65 ülkeye ihraç edilen Türk zeytini, zeytinyağlı çikolata ve kozmetik ürünlerle de raflarda yer alacak

MARMARA Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik), 65 ülkeye ihracat edilen Türk zeytinini zeytinyağlı sürülebilir çikolata ve kozmetik ürünlerle raflara taşımaya hazırlanıyor. Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, "Türkiye'de palm yağı içermeyen, içerisinde zeytinyağı olan, sürülebilir, ekmeğe sürülebilir çikolata. Bu da yakında raflarda" dedi.

Marmarabirlik, 1954 yılında Marmara Denizi'nin güney sahilleri boyunca doğuda İznik Gölü çevresinden, batıda Trakya'da Mürefte'ye kadar uzanan bölgedeki zeytin üreticilerinin karşılıklı yardım ve dayanışmasıyla kuruldu. 2025 yılında 65 ülkeye 35 milyon dolarlık zeytin satan Marmarabirlik, tarihinin en yüksek ihracat rakamına imza attı. Bursa'da Gemlik, Mudanya, Orhangazi ve İznik, Balıkesir'de Erdek, Edincik, Marmara Adası ile Tekirdağ'da Mürefte kooperatiflerindeki 30 bin ortağın ürettikleri zeytinler; sofralık zeytin, zeytinyağı ve zeytin ezmesi olarak işleyerek yurt içinde ve yurt dışında sofralarla buluşuyor.

'300 CİVARINDA ÜRÜNÜMÜZ VAR'

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, "Ürün yelpazemiz geniş. Gramaj farklılıkları, uygulama farklılıkları, zeytin cinsi farklılıkları, zeytinyağı ve zeytin ezmesi olarak 300 civarında ürünümüz var. Bu tüketim alışkanlıklarına göre, ambalaj alışkanlıklarına göre, bölgelerde değişik değişik ambalajlı ürünlerimizi görebiliyoruz. Zaman zaman, 'Biz o üründen istiyoruz, gördük, tattık. Onun devamı var mı' diye talepler geliyor. İnternet sitemizden de Türkiye'deki bütün marketlerden de dünyanın birçok yerinden de ürünlerimizi bulabilirler, çok çok rahat bir şekilde elde edebilirler. Geçenlerde bir televizyon programında güzel bir şeye şahit olduk. Amerika'da bir ürün yiyor bir yazarımız, zeytin tüketiyor. Nereden geldiğini merak ediyor, soruyor. Bakıyorlar biz, Marmarabirlik. 'O kadar lezzetli ki acaba Türkiye'de aynısı var mı' diyor. Hatta böyle spontane bir şekilde bir program. Biz de kendisine ulaştık. Çok da kıymetli bir yazarımız aynı zamanda. Aynı ürünü Türkiye'nin ve dünyanın her yerinde bulabilirsiniz diye" dedi.

PALM YAĞI İÇERMEYECEK, İÇERİSİNDE ZEYTİNYAĞI OLACAK

Marmarabirlik AR-GE ekibinin ürettiği formülle; zeytinyağı, çikolata ve fındığın eşsiz birleşiminin yakın zamanda raflarda yer alacağını ifade eden Ali Yıldız, "Marmarabirlik'in ana çerçevesi olan sofralık siyah zeytini daha güçlendirmek adına, adeta bir dayanak elde etmek adına, zeytin ve zeytinyağından yan ürünleri de Marmarabirlik ürün yelpazesine, ana ürününü güçlendirmek için yavaş yavaş katmaya başladık. Yeni zihniyet anlayışıyla, zeytinyağlı çikolata üretiyoruz. Türkiye'de ilk, dünyada örnekleri olabilir ama Türkiye'de palm yağı içermeyen, içerisinde zeytinyağı olan, sürülebilir, ekmeğe sürülebilir çikolata. Bu da yakında raflarda, Marmarabirlik'in gücüne güç katmak için ürün yelpazesinde olacaktır. Özellikle gençler ve çocuklar, bu sürülebilir çikolatalara çok meraklılar. Güvenle ve sağlıkla bütün tüketicimize sunmak için hazırlanıyoruz. Yine fındıklı, içindeki özel zeytinyağı var. Formülü çok güzel, kendi Ar-Ge'mizin ürettiği bir formül. Yakın bir zamanda çok kaliteli bir şekilde gelecek" diye konuştu.

KOZMETİK SEKTÖRÜ İÇİN İLK ADIM

Yıldız, Marmarabirlik'in kozmetik sektörüne de adım atacağını söyleyerek, "Kozmetik sektöründe de sağlıklı, doğal, özellikle hanımefendilerimizin ve beyefendilerimizin kullanabilecekleri sağlıklı bakım ürünleri, duş jeli, sıvı sabun, normal sabun, bakım kremi, cilt bakım kremi, yüz bakım kremi, el bakım kremi gibi. Bu alanda da Marmarabirlik'in gücüne güç katmak için çalışmalarımız hızla devam ediyor. O doğallıkla yine çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle kışın çatlayan ellere, İsviçreli balıkçıların farklı bir yöntemi vardı, bizim de zeytinyağımız var. Elleri çatlayana eskiden zeytin sürerlerdi, yağlansın da kuruluğu gitsin diye. Biz o doğallığı kullanarak ve kaliteli bir şekilde ürün elde ederek Marmarabirlik'i güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

'TAĞŞİŞ ÜRÜNLER HEM TÜKETİCİYE HEM GERÇEK ÜRETİCİYE BÜYÜK ZARAR VERİYOR'

Tüketicileri tağşiş ürünlere karşı da uyaran Ali Yıldız, şunları söyledi: "Tüketicilerimiz, güvenilir markaları tercih etmeli. Güvenilir markaların en azından hata yapma oranı çok çok daha az safhada. Bugün ülkemizde tağşiş zeytin ve zeytinyağları görüyoruz. Bunlar hem tüketiciyi hem de bizler gibi güvenilir firmaları baltalamaya devam ediyor. Bununla ilgili bakanlığın çalışmaları, belediyelerin çalışmaları, bizim hukuk mücadelelerimiz sürüyor. Bir marka adını alıp, Türkiye'de çok kolay bu. Bir marka tescili yapıp, hemen içine farklı tağşiş ürünler doldurup, çünkü zeytinyağı buna çok müsait. Tağşiş ürünler doldurup hem tüketiciye hem gerçek üreticinin de alın terine çok büyük zarar veriyor. Bu zararın en aza inmesi için en büyük denetici, halktır. Gerçekten sağlıklı ürün tüketmek isteyen, en azından doğal, hiçbir karışımı, tağşişi olmayan ürün tüketmek isteyen tüketicilerimiz, bizler gibi güvenilir markalar, kooperatif ve birlik ürünleri ve işini iyi yapan diğer güvenilir markaları tercih etsinler. Çünkü Türkiye'de her şey sokakta satılabiliyor sağlıksız koşullarda. Ambalajı temiz olsa bile onun dolum tekniği, o ürünün sıkım tekniği, o ürünün hangi şartlarda saklandığı, muhafaza edildiği, bakın bunların hepsi bizim kurumumuzda bir prosesi var. Bu proses çerçevesinde biz gıdamızı tüketicimize yollayabiliyoruz. Önemli olan sağlıklı gıda, güvenilir gıda, güvenilir markaların ürünüdür diye söylemek lazım. Marmarabirlik'in en kıymetli değeri, kendi ortaklarıdır. 30 bine yakın üyesidir tabiricaizse. Bu ortaklarımızın, bu bahsettiğimiz bütün kalite, bütün gıdamızın güvenilirliği aslında ortağımızın ürettiği, o alın teriyle ürettiği değerli üründür. Bu ürünün karşılığını onlara daha da iyi vermek için, 'Marmarabirlik güçlüyse ortak da güçlü olacaktır' zihniyetiyle ilerliyoruz."