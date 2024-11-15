Üye Girişi
Haberler

İlaçlama nedeniyle can veren 41 günlük bebeğin ailesinden yürek yakan isyan

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de bir apartmanın ilaçlaması sonucu hayatını kaybeden 41 günlük bebeğin cenazesi, ailesi ve yakınları tarafından gözyaşları içinde toprağa verildi. Acılı dede Mustafa Kınalı, "Canımızı aldılar. Bu kullandıkları ilaç değil. Sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.

İzmir'de 4 katlı binanın en üst katında yapılan tahtakurusu ilaçlaması nedeniyle ölen Altay Toprak Kınalı için Alsancak Kahramanlar Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı.

Cenazeye, bebeğin annesi Raziye Kınalı, babası Recep Kınalı, dedesi Mustafa Kınalı, amcası Ramazan Kınalı, aile yakınları ve bölge halkı katıldı. Kınalı çifti, ayakta durmakta güçlük çekti. Recep Kınalı oğlunun tabutuna sarılıp, okşayarak gözyaşı döktü. Recep Kınalı'yı kardeşi Ramazan Kınalı teselli etmeye çalıştı. Altay Toprak'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Pınarbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"CANIMINIZI ALDILAR"

Cenazede konuşan Altay Toprak'ın dedesi Mustafa Kınalı, "Böyle bir şey olamaz. Bir evde kullanmış, tüm dairelere yayılmış. Canımızı aldılar. Bu kullandıkları ilaç değil. Böyle adalet olmaz, tarifi yok. İnsanların canına kıyıyorlar. Sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.

İlaçlama nedeniyle can veren 41 günlük bebeğin ailesinden yürek yakan isyan

TARIM İLACI KULLANILMIŞ

Öte yandan; olayda zehirlenenlerden, apartmanda yaşayan üniversite öğrencisi Gizem Umay'ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi. Olayla ilgili ilaçlama firması yetkilisi 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Şüphelilerin ilk ifadelerinde söz konusu dairede tarım ilacı kullandıklarını söyledikleri öğrenildi.

İlaçlama nedeniyle can veren 41 günlük bebeğin ailesinden yürek yakan isyan

AKILLARA URAZ VE KARYA'NIN ÖLÜMÜNÜ GETİRDİ

Altay Toprak Kınalı'nın hayatını kaybettiği olay, geçen yıl 21 Mayıs'ta Muğla'nın Bodrum ilçesinde haşereye karşı evlerinde ilaçlama şirketi tarafından yapılan ilaçlama sonrası İnci Sandık (36) ile oğlu Sezai Talha'nın 6 aylık bebeği Uraz ile kızı Karya'nın (6) hayatını kaybettiği olayı akıllara getirdi. Olayla ilgili şirket sahibinin de aralarında olduğu 2 kişi tutuklanmıştı.

İlaçlama nedeniyle can veren 41 günlük bebeğin ailesinden yürek yakan isyan
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Tekirdağ'da bir evde 15 yaşındaki iki kız çocuğu silahla vurulmuş halde ölü bulundu

İki kız çocuğu, evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

 Seçil Erzan davasına Hazine ve Maliye Bakanlığı da dahil oldu

Milyon dolarlık dolandırıcılık davasına bakanlık da dahil oldu

 Üç günde, dördüncü 'Vakit tamamdır' paylaşımı yapan MHP'den hala açıklama yok

Üç günde aynı saatte aynı paylaşım! MHP'den hala açıklama yok
Haber sunucusu sevgilisini ensesinden silahla vurup intihar etti

Haber sunucusu sevgilisi tarafından ensesinden vuruldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

MasterChef Düello kim kazandı? 15 Kasım Cuma bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 15 Kasım Cuma Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Annem Ankara dizisi nerede çekiliyor? Annem Ankara dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? MasterChef eleme adayları kim? 15 Kasım Cuma bugün kim potaya gitti? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 15 Kasım Cuma bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef karnıyarık tarifi! En güzel karnıyarık tarifi! Karnıyarık tarifi nasıl yapılır? Karnıyarık için malzemeler! Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! 15 Kasım Show TV Kızılcık Şerbeti 76. bölüm, yeni bölümde neler oldu SON BÖLÜM izle? Yalı Çapkını CANLI izle! STAR TV Yalı Çapkını yeni bölüm full HD canlı yayın izle 83. bölüm SON BÖLÜM izle 15 Kasım Cuma! Annem Ankara dizisi hangi gün, ne zaman? Annem Ankara dizisi hangi kanalda, saat kaçta? AGS içeriği nedir, kaç soru var, konular ne? Mike Tyson Müslüman mı? Mike Tyson'ın lakabı nedir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.