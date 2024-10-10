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61. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Evcilik' Filmi Dünya Prömiyerini Yaptı

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Bu yıl 61'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında yönetmen Ümit Ünal'ın 'Evcilik' filmi gösterildi. Film, hayatlarından sıkılmış bir çiftin aşkı ve sınıfsal gerilimler etrafında dönen bir hikaye sunuyor. Gösterim sonrası yapılan söyleşide, yönetmen ve oyuncular film hakkında düşündüklerini paylaştılar.

Bu yıl 61'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında "Evcilik" filminin gösterimi yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen festival, film gösterimleri, söyleşi ve oturumlarla devam ediyor.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yarışan yönetmenliğini ve senaristliğini Ümit Ünal'ın, yapımcılığını Nejat İşler ve Emre Oskay'ın üstlendiği "Evcilik" filminin dünya prömiyeri gerçekleştirildi.

Filmde, Nejat İşler, Öykü Karayel, Deniz Işın, Fatih Artman, Selen Uçer ve Rüçhan Çalışkur rol alıyor.

"10 senedir çekmecemde bekleyen bir senaryoydu"

Filmin gösteriminin ardından yönetmen Ünal, oyuncular ve film ekibinin katılımıyla aynı salonda söyleşi düzenlendi.

Yaklaşık 1 yıl önce Nejat İşler ile otururken filmi çekmeye karar verdiklerini anlatan Ünal, "Nejat yapımcılık yapmak ve bağımsız projeler üretmek istediğini anlattı. Böyle ufak bütçeli olabilecek bir proje var mı diye sordu. Ben de 'Evcilik' filmini anlatmaya başladım. Hikayeyi anlatmaya başladım, 2-3 dakika sonra tamam çekiyoruz dedi. Oradan buraya geldik. Projenin en büyük sorumlusu Nejat'tır. Onun inadı ve ısrarı olmasa bu proje yapılamazdı. Yaklaşık 10 senedir çekmecemde bekleyen bir senaryoydu, başka yapımcılarla da görüştüm ama bir türlü hayata geçemiyordu." ifadelerini kullandı.

Nejat İşler ise oyuncu olarak risk almadan aynı hikayelerin anlatılmasından sıkıldığını dile getirdi.

Filme giriş sürecinden bahseden İşler, şöyle konuştu:

"Kötü komşu ev sahibi yaptırır. Ben bir rol beğenmişsem eğer riske girmek istiyorum. Güzel bir rol ise, güzel bir şey anlatıyorsa ortak olayım zarar edersem de sorun değil. Ticaretin de kuralı risk almaktır, risk almayanlarla iş yapmaktan sıkıldım. Çok da param yok bu arada olanı, emeğimi koyuyorum. Herkese, meslektaşlarıma da tavsiye ederim. Burada sevdiğim hikaye şuydu, kağıt üstünde her şeye sahip olduğunu sanan burjuvalar geliyorlar ve kağıt üstünde hiçbir şeyi olmayan, sadece yaşama sevinci olan çiftin mutluluğunu çalıyorlar. Burjuvalar her şeyi çalacaklarını sanıyorlar ama çalamayacaklar."

Oyuncu Deniz Işın da filmin kendisi için çok özel bir proje olduğunu belirterek, kendisine güvenen tüm ekibe teşekkür etti.

Filmin konusu

Ege kıyılarındaki sakin bir küçük otel: Evcilik. Hayatlarından sıkılmış genç bir çift, Fırat ve Filiz, Evcilik'e gelirler. Oteli işleten Özkan ve yaşı ondan hayli küçük karısı Aysun ile tanışırlar. Özkan ve Aysun arasında çok doğal, sınırsız bir aşk vardır. Birbirlerine takma isimlerle Kınalı ve Duman diye hitap ederler. Filiz ve Fırat köylü çiftin aşkına özenir, onların aksanını komik bulup, bir oyun gibi onları taklit ederler. Ama Aysun ve Özkan bu oyuna şahit olunca kendilerini aşağılanmış hisseder ve Evcilik cinsel, sınıfsal ve kültürel gerilimlerin savaş alanı haline gelir.

Kaynak: AA / Zehra Tekeci - Güncel

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