulduğu öne sürüldü. Fatih B.'nin yaşı itibarıyla cezai ehliyeti bulunmazken, annesi Serpil B. hakkında Yalova 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan dava açıldı. Mahkeme, tüfeğin ağırlığı, 2 kez ateş edilmesi, kartuşun değiştirilmesi ve silahın ateş mekanizmasının suça sürüklenen çocuk tarafından bilinemeyeceği, delillerin tam toplanmamış olması ve 'Kasten öldürme' şüphesinin varlığı nedeniyle Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Soruşturmayı tamamlayan savcılık, Serpil B. hakkında hazırladığı iddianamede, sanığın 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanması talebinde bulundu.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ DOSYADA

Savcılığın talebi doğrultusunda dosya, 7 yıl sonra Yalova 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nden Yalova 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne devredildi. Kerem Karakaya'nın, arkadaşı Fatih B.'yi beklediği ve gelmeyince evine doğru yürüdüğü anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri de dosyaya girdi. Görüntülerde, Karakaya'nın, arkadaşıyla buluşmak için bisikletiyle geldiği yerde bir süre beklediği, arkadaşı gelmeyince bisikletiyle evine doğru ilerlediği görüldü. Bir başka görüntüde ise Kerem'in bisikletini bırakıp, Fatih B.'nin ailesinin evine doğru yürüdüğü anlar yer aldı.

5'İNCİ DURUŞMA

Yalova 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 5'inci duruşmasına tutuksuz sanık Serpil B. katılmazken, Karakaya ailesi ve avukatları, salonda hazır bulundu. Karakaya ailesinin avukatı Şermin Tankut, mahkeme salonuna getirdiği bastonla olay anını canlandırdı. Kursa gitmeden bahçelerinde oyun oynadıkları sırada tüfeği odunluktan uzanarak aldığını ve kemer hizasına kaldırdığında ise tetiğe basarak ateş ettiğini söyleyen Fatih B.'nin ifadesinin, tüfeğin ağırlığı, boyu ve tutuş şekliyle örtüşmediğini belirten avukat Tankut, "Fatih B.'nin Kerem'i vurmadığının ispat edilebilmesi için keşif gerekli. 4 kilo ağırlığındaki gösterdiğim bu bastonla sanık Fatih B. ifadesinde anlattığı şekilde tüfeği tuttuğunda ya havaya doğru duracak ya da biraz daha geriden tutarsa ucu yere doğru değecektir. Fatih'in beyanlarındaki gibi tüfeğin kullanılmadığı açıktır" diye konuştu.

'KARTUŞUN OTOMATİK TÜFEKTEN ATILABİLECEĞİ SÖYLENDİ'

Tüfeğin yeniden incelenmesini talep eden Tankut, "Tüfeğin incelendiğini kabul etmiyoruz. Kriminal raporun dikkate alınması yönünden uzman mütalaasında, olaydaki kartuşun yalnızca otomatik tüfekten atılabileceği söylendi. Buna karşılık olayda manuel tüfek kullanıldı. Bu çelişkiyi giderecek üçüncü bir rapor alınmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'KARTUŞUN FABRİKASYON OLDUĞU TESPİT EDİLDİ'

Tankut'un tüfekle ilgili hazırlattığı ve dosyaya eklenen uzman görüşü raporuna ilişkin de şu ifadelere yer verildi:

"Olay yerinde tespit edilen kartuş üzerinde yazılı olan bilgilere göre, COM marka 1-2-3 numaralı ve 34 gram ağırlığında karışık kuş saçması olduğu açıkça bellidir. Fotoğraf ve kapsül üzerinde yapılan incelemede ise kartuşun fabrikasyon bir kartuş olduğu tespit edilmiştir. Olay mahallinde bulunan ve dosyaya delil olarak eklenen kartuşun dil tablasında (fişeğin metal tabanında, tırnağın fişeği çıkarabilmesini sağlayan kısım) tırnak izleri tespit edilmiştir. Ancak, olayda kullanıldığı iddia edilen av tüfeği ejektör özelliğine sahip olmadığından, bu tür tırnak izlerinin oluşmaması gerekmektedir. Çünkü Çiftsan Süperpoze tüfeğiyle yapılan atış sonrası, kartuşun tahliyesi manuel olarak yapılır ve ejektör bulunmadığı için fişek, tüfek tarafından dışarı atılmadan elle çıkarılmalıdır. Bu nedenle, kartuşun üzerinde tırnak izi bulunması beklenmez. Bu bulgu, olay yerinde bulunan kartuşun, iddia edilen tüfek dışında başka bir tüfekte kullanıldığını veya farklı bir mekanizma ile tahliye edildiğini göstermektedir."

MAHKEME HEYETİ ARA KARARLARINDAN VAZGEÇTİ

Duruşma savcısı da tüfeğin incelemeye gönderilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, bir önceki duruşmada İstanbul Adli Tıp Kurumu'na müzakere yazılıp söz konusu tüfeğin gönderilerek, olay tarihinde 11 yaşında olan Fatih B.'nin tüfeği kaldırma, atışa hazırlama ve kartuş boşaltma işlemine yeterli olup olmayacağına ilişkin rapor düzenlemesi hususunda verilen ara karardan, olayın üzerinden 8 yıl geçmesi ve Fatih B.'nin 19 yaşına gelmesi nedeniyle Adli Tıp tarafından muayene edilmesinin dosyaya katkı sağlamayacağı gerekçesiyle vazgeçilmesine karar verdi. Ayrıca yine adli emanette bulunan tüfek kartuşunun olaya konu tüfekle birlikte Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'ne gönderilip inceleme yapılması için geçen duruşmada verilen ara karardan da 2018'de İstanbul Jandarma Laboratuvar Amirliği tarafından verilen uzmanlık raporunun tüm dosya kapsamında değerlendirilmesine karar verilerek vazgeçen mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı