61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Savrulan Zaman' Filminin Dünya Prömiyeri Gerçekleşti

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında, "Savrulan Zaman" filminin gösterimi yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen festival, film gösterimleri, söyleşi ve oturumlarla devam ediyor.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yarışan, yönetmenliğini ve senaristliğini Selim Evci'nin yaptığı "Savrulan Zaman" filminin dünya prömiyeri gerçekleştirildi.

Alper karakterinin yaşadığı beklenmedik bir olayla başlayan vicdani sorgulama sürecini konu alan filmde, Selim Evci, Özge Gürel, Beste Bereket, Mine Teber, Derya Karadaş, Arın Kuşaksızoğlu, Erdem Şenocak, Nihan Okutucu, Şehnaz Bölen Taftalı ve Ümit Çırak rol alıyor.

Film ekibi izleyicilerin sorularını yanıtladı

Filmin gösteriminin ardından yönetmen Selim Evci, oyuncular Özge Gürel, Beste Bereket, Nihan Okutucu, Arın Kuşaksızoğlu ve Billur Melis Koç'un katılımıyla aynı salonda söyleşi yapıldı.

Filmde hem senarist hem yönetmen hem de oyuncu olmanın zorlukları ve karakterine nasıl hazırlandığına yönelik soruyu yanıtlayan Evci, "Çok zor tabii ama sinemayı seviyorsanız her alanında bulunmak keyifli. Oyunculuk konusunda çok zorlandım ama keyif aldım. Reji tarafında oynayıp izlemek çok zorladı ama bir deneyimdi onu tatmak istedim. Keyifli geçti." diye konuştu.

Filmlerinde karakterleri kızarak değil anlamaya çalışarak oluşturduğunu dile getiren Evci, herkesin hayatında gri bir dönemin yaşanabileceğini belirtti.

Alper karakterinde de bunun görüldüğünü söyleyen Evci, "Alper, siyah veya beyaz bir karakter değil aslında gri bir karakter. İçinde zaman zaman hepimiz gibi iyilik, kötülük gibi bir sürü şeyi barındıran bir karakter oluşturmaya çalıştım. Gri bir karakterin gri bir dönemi. Bu da değişebilir aslında sonrasında bambaşka bir hayata doğru. Aslında bu filmle ilgili bir düşüncem var. Bunun böyle bir üçleme gibi olması, bekarlık, sonra evlilik ve sonrasında boşanma ya da yaşlılık gibi. Çok kesin değil ama bu sonuçta bir evre, hayatın bir kesiti. İnsan değişen, zaman içinde yön alan ve başkalaşan bir şey." dedi.

Oyuncu Mehmet Aslantuğ'un filmde sadece yönetmenlik koltuğunda otursaydı Alper karakterinden beklediği enerjinin bu olup olmayacağına yönelik sorusunu ise Evci, şöyle yanıtladı:

"Bu olurdu. Başka bir oyuncu olsaydı başka bir film olabilirdi. Aslında ben oynamak için ilk başta deneme çekimi yaptım. Çok yakın bir dostum Ahmet Rıfat Şungar ile konuşuyordum. Okudu ve bir şekilde 'sen oynasana' dedi. Ondan bir fikir geldi ve ben de tabii bir bakayım dedim. İnsanın kendisini beğenmesi kolay oluyor tabii deneme çekimlerinde."

Oyuncu Özge Gürel de seyircilere kendilerini yalnız bırakmadıkları için teşekkür ederek, "Benim de hayatımın karışık bir döneminde girdiğim bir setti ama iyi hissettirdi ve yoluna sokmama manevi olarak yardımcı olduğu bir dönem vardı. Herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım hepiniz seversiniz." ifadesini kullandı.