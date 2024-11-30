Ümraniye Belediyesinin bu yıl "Kitap Vakti Geldi" teması ile düzenlediği "5. Ümraniye Kitap Fuarı", okurlarla buluştu.

İmza etkinlikleri, söyleşi ve konferansların yapılacağı, 100'ü aşkın yayınevi ve 200'den fazla yazarın katılacağı fuarın, bu yılki onur konuğu ise İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ümit Meriç oldu.

Fuarın açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, Türkiye'nin kitap yayım oranı ve yayımlanan eserlerin okunması konusunda önemli bir noktada olduğunu belirterek, "Fuarımız sadece Türkiye'nin değil, bütün dünyanın ihtiyacı olan medeniyet yürüyüşümüzün önemli bir tezahürüdür???????. Dünya önemli bir kriz ve bunalım içinde. Sosyal medyanın etkisiyle insanlar sadece güncel problemlere odaklanıyorlar. Bizleri her alanda geliştirecek, maddi ve manevi dönüşümlere yöneltecek fikirlere ihtiyacımız var." dedi.

Çam, Türkiye'nin yakın coğrafyasın önemli krizlerin olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Biliyorsunuz her tarafımızda önemli gerilimler yaşanıyor. Filistin'de bir zulüm ve dram var. Orada hem insanlık hem kültürel birikimlerimiz yok ediliyor. Bütün dünyanın iki yüzlülüğünü gördüğümüz bu dönemde bizim, her anlamda güçlü olmamız gerekiyor. Biz bu sıkıntılı dönmede sanata ve kültüre destek olmaya devam ediyoruz. Fuarımızda bu çabanın bir örneği olarak değerlendirilmelidir."

"Fuarlar, yüz yüze, gönül gönüle bir birlikteliğin vesileleridir"

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz da kitap fuarlarının, yazarlarla okurlara önemli bir buluşma imkanı sunduğuna işaret ederek, "Fuarlar, yüz yüze, gönül gönüle bir birlikteliğin vesileleridir. Ümraniye Kitap Fuarı da bu birlikteliğin merkezi konumundadır. Burada başta öğrencilerimiz olmak üzere tüm halkımız kitaplara dokunarak bilgiyle olan ilişkilerin daha yüksek bir seviye çıkaracaklardır." diye konuştu.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, fuara ilginin her geçen gün artarak devam ettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Fuarımızda birbirinden kıymetli 200'ü aşkın yazarımızla söyleşi ve imza günleri düzenleyeceğiz. Okurlarımız, kitap dostlarımız değerli yazarlarımızla buluşma fırsatına erişecekler. Bu etkinliklerin gençlerimiz için de önemli olduğunu ve onlar için yeni ufuklar açacağını düşünüyorum. Bu yıl fuarımızın onur konuğu Prof. Dr. Ümit Meriç olacak. Onun sevgili pederleri Cemil Meriç bir eserinde kitapları bir 'liman' olarak tanımlamıştı. Fuarımızla insanımızın ruhunu ve zihnini, hem dillendirecek hem de güçlendirecek bir liman sunmak istiyoruz."

"Yapmamız gereken gelecek günlere dair çalışmalarımızı durmadan sürdürmektir"

Yayıncı Meslek Birlikleri (YAYFED) Başkanı Münir Üstün, YAYFED'in kurulduğu 2010'dan bu yana yayımlanan kitap sayılarını kayıt altına aldıklarını belirterek, "2011 yılında yayıncılar 210 milyon adet bandrol almışlar. Yapılan çalışmalarla birlikte bu rakam bugün 1 milyar adeti aşmış durumda. Bu Türkiye'nin gencinden yaşlısına kitap okuduğunu bize gösteriyor. Yaşanılan bunca sıkıntıya rağmen biz üretim ve satışlarımızdan bir şey kaybetmedik. Yapmamız gereken gelecek günlere dair çalışmalarımızı durmadan sürdürmektir." ifadelerini kullandı.

Fuarın bu yılki onur konuğu Prof. Dr. Ümit Meriç ise Üsküdarlı olduğunu, fakat kendisini "Ümraniyeli" olarak da hissettiğini dile getirerek, şunları anlattı:

"Bunun bir sebebi, rahmetli babamın 'Ümrandan Uygarlığa' kitabıyla Ümraniye arasında bir ilişkisinin olduğunu düşünmemdir. 'Ümran', İslam irfanının 14 asırlık birikimini ifade eden çok önemli bir kavramdır. İkinci olarak da Ümraniye'de bir 'Cemil Meriç Mahallesi' olmasıdır. Türkiye'nin başka hiçbir yerinde onun adı bir mahalleye verilmedi. Babamın ruhaniyetinin yaşadığı bu semtte düzenlenen fuarda olmaktan dolayı çok mutluyum. Ben bugün Üsküdarlı değil bir Ümraniyeliyim."

Her gün Ümraniye Santral Etkinlik Alanı'nda 10.00 ile 20.00 saatleri arasında misafirlerini ağırlayacak fuar, 8 Aralık'a kadar açık olacak.