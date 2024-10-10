Üye Girişi
Haberler

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Savrulan Zaman' Filminin Dünya Prömiyeri Gerçekleşti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

'Savrulan Zaman' filminin dünya prömiyeri gerçekleştirildi. Yönetmen Selim Evci ve oyuncular, film gösteriminin ardından izleyicilerin sorularını yanıtlayarak, karakterlerine ve film sürecine dair düşüncelerini paylaştı.

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında, "Savrulan Zaman" filminin gösterimi yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen festival, film gösterimleri, söyleşi ve oturumlarla devam ediyor.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yarışan, yönetmenliğini ve senaristliğini Selim Evci'nin yaptığı "Savrulan Zaman" filminin dünya prömiyeri gerçekleştirildi.

Alper karakterinin yaşadığı beklenmedik bir olayla başlayan vicdani sorgulama sürecini konu alan filmde, Selim Evci, Özge Gürel, Beste Bereket, Mine Teber, Derya Karadaş, Arın Kuşaksızoğlu, Erdem Şenocak, Nihan Okutucu, Şehnaz Bölen Taftalı ve Ümit Çırak rol alıyor.

Film ekibi izleyicilerin sorularını yanıtladı

Filmin gösteriminin ardından yönetmen Selim Evci, oyuncular Özge Gürel, Beste Bereket, Nihan Okutucu, Arın Kuşaksızoğlu ve Billur Melis Koç'un katılımıyla aynı salonda söyleşi yapıldı.

Filmde hem senarist hem yönetmen hem de oyuncu olmanın zorlukları ve karakterine nasıl hazırlandığına yönelik soruyu yanıtlayan Evci, "Çok zor tabii ama sinemayı seviyorsanız her alanında bulunmak keyifli. Oyunculuk konusunda çok zorlandım ama keyif aldım. Reji tarafında oynayıp izlemek çok zorladı ama bir deneyimdi onu tatmak istedim. Keyifli geçti." diye konuştu.

Filmlerinde karakterleri kızarak değil anlamaya çalışarak oluşturduğunu dile getiren Evci, herkesin hayatında gri bir dönemin yaşanabileceğini belirtti.

Alper karakterinde de bunun görüldüğünü söyleyen Evci, "Alper, siyah veya beyaz bir karakter değil aslında gri bir karakter. İçinde zaman zaman hepimiz gibi iyilik, kötülük gibi bir sürü şeyi barındıran bir karakter oluşturmaya çalıştım. Gri bir karakterin gri bir dönemi. Bu da değişebilir aslında sonrasında bambaşka bir hayata doğru. Aslında bu filmle ilgili bir düşüncem var. Bunun böyle bir üçleme gibi olması, bekarlık, sonra evlilik ve sonrasında boşanma ya da yaşlılık gibi. Çok kesin değil ama bu sonuçta bir evre, hayatın bir kesiti. İnsan değişen, zaman içinde yön alan ve başkalaşan bir şey." dedi.

Oyuncu Mehmet Aslantuğ'un filmde sadece yönetmenlik koltuğunda otursaydı Alper karakterinden beklediği enerjinin bu olup olmayacağına yönelik sorusunu ise Evci, şöyle yanıtladı:

"Bu olurdu. Başka bir oyuncu olsaydı başka bir film olabilirdi. Aslında ben oynamak için ilk başta deneme çekimi yaptım. Çok yakın bir dostum Ahmet Rıfat Şungar ile konuşuyordum. Okudu ve bir şekilde 'sen oynasana' dedi. Ondan bir fikir geldi ve ben de tabii bir bakayım dedim. İnsanın kendisini beğenmesi kolay oluyor tabii deneme çekimlerinde."

Oyuncu Özge Gürel de seyircilere kendilerini yalnız bırakmadıkları için teşekkür ederek, "Benim de hayatımın karışık bir döneminde girdiğim bir setti ama iyi hissettirdi ve yoluna sokmama manevi olarak yardımcı olduğu bir dönem vardı. Herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım hepiniz seversiniz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Zehra Tekeci - Güncel

Film Festivali Kültür Sanat Selim Evci Festival Yönetmen antalya Sinema Eğitim Güncel Dünya

İsrail ordusu, Lübnan'ın kalbine bomba yağdırdı

Lübnan'ın kalbine bomba yağdı! Ölenlerin arasında kritik bir isim var

 Kılıçdaroğlu'ndan 'Yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?' sorusuna net yanıt

Yeniden aday olacak mı? Kılıçdaroğlu'nun yanıtı hayli net

 Milyonlarca öğretmeni yakından ilgilendiren teklif Meclis'ten geçti

Milyonlarca öğretmeni yakından ilgilendiren teklif Meclis'ten geçti
Köfteci Yusuf'a kumpas kurduğu iddia edilen Sedat Peker ilk kez konuştu

Sedat Peker'den Köfteci Yusuf açıklaması geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Keçiborlu Belediye Spor Tarsus İdman Yurdu CANLI İZLE şifresiz! TFF Amatör Lig BAL Ligi Keçiborlu Belediye Spor Tarsus İdman Yurdu maçı ne zaman? Anamur Belediyespor Ereğli Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF Amatör Lig BAL Ligi Anamur Belediyespor Ereğli Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Homurlu 1951 Spor Eskişehir CANLI İZLE şifresiz! TFF Amatör Lig BAL Ligi Homurlu 1951 Spor Eskişehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fuzul Ömeranlı Manavgat Belediyespor CANLI İZLE şifresiz! TFF Amatör Lig BAL Ligi Fuzul Ömeranlı Manavgat Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta? 2 Eylül Spor Kumluca Belediye Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF Amatör Lig BAL Ligi 2 Eylül Spor Kumluca Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Osmanlı 1453 Mezitli 33 Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF Amatör Lig BAL Ligi Osmanlı 1453 Mezitli 33 Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kaş Kınık Spor Akşehir Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF Amatör Lig BAL Ligi Kaş Kınık Spor Akşehir Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, maç kaç Erşan Kuneri FULL HD izle! Tek parça Erşan Kuneri 2 izleme linki! Erşan Kuneri gerçek mi? Erşan Kuneri kim? Nijerya Libya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Domuz eti kilosu kaç TL? Domuz eti dana etinden pahalı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.