Depremde enkaz altından kurtulan Hazal Güner, Mersin'de yeni hayatına başladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da yıkılan bir apartmanın enkazından 72 saat sonra annesiyle kurtarılan 6 yaşındaki Hazal Güner, ailesinin yeni bir hayat kurduğu Mersin'de anaokuluna gidiyor, öğretmen olmanın hayalini kuruyor.

Hazal, annesi ve ağabeyleri ile 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlere, Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde Sultanevler Sitesi'ndeki evlerinde yakalandı.

Annesinin kucağında yaşam savaşı veren Hazal, yıkılan binanın enkazından 72 saat sonra arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Ağabeyi Ahmet Efe'nin hayatını kaybettiği depremde, annesi ve ağabeyi Cihan ile kurtarılan Hazal, enkazdan çıkarıldığında su içmek isteyip istemediği sorusuna verdiği "Yok, daha muayene olmadım." yanıtıyla hafızalarda iz bıraktı.

Hazal ile annesi Betül Güner, 11 gün Tarsus Devlet Hastanesi'nde tedavi gördükten sonra taburcu edildi.

Ailesiyle Mersin'in Tarsus ilçesine yerleşen Hazal, burada Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Güngör Anaokulu'nda eğitim görüyor.

Hazal, günlük yaşamında şarkılar söylüyor, enstrüman çalıyor, boncuklardan bileklik yapıyor.

Baba Rauf Güner, AA muhabirine, depremde kaybettiği oğlu için duyduğu acının tarifsiz olduğunu söyledi.

Deprem günü yurt dışında olduğunu belirten Güner, "Vefat eden oğlum liseye hazırlanıyordu. Çocuklarıma güzel bir gelecek sunabilmek için Kıbrıs'a çalışmaya gitmiştim. Depremden 24 saat sonra Hatay'a gelebildim. Mersin'e yerleşeceğimiz aklımızın ucundan geçmezdi. Hayatımızda belli başlı şeyler değişti. Bir gün önce evimiz, arabamız varken bir gün sonra hiçbir şeyimiz yoktu. Şimdi bir taraftan acılarımızı unutmaya çalışıyor, bir taraftan buraya alışmaya çalışıyoruz." dedi.

Güner, kendilerine yeni bir hayat kurduklarını ve alışma sürecinde olduklarını ifade ederek, Tarsus halkının çok yardımsever olduğunu belirtti.

"Burada olabilmemiz büyük bir şans"

Hatay'a dönmek istemediklerini dile getiren Güner, şunları kaydetti:

"Hazal ve Cihan okula başladı. Çocukların düzenini bozmak istemiyoruz. Hazal, ağabeyi aklına geldiğinde duygulanıp, ağlıyor ama genel olarak iyi, şu an mutlu. Seveni çok. Kızım Melek öğretmenini çok seviyor. Bana, 'Baba ben de öğretmen olmak istiyorum, çocuklarla ilgilenmek istiyorum.' diyor. Çok akıllı. Üzgün olduğumu gördüğünde beni güldürmeye çalışır. Markete gittiğimizde canı bir şey istediğince önce 'Baba paramız var mı?' diye sorar, sonra ister. Bizim burada olabilmemiz büyük bir şans. Allah deprem bölgesindeki insanlara yardım etsin. Her şey yoluna girer inşallah. Hastanede olduğumuz süreçte bize evlerini açan Ergen ailesine çok teşekkür ediyoruz. Yardım eden herkesten Allah razı olsun."

6 yaşındaki Hazal Güner ise Tarsus'u çok sevdiğini belirtti.

Güner, "Kendimi iyi hissediyorum. Arkadaşlarımla oyun oynuyorum. Lahana sarıyorum. Bisiklet, paten sürebiliyorum. Çiçekleri suluyorum. Okula giderken kedileri besliyorum. Ana sınıfı öğretmeni olmak istiyorum. Öğretmen olunca çocuklara arkadaşlığı, kavga etmemeyi öğreteceğim." dedi.