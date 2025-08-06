Emine 7 yıl önce kayboldu! Kan donduran deliller "seri katil" ihtimalini güçlendirdi

Emine 7 yıl önce kayboldu! Kan donduran deliller 'seri katil' ihtimalini güçlendirdi
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Emine 7 yıl önce kayboldu! Kan donduran deliller
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İstanbul'da 2018 yılından bu yana kayıp olarak aranan Emine Özkaya soruşturmasında kan donduran gelişmeler yaşandı. Özkaya'nın Iraklı sevgilisi Amjad Muhsin Muhammed'in 2021'de sevgilisini öldürüp parçalara ayırdığı ortaya çıktı. Şüphelinin evinde yapılan incelemelerde, parkelerin altında 4 erkek 1 kadına ait DNA izleri tespit edilince "seri katil" olma ihtimali üzerine soruşturma derinleştirildi.

İstanbul'da 10 Ocak 2019'da polise giden F.Ö., yeğeninin 2 Aralık 2018 tarihinden beri kayıp olduğunu ve hayatından endişe ettiğini belirterek kayıp müracaatında bulundu. Polis ekiplerinin o tarihte yaptığı çalışmasında yabancı hat kullandığı belirlenen 23 yaşındaki Emine Özkaya'ya ait bir iz bulunamadı. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın talimatıyla bulunamayan kayıp müracaatların incelenmesi talimatı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından Emine Özkaya dosyası yeniden açıldı.

Emine 7 yıl önce kayboldu! Kan donduran deliller 'seri katil' ihtimalini güçlendirdiEmine Özkaya

POLONYA'DAN TÜRKİYE'YE DÖNDÜ

Polis yaptığı incelemede Harran Üniversitesi öğrencisi olan Emine Özkaya'nın yüksek lisans için Polonya'ya gittiğini, 2 Aralık 2018'de saat 09.40 sıralarında Atatürk Havalimanı'ndan Türkiye'ye geri döndüğünü belirledi. Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri Özkaya'nın geçmişe yönelik cep telefonu kayıtları ve banka hesap hareketlerini de incelemeye aldı.

SEVGİLİSİNİN EVİNE GİTTİ

İncelemelerde Emine Özkaya'ya, Irak uyruklu Amjad Muhsin Muhammed tarafından uçak bileti parası gönderildiği, genç kadının İstanbul'a geldikten sonra otogara giderek bir otobüsle Eskişehir'e gittiği belirlendi. Özkaya'nın yol boyunca, başkalarına ait telefonlardan Amjad Muhsin Muhammed'i aradığı, otogarda buluşan ikilinin birlikte bir eve gittikleri tespit edildi.

Emine 7 yıl önce kayboldu! Kan donduran deliller 'seri katil' ihtimalini güçlendirdi

ŞÜPHELİ, 2021'DE SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRÜP PARÇALARA AYIRMIŞ

Polisin yaptığı çalışmada Amjad Muhsin Muhammed'in 2021'de Irak uyruklu Sally Ali Challab-Abbood'u öldürdüğü, ardından baltayla parçalara ayırdığı iddiasıyla yakalandığı ve bu nedenle müebbet hapis cezası aldığı belirlendi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından o tarihte yapılan çalışmalarda, Amjad Muhsin Muhammed'in genç kızı parçaladığı baltayı, satın aldığı mağazaya geri bıraktığı tespit edildi. Polisin balta üzerindeki incelemelerinde ise, genç kızın DNA örneklerinin bulunduğu belirlenmişti.

Emine 7 yıl önce kayboldu! Kan donduran deliller 'seri katil' ihtimalini güçlendirdiAmjad Muhsin Muhammed

BABASI SADDAM HÜSEYİN'İN ORDUSUNDA BİNBAŞIYMIŞ

Genç kızın babasının Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in ordusunda 2013 yılına kadar Binbaşı rütbesiyle görev yaptığı, bir patlamada yaralandıktan sonra ailesiyle Eskişehir'e yerleştiği ortaya çıkmıştı.

EVİNİN PARKELERİNİ DEĞİŞTİRMİŞ

Bu gelişmenin ardından, genç kızın cinayete kurban gitme ihtimali üzerinde duran polis, Amjad Muhsin Muhammed'in o tarihte Eskişehir'de oturduğu evi tespit etti. Polis ekipleri yaptıkları incelemede salondaki parkelerin değiştirildiğini, o tarihten bu yana 3 kez el değiştiren evin sahiplerinin bu tadilattan haberinin olmadığı ortaya çıktı. Bu gelişme üzerine İstanbul Olay Yeri İnceleme Müdürlüğü bünyesinde görev yapan tecrübeli polislerden oluşan özel bir ekip kuruldu.

Emine 7 yıl önce kayboldu! Kan donduran deliller 'seri katil' ihtimalini güçlendirdi

"EVİN TABANI MEZBAHA GİBİ HER YERDE KAN VAR"

Eskişehir'de bulunan evde geniş çaplı araştırma başlatıldı. Evin salonundaki parkeler kaldırıldığında tabanda bazı izler bulunduğu görüldü. Bu nedenle kan izlerini gösteren Luminol test yapıldı. Test sonucunda Olay Yeri İnceleme ekipleri "Evin tabanı mezhaba gibi her yerde kan var" bilgisini İstanbul'a iletti.

Emine 7 yıl önce kayboldu! Kan donduran deliller 'seri katil' ihtimalini güçlendirdi

4 ERKEK VE 1 KADINA AİT DNA İZLERİ

Bu gelişme üzerine parkelerin altında tespit edilen kan izleri incelemeye alındı. Evin tabanında 4 erkek ve 1 kadına ait DNA izleri bulundu. Ayrıca şüpheli Amjad Muhsin Muhammed'e ait bazı kan örneklerinin de bu evde olduğu tespit edildi. Yapılan ilk incelemede örneklerden bir erkeğin ve bir kadının kan bağı olduğu belirlendi.

DNA ÖRNEKLERİ ADLİ TIP KURUMUNDA

DNA izlerinin aradan zaman geçtiği için hasar gördüğü tespit edilirken, örnekler Adli Tıp Kurumu tarafından incelemeye alındı. Çalışmaların bulunan yoğun kan izlerinin kime ait olduğunun belirlenmesi için sürdüğü öğrenildi.

Emine 7 yıl önce kayboldu! Kan donduran deliller 'seri katil' ihtimalini güçlendirdi

KAYIP GENÇ KADININ TELEFONUNDAN "AMERİKA'YA GİDİYORUM" MESAJI

İstanbul, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri Emine Özkaya'nın Amjad Muhsin Muhammed'ın evine girdikten sonra saat 03.00 sıralarında telefonundan akrabalarına ve arkadaşlarına "Ben yasa dışı yollarla Amerika'ya gidiyorum. Size daha sonra bilgi vereceğim" şeklinde mesaj attığını belirledi. Şüpheli Muhammed'in o gece evden tek başına ayrıldığı ve Şanlıurfa'ya gittiği 3-4 gün burada kaldıktan sonra geri döndüğü, 1 hafta içinde de başka bir eve taşındığı öğrenildi.

Emine 7 yıl önce kayboldu! Kan donduran deliller 'seri katil' ihtimalini güçlendirdi

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri delillerin toplanmasının ardından olayla ilgili 1'i kadın 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanların Amjad Muhsin Muhammed'in kardeşi, Assat Monsin M.M., Emine Özkaya'nın eski sevgilisi ve onun arkadaşı bir kadın olduğu öğrenildi. Şüphelilerin sorgusunda Emine Özkaya'nın kayboluşuyla ilgili bir şey bilmediklerini söyledikleri öğrenildi. Gözaltındaki Assat Monsin M.M.'nin Eskişehir'de 2021 yılında yaşanan cinayetin ardında da gözaltına alındığı, 6 ay hapis yattıktan sonra serbest kaldığı bilgisi edinildi.

Emine 7 yıl önce kayboldu! Kan donduran deliller 'seri katil' ihtimalini güçlendirdi

ASIL ŞÜPHELİ TEKRAR TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler Asaad Monsin M.M.(27) çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Diğer şüpheliler D.U.B. (33) ve E.A.(34) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından Eskişehir E-Tipi cezaevinde ifadesi alınan Amjad Muhsin Muhammed'in Emine Özkaya'yı öldürdüğü iddiasıyla tekrar tutuklandığı öğrenildi.

Emine 7 yıl önce kayboldu! Kan donduran deliller 'seri katil' ihtimalini güçlendirdi

"SERİ KATİL" İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Şüphelinin seri katil olma ihtimaline yönelik soruşturmanın çok yönlü sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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