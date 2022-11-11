Aynı evde ölü bulunan 5 Afgan hakkında yeni gelişme! Kimlikleri belli oldu

Ankara'da Afgan uyruklu kişiden bir süredir haber alamayan yakınları, polise başvurdu. Polis, akşam saatlerinde yakınlarının verdiği adresteki binanın 2'nci katında bulunan dairenin kapısını çilingire açtırarak eve girdi. Polis, girdiği evde 4 kişinin cesediyle karşılaştı. Evde yapılan araştırmada bir kişinin cesedi de elleri arkadan bağlanmış şekilde bazanın içinde bulundu. Olayın bir uyuşturucu hesaplaşması olduğu iddia edilirken, öldürülen kişilerin kimlikleri belli oldu.

Altındağ ilçesine bağlı Örnek Mahallesi'nde oturan Afgan uyruklu kişiden bir süredir haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine yapılan aramada 5 Afgan uyruklu şahsın cesedi aynı evin içerisinde bulundu.

5 KİŞİ DE BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ

Bunun üzerine olay yerine takviye polis ve sağlık ekipleri çağrıldı, binanın bulunduğu sokakta geniş güvenlik önlemi alındı. Cumhuriyet Savcısı eşliğinde ev ve çevresinde geniş çaplı araştırma başlatıldı. Yapılan ilk incelemede 5 kişinin de bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.

VALİLİK VE SAVCILIĞIN AÇIKLAMASI

Ankara Valiliği'nden olayla ilgili yapılan açıklamada, "Altındağ ilçemizde bir konutta meydana gelen ve yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen 5 şahsın ölümüyle sonuçlanan müessif olay, Cumhuriyet Savcılarımızın nezaretinde bütün boyutlarıyla soruşturulmaktadır. Olayın sebebi ve failleri belirlendikçe kamuoyuyla paylaşılacaktır" denildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada ise "10.11.2022 günü saat 19.30 sıralarında Altındağ İlçesi Örnek Mahallesinde bulunan bir adrese kendisinden haber alınamayan şahıs ihbarı üzerine gelinmiş, çilingir marifeti ile ikamete girildiğinde yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen 5 erkek şahsın kesici alet yarasıyla eks olduğu görülmüştür. Maktullerin açık kimlik bilgilerinin ve bulguların tespitine yönelik çalışmalara Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Nöbetçi Savcısı nezaretinde Adli Tıp Başkanlığı ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğünce devam edilmektedir" denildi.

YENİ BİLGİLER ORTAYA ÇIKTI

Bu gelişmelerin yanı sıra olayın nedenine ilişkin ilk bilgiler de ortaya çıktı. İddialara göre 5 Afgan uyruklu şahsın, uyuşturucu hesaplaşması nedeniyle öldürüldüğü öne sürüldü. İlerleyen günlerde konuyla ilgili resmi açıklama yapılması beklenirken, şahısların telefon görüşmelerinin de incelemeye alındığı öğrenildi.

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Öte yandan Altındağ ilçesinde öldürülen 5 Afganistan uyruklunun kimlikleri belirlendi. Elleri arkadan bağlanmış, ağzı bez parçasıyla kapatılmış olarak boğulduğu tespit edilen kişinin Asadullah Rahimy, bıçaklananların ise Sarfarz Sayaz, Habibollah Jora Khan, Abdul Halım Roozi Qul ve Abdurrahman Azizi olduğu belirlendi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Olayın yaşandığı evin, boğularak öldürülen Asadullah Rahimy tarafından kiralandığı, diğer kişilerin ise evde misafir oldukları saptandı. Afganların Göç İdaresi'nde kayıtlı olduğu, geçici olarak değişik işlerde çalıştıkları, evde boğuşma ya da kavga olduğunu gösterir dağınıklığın tespit edilmediği ve 5 kişinin üzerlerinde ev kıyafetleri bulunduğu belirlendi. Ayrıca cesetlerin, evin farklı odalarında olduğu aktarıldı. Olayla ilgili şüpheli ya da şüphelilerin tespit edilmesi için çalışmalar sürdürülüyor.