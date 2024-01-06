45 Yıl Hapis Cezalısı Tünelde Yakalandı

SİVAS'ta 12 ayrı suçtan hakkında 45 yıl yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Sezer Esetekin (30), annesinin evinin altına kazılan tünelde jandarma tarafından yakalandı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 'kasten yaralama', 'otodan hırsızlık', 'güveni kötüye kullanma', 'cinsel saldırı' ve 'çocuğun cinsel istismarı' suçlarından 12 ayrı suç kaydı ve 45 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Sezer Esetekin'in kent merkezinde annesi Ö.E.'nin evinde saklandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler Esetekin'in annesinin evine operasyon düzenledi. Operasyonda Esetekin, saklandığı evin altına kazılan tünelde yakalandı. Gözaltına alınan Sezer Esetekin, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Esetekin'in yakınları adliyede görüntü çekilmesine engel olarak basın mensuplarına saldırdı.