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Ağabeyini karşılamak isteyen 5 yaşındaki çocuk minibüsün altında kalarak can verdi

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Gaziosmanpaşa'da okuldan dönen 12 yaşındaki ağabeyini karşılamak için dedesiyle birlikte yola inen 5 yaşındaki Metehan Kirazlı, ayakkabısını bağlarken servis minibüsünün altında kalarak hayatını kaybetti. Dedesi, "Servis geldi, durdu. O arada çocuğu servisten aldım, kapıya doğru yanaştırdım. Bir baktım, servis gitmiş, hareket etmiş. Çocuk ön ve arka tekerleğin altında kaldı" dedi.

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde yürek yakan bir kaza meydana geldi. 6 Mayıs Salı günü saat 16.30 sıralarında Mevlana Mahallesi'nde dede Recep Kirazlı, 5 yaşındaki torunu Metehan Kirazlı'yı kreşten aldı. Diğer torunu 12 yaşındaki Uras Kirazlı'yı da okul dönüşü servisten aldığı sırada beklemesini söylediği torunu Metehan, aracın durduğu yola çıktı.

5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN KAHREDEN ÖLÜMÜ

Servis minibüsünün hemen önünde ayakkabılarını bağlamak üzere oturan çocuk, servis şoförü tarafından fark edilmedi. Aracın hareket etmesiyle birlikte altında kalarak ağır yaralandı. Servis minibüsü ile Gaziosmanpaşa Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen çocuk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından servis şoförü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ağabeyini karşılamak isteyen 5 yaşındaki çocuk minibüsün altında kalarak can verdi

FECİ KAZA KAMERADA

Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde servis minibüsünün sokakta durduğu, o anda aracın önünden geçen Metehan Kirazlı'nın ise yolda durarak ayakkabısını bağlamak için eğildiği ve oturduğu görüldü. Hareket eden servis minibüsünün çocuğun üzerinden geçtiği şoförün araçtan inerek yardıma koştuğu anlar da görüntülere yansıdı.

GÖZYAŞLARI İLE DEFNEDİLDİ

Hayatını kaybeden Metehan Kirazlı'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda işlemlerinin ardından yakınları tarafından alındı. Metehan, Mevlana Mahallesi'ndeki Halil İbrahim Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları ile toprağa verildi.

Ağabeyini karşılamak isteyen 5 yaşındaki çocuk minibüsün altında kalarak can verdi

"HER ŞEY ANLIK OLDU"

Kaza anını anlatan dede Recep Kirazlı, "Ben onu kreşten aldım. Ağabeyi okuldan servisle geliyor, gelmesine de 5 dakika vardı. Dedi ki, 'Kapıda oyalanalım.' Geçti şu karşı tarafta mermer var, onun üzerinde oturuyordu. Hatta oradan kayıyordu. Servis de geldi, şu boş alana, arazinin sandalyelerin şu anki olduğu yere geldi. Göz hizasından ben onu görüyordum. Servis geldi, durdu. Ben o arada çocuğu servisten aldım, hostes verdi bana. Dedim ki, sen oğlum, içeriye git. Binanın kapısına doğru yanaştırdım. Bir baktım, servis gitmiş, hareket etmiş. Zaten her şey anlık oldu. Çocuk ön tekerlek ve arka tekerleğin altında kaldı" dedi.

"15 DAKİKA SONRA HER ŞEY TERSİNE DÖNMEYE BAŞLADI"

Kazadan sonra torununun hala yaşadığını söyleyen dede Kirazlı, "Sonrasında ben bağırmaya başlayınca şoför durdu. Çocuğu kucağıma aldım. Yaşıyordu. Ambulansı aradı komşular. Ambulans biraz gecikir gibi olunca, şoför hemen dedi ki; 'Ben sizi götüreyim.' Olaya dahil olan şoför götürdü hastaneye. Olayın hepsi bu kadar. Hastaneye çocuğu canlı teslim ettim, orada müdahale edildi. Zaten çocuğu gördüğümde dedim ki, iki teker üzerinden geçti, mutlaka içeride bir hasar vardır. Arabada kucağımda giderken; yani bayılma ya da uyku hali gibiydi. Ama hastaneye canlı teslim ettim. Sonra dediler ki, 'Biraz iyiye gidiyor, nefesi düzeldi.' Ama 15 dakika sonra her şey tersine dönmeye başladı. 'Entübe ettik, kalp masajı yapıyoruz' dediler. En sonunda dediler ki, 'Beyin kanaması da geçirdi. Başınız sağ olsun' ifadelerini kullandı.

Ağabeyini karşılamak isteyen 5 yaşındaki çocuk minibüsün altında kalarak can verdi

"ŞOFÖR 30-40 DAKİKA BİZİMLE KALDI"

Şoförün gözaltına alınma sürecini de anlatan Recep Kirazlı, "Zaten burada olay olunca hastanede güvenlik vardı, polisler vardı. Polisler hemen geldi, onu aldılar, götürdüler. Ama servis şoförü bir 30-40 dakika bizimle kaldı. Ondan sonra savcı gelince götürdüler" dedi.

Ağabeyini karşılamak isteyen 5 yaşındaki çocuk minibüsün altında kalarak can verdi
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (6)

Haber Yorumlarıserdar topaç:

trafikte yolda nerde olursa olsun çocuklarınızın elini bırakmayın arkadaş bırakmayın yazık Rabbim sabır versin ailesine

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Haber Yorumlarıdrakula:

Şoför vicdan azabı çekecek bir ömür şimdi

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Haber YorumlarıMetin Çıtak:

5 yaşındaki çocuğun boyu ne kadar olur sanki bir de yere oturmuş yavrum kör noktada kalmış şoför o çocuğu nasıl görsün şoförün bir suçu yok .. Şoför de vicdan azabı çekecek artık .. Büyük araçların geçtiği sokakta 5 yaşındaki çocuğun eli asla bırakılmamalı en kötü ihtimalle göz mesafesinde iyice kontrol edilmeli .. başları sağ olsun mekanı cennet olsun ..

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Haber Yorumlarıseennu:

Belli bir yaşı geçmiş insanlara çocuk teslim edilmemeli,5 yaşındaki çocuğu sokağa indiriyorsun ve elinden tutmuyorsun burada suçlu şimdi kim.

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Haber Yorumlarımurat özkan:

Rabbim Kimseye Yaşatmasın Dedenin Hatası Burada Şöförün Hatası Yok Kimse Böyle Olsun İstemez Küçük Bir Çocuğun Eli Asla Bıırakılmaz Ne Yapacağını Bilmiyorsun Sonuçta Allah Rahmet etsin

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Haber YorumlarıHalit:

böyle önü yüksek olan araçların muhakkak ön tampona sensör olmalı

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