Evrensel Bilimkurgu ve Fantastik Film Festivali'nin jürisi açıklandı

Uluslararası Bilim ve Sanat Yaratıcıları Derneği tarafından düzenlenen 5. Evrensel Bilimkurgu ve Fantastik Film Festivali, 5-15 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla düzenlenen festivalde, aralarında Türkiye, Almanya, ABD ve Rusya'nın da bulunduğu yapımlar izleyiciyle buluşacak.

Festivalin jüri başkanlığını yönetmen Ramazan Ekmekçi üstlenirken, jüride Asmaa El Alaoui, Justin Jamgbadi, Hacıbey Heyderli, Barış Erbil ve Aynur Cronauer yer alacak.

Yapay zeka ve dijitalleşme temaları ön planda olacak

Festival seçkisinde dijital yalnızlık, siber uzam ve yapay zekanın insan hayatındaki rolüne odaklanan yapımlar dikkati çekiyor. Uzun metraj kategorisinde Rusya, Yunanistan, Meksika ve İtalya'dan filmler yer alırken, yapay zeka temalı özel kategoride Türkiye, ABD ve Fransa'dan yapımlar yarışacak.

5. Evrensel Bilimkurgu ve Fantastik Film Festivali, 5 Mayıs'ta açılış etkinliğiyle başlayacak ve 15 Mayıs'ta Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'ndeki ödül töreniyle sona erecek.