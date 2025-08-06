'5G, dijital ikizlerin gerçek zamanlı müdahale gücünü artacak'

5G ile birlikte dijital ikizlerin gerçek zamanlı müdahale gücünün artacağını söyleyen Yeniay Lojistik ve Daimon Gümrük Müşavirliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Çimer, Lojistik ve tedarik sektörünün geleceğine dair değerlendirmelerini paylaştı.

Yeniay Lojistik ve Daimon Gümrük Müşavirliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Çimer, 2025 sonunda 24,48 milyar dolar büyüklüğe ulaşması beklenen dijital ikiz teknolojilerinin, lojistik sektörünü domine ettiğini açıkladı. Çimer, "Küreselleşmeyle birlikte karmaşıklaşan operasyonların üstesinden gelmek için kolları sıvayan tedarik ve lojistik oyuncuları, verimliliğin çözümünü dijital ikizlerde buluyor. Fiziksel varlıkların, süreçlerin ve sistemlerin bu sanal kopyalarda operasyonları optimize etmek için gerçek zamanlı verilerden, yapay zekadan ve tahmine dayalı analizlerden yararlanıyor" dedi.

'5G İLE BİRLİKTE DİJİTAL İKİZLERİN GERÇEK ZAMANLI MÜDAHALE GÜCÜ ARTACAK'

Çimer, "McKinsey'in gerçekleştirdiği araştırmaya göre iş dünyasının yüzde 86'sı dijital ikiz kullanırken; bunun temelinde özellikle üretim ve dağıtım ağlarının merkezi olan fabrikalardaki envanter süreçleri, esneklik ve fabrika zemininin gerçek zamanlı görünürlüğünü optimize etme amacı bulunuyor. Dijital ikiz teknolojisinin lojistik sektöründe erken benimseme aşamasında olmasına rağmen, yakın gelecekte operasyonel standardın temel unsuru haline gelecek.

"Dijital ikizlerin özellikle depo yönetimi, filo takibi ve taşıma rotalarının optimizasyonu gibi alanlarda kullanımı artarken, gelecekte çoklu senaryo simülasyonları, risk modellemeleri, otonom karar sistemleri ve karbon ayak izi tahminleri gibi alanlarda daha kapsamlı bir rol üstlenecek. 5G, yapay zeka ve bulut entegrasyonlarıyla birlikte dijital ikizlerin gerçek zamanlı müdahale gücü artacak. Bu da lojistik sektöründe hız, verimlilik ve öngörülebilirliği radikal biçimde dönüştürecek" diye konuştu.

'DİJİTAL İKİZLER, EKİPMAN ÖMRÜNÜ YÜZDE 15 İLA 20 ARTIRIYOR'

Dijital ikiz teknolojisinin şirketlere proaktif planlama, kestirimci analiz ve operasyonel esneklik kazandırarak rekabet avantajı sunduğunu söyleyen Çimer, "Dijital ikizler, özellikle müşteriye özel hizmetlerin artırılması, özel rota planlaması, sürdürülebilir taşıma çözümleri ve esnek depo kullanımı gibi yeni iş modellerinin önünü açıyor. Bu teknolojiyi etkin kullananlar, müşteri memnuniyetinde artış, teslimat süresinde düşüş ve toplam sahip olma maliyetinde iyileşme gibi metriklerde rakiplerinin önüne geçiyor. Ayrıca, uluslararası lojistik operasyonları için gümrük geçiş simülasyonları, iklim ve jeopolitik senaryo tahminleri gibi katmanlar, dijital ikiz tabanlı çözümlerle mümkün hale geliyor" dedi.

Çimer açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Dijital ikiz uygulamaları sayesinde, depo içindeki tüm envanter hareketlerini de milisaniye düzeyinde takip edebiliyor, olası darboğazları önceden simüle ederek önleyici müdahalelerde bulunabiliyoruz. Bu teknoloji, sipariş toplama süreçlerinde ürün yerleşim algoritmalarının gerçek zamanlı olarak güncellenmesine imkan tanıyarak toplama süresini ortalama yüzde 22 oranında kısaltıyor. Ekipman verimliliği açısından ise forklift, konveyör ve otomatik robotların kullanım sıklığı, şarj döngüleri ve aşınma oranları sürekli izlenebiliyor. Bu da bakım maliyetlerini düşürürken, ekipman ömrünü yüzde 15 ila 20 artırıyor. Ayrıca insan-makine etkileşimlerini analiz ederek iş güvenliği risklerini de azaltabiliyoruz. Biz de bu konuda bazı müşterilerimizin kendi depo sistemlerinde dönüşüm yapıyoruz. Halihazırda da yabancı bir lojistik şirketiyle ortak proje üzerinde çalışıyoruz."

'2025'İN İKİNCİ YARISINDA LOJİSTİĞİN KAZANANLARI, DİJİTALLEŞMEYE YATIRIM YAPANLAR OLACAK'

Dijital dönüşüm bütçelerini artırdıklarını ve dijital ikiz, nesnelerin interneti gibi yeni nesil teknolojilerin kullanımı konularda Ar-Ge faaliyetlerinin yoğun olarak devam ettiğini aktaran Çimer, değerlendirmelerini şöyle sonlandırdı:

"Mevcut bütçelerimiz, önümüzdeki 2 yıl içinde sistem entegrasyonlarımız, global partnerlerimizle birlikte hayata geçirmeyi planladığımız ortak projeler ve nesnelerin interneti tabanlı veri kaynaklarının da artmasıyla birlikte daha da yükselecek. Hedefimiz tüm projelerimizin tamamlanmasının ardından kritik depo alanlarında, taşıma araçlarında ve yüksek hacimli operasyonların yürütüldüğü tesislerde dijital ikiz modelleriyle gerçek zamanlı simülasyon ve proaktif karar destek sistemleri kurmak. Ayrıca, tedarikçi ağlarımızla entegre çalışan bir dijital ikiz platformu kurarak tamamında şeffaflık ve öngörülebilirlik sağlamayı amaçlıyoruz. 2025'in ikinci yarısında lojistik sektörünün kazananları, dijitalleşmeye yatırım yapan, çoklu senaryolara hazırlıklı ve sürdürülebilir çözümleri merkezine alan şirketler olacak. Yapay zeka destekli tahmin sistemleri, risklerin daha iyi yönetilmesini sağlayacak."