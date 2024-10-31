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8. Uluslararası Öğrenci Bilimler Kongresi Gaziantep'te Başladı

8. Uluslararası Öğrenci Bilimler Kongresi Gaziantep'te Başladı
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Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından düzenlenen kongrede YTB Başkanı Abdullah Eren, Türkiye'nin uluslararası öğrenci bursları ve bilim diplomasisi konusundaki hedeflerini vurguladı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Gaziantep'te düzenlenen 8. Uluslararası Öğrenci Bilimler Kongresi başladı.

YTB Başkanı Abdullah Eren, Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen kongrenin açılış töreninde, kentte olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin dış politikada bir kurumsal kapasite gerçekleştirdiğini, YTB'nin de bu kurumsal kapasitenin bir paydaşı olduğunu hatırlatan Eren, "Uluslararası öğrenci bursları, eğitim diplomasisinin en önemli araçlarından bir tanesi. Zira Türkiye'yi bilim merkezi yapma hedefimiz var. YÖK ve üniversitelerimiz bunun birer paydaşı. YTB de burslu öğrencilerini Türkiye'ye getirerek bu sürece katkı sağlıyor." diye konuştu.

Uluslararası öğrenciliğin her ne kadar modern bir kavram gibi gözükse de tarih boyunca ilim talebelerinin alimlerin peşinden gittiğini ifade eden Eren, "Türkiye 2011 yılından beri 40 bin öğrenciye burs verdi. Şu anda halihazırda 15 bin öğrencimiz var. Türkiye'de dünyanın 178 ülkesinden öğrencimiz var. Afrika'nın dört bir tarafı, Doğu Avrupa, Balkanlar, dünyanın hemen hemen tüm ülkelerinden öğrencilerimiz Türkiye'de eğitim almaktadır." dedi.

"Türkiye uluslararası öğrenci hareketliliğinde 7. sırada"

Eren, bilgi üretmek kadar kullanmanın da çok mühim olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Türkiye uluslararası öğrenci hareketliliğinde 7'nci sırada. 340 bine yakın uluslararası öğrencimiz var. Amerika'da 1 milyonun üzerinde öğrenci var. Türkiye'de uluslararası öğrencilerimiz yılda 3 milyar dolara yakın bir katkı sağlıyor. Çok büyük bir ekonomi. Şüphesiz daha da geliştirmeye gayret ediyoruz. Her sene 150 bin başvuru alıyoruz. Bizim için en önemli husus, uluslararası öğrencilerimizin Türkiye'de kendilerini en iyi şekilde geliştirmeleridir. Bunun için onlara imkanlar sunuyoruz. Biz kamu kurumuyuz, eğitim kurumu değiliz, biz öğrencilerimizi tespit edip, mülakat yapıp YÖK'le beraber öğrencilerimizi üniversitelerimize emanet ediyoruz."

Uluslararası öğrenci akademileri düzenlediklerini ve Türkiye'nin kültürünü, sanatını tarihini anlattıklarını aktaran Eren, mezun olan öğrencileri yalnız bırakmadıklarını ve bu kapsamda yurt dışında 35 mezun derneklerinin bulunduğunu belirtti.

"Gazze'de soykırım yaşanıyor"

Dünyada artık eşitlik, hak ve adalet talebini karşılamayan uluslararası sistemin ayakta durmasının mümkün olmadığını ifade eden Eren, şöyle devam etti:

"Gazze meselesinde çok net bir şekilde görüyoruz. 1 senedir insanlığın gözü önünde Gazze'de soykırım yaşanıyor. Türkiye gücü yettiğince ses çıkarıyor ama anlamlı bir çözüm getirebilen olmadı. Türkiye'nin çözümleri de uluslararası camia tarafından karşılıksız bırakılıyor. Dünya 5'ten büyük derken Gazze dahil olmak üzere tüm haksızlık ve hukuksuzlukların, insanlık medeniyetinin hepsinin bir özne olarak değerlendirildiği bir sistemle çözülebileceğini düşünüyoruz. Tüm çabamız bu. Bilim diplomasisini, yüksek öğrenim diplomasisini, uluslararası öğrenci hareketliliğini bu yönde önemli bir araç olarak görüyoruz."

Öğrencilere seslenen Eren, "Nerede olursanız olun, Türkiye'nin verdiği bu mücadeleyi lütfen unutmayın, mücadelenin parçası olun, daha adil bir dünya mümkün. İnşallah birlikte güzel bir gelecek kuracağız." ifadelerini kullandı.

Eren, Gaziantep Valisi Kemal Çeber ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e tablo hediye etti.

Programa YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mahmut Ak, rektörler, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

YTB koordinasyonunda Türkiye'de öğrenim gören uluslararası öğrencilerin küresel dünyanın gündem ve ihtiyaçlarına ilişkin yaklaşım, görüş ve önerilerini paylaşacağı kongre 4 gün sürecek.???????

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel
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