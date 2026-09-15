40 ülkeden gelen adli tıp ve adli bilimler uzmanları Antalya'da buluşacak

Uluslararası 21. Adli Tıp Günleri Kongresi, dünyanın farklı ülkelerinden adli tıp ve adli bilimler uzmanlarını Antalya'da buluşturacak ve "Dünyada Bağımlılık ve Bilirkişilik" başta olmak üzere alanın güncel konularını ele alacak.

Adli Tıp Kurumu (ATK) tarafından Antalya'daki Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Tesisleri'nde 21-27 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Uluslararası 21. Adli Tıp Günleri Kongresi'ne, Türkiye'nin yanı sıra 40 ülkeden adli tıp ve adli bilimler alanında uzmanlar, akademisyenler, yargı mensupları, kamu kurumlarının üst düzey temsilcileri ile uluslararası kuruluşların yöneticileri katılacak.

Kongrede, adli tıp uygulamalarının yanı sıra yapay zeka ve adli bilimler, dijital deliller ve dijital adli incelemeler, deepfake teknolojileri, yeni nesil psikoaktif maddeler ve uyuşturucuyla mücadele, adli DNA ve yeni nesil dizileme teknolojileri, kitlesel felaketlerde kimliklendirme, insan hakları, tıbbi uygulama hataları, maluliyet değerlendirmeleri, trafik kazaları ve otonom araçlar, adli psikiyatri, çocukların adli değerlendirilmesi, adli patoloji, adli radyoloji, virtopsi, adli bilimlerde kalite ve standardizasyon ile uluslararası işbirliği gibi güncel konular ele alınacak.

"Ülkemizin ve dünyanın önde gelen adli tıp ve adli bilimler uzmanları Antalya'da buluşacak"

ATK Başkanı Dr. Hızır Aslıyüksek, AA muhabirine, Adli Tıp Kurumunun yaklaşık iki asırdır Türkiye'de bilirkişi hizmeti sunduğunu, 1917 yılından itibaren de Adalet Bakanlığına bağlı olarak hizmet verdiğini söyledi.

Şu an kurumda yaklaşık 1000 adli tıp uzmanı ve toplam 3 bin 500 personel bulunduğunu belirten Aslıyüksek, kurumun 2025 yılında 966 bin, 2026 yılının ilk 6 ayında ise 506 bin dosyayı sonuçlandırdığını kaydetti.

Aslıyüksek, İstanbul'da 6 bin, Türkiye genelinde de yıllık ortalama 30 bin otopsi işlemi yapıldığını ve adli mercilere bildirildiğini, kurumun 81 ilde 16 grup başkanlığıyla hizmet verdiğini dile getirdi.

Adli Tıp Kurumunun dünyada önde gelen kurumlar arasında olduğunu anlatan Aslıyüksek, Birleşmiş Milletlerin uyuşturucuyla ilgili yaptığı bir araştırmada, incelenen 17 laboratuvar arasında uyuşturucuyla ilgili toksikoloji laboratuvarları açısından Adli Tıp Kurumunun dünyada ilk üçte yer aldığının bildirildiğini ifade etti.

Dr. Aslıyüksek, son zamanlarda uyuşturucuyla mücadele konusunda Adli Tıp Kurumunun önemli bir görev ifa ettiğini, Türkiye'de yaklaşık 400 bin cezaevi hükümlüsünün üçte birinin uyuşturucu suçlarından dolayı cezaevinde bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yüzden hem dünyada hem ülkemizde uyuşturucuyla mücadele konusunda Adli Tıp Kurumu olarak biz de Uluslararası 21. Adli Tıp Günlerinin ana temasını 'Dünyada Bağımlılık ve Bilirkişilik' olarak belirledik. 21-27 Eylül arasında Antalya ATGV Sosyal'de yaklaşık 40 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilecek etkinlikte 127'si yerli, 48'i yabancı konuşmacı yer alacak. Ülkemizin ve dünyanın önde gelen adli tıp ve adli bilimler uzmanları Antalya'da buluşacak." diye konuştu.

Kongrede 7 gün boyunca 28 oturum düzenleneceğini belirten Aslıyüksek, "125 panelist dünyadaki son gelişmeleri tartışacak, Türkiye'deki yeni adli tıp ve adli bilimler uzmanları ile adli tıp uzmanlık eğitimi öğrencileri de bu tartışmalara katılarak son gelişmeleri dinleyecek." dedi.

"İlk kez bu kadar geniş çaplı bir kongre düzenlemekteyiz"

Aslıyüksek, kongreye yargı mensuplarının da katılacağını kaydederek, "Ayrıca Yargıtay üyelerimiz, her daireden en az bir üye ve daire başkanı olmak üzere Danıştay üyelerimiz, Anayasa Mahkemesi üyelerimiz, hukuk ve tıp fakültesi adli tıp ana bilim dalları hocalarımız ile dünyadaki son gelişmeleri Antalya'da bir hafta boyunca tartışacağız." dedi.

Kongrede 23 bilimsel ve 5 sözlü bildiri oturumu olmak üzere toplam 28 oturum yapılacağını aktaran Aslıyüksek, "Dünyada bağımlılık ve bilirkişilik, adli toksikoloji ve bilirkişilik, insan hakları ve adli bilimler, adli travmatoloji, adli trafik, dünyada adli tıp ve adli bilimler, kitlesel felaketlerde adli tıp hizmetleri, adli genetik, adli bilişim, adli patoloji, Türk Devletleri Teşkilatı bünyesindeki adli tıp ve adli tıp kurumu ve adli bilim kurumlarındaki son gelişmeler, adli belge inceleme, adli radyoloji, sağlık hukuku, maluliyet, adli psikiyatri ve adli tıp uzmanlık eğitimiyle, yapay zeka ile ilgili dünyadaki son gelişmeleri bu 28 oturumda tartışacağız." ifadelerini kullandı.

Aslıyüksek, kongrenin Türkiye'de yapılmasının önemli olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Bu kongrenin, bugüne kadar Türkiye'de adli tıp ve adli bilimler alanındaki ülkemizin ev sahibi olduğu en geniş çaplı bir kongre olma hüviyeti var. Asya'dan, Avrupa'dan, Afrika'dan, Avustralya'dan ve Amerika'dan 5 farklı kıtadan toplam 40 ülke katılmakta. Bu oturumlarda dünyadaki en iyi adli bilimler ve adli tıp uzmanlarını Antalya'ya getirerek, ülkemizdeki adli tıp, adli bilimler alanındaki tüm genç ve yeni uzmanlarla buluşturmayı hedefliyoruz. İlk kez bu kadar geniş çaplı bir kongre düzenlemekteyiz. Bugün itibarıyla 831 kişi katılımcı olarak katılmakta. Ayrıca TÜBİTAK'tan, Sağlık Bakanlığı'ndan yaklaşık 50 üniversitemizin hocalarından, ayrıca Jandarma Kriminal Başkanlığı, Polis Kriminal Başkanlığının uzmanları ile diğer kurumlar katılmakta."

Anadolu Ajansının (AA) kongrenin iletişim sponsoru olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Aslıyüksek, AA'nın kongreyi Türkiye'ye ve dünyaya 13 farklı dilde duyuracağını söyledi.

Aslıyüksek, 40 ülkeden misafirlerin de AA aracılığıyla farklı dillere ulaşmasının sağlanacağını belirterek, bu katkısından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA