4. Kazan Küresel Gençlik Zirvesinde yeni medya ve yapay zekanın eğitime etkisine dair oturum

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen 4. Kazan Küresel Gençlik Zirvesi kapsamında "Yeni medya ve yapay zeka geleneksel eğitim kurumlarının yerini alacak mı? Dijitalleşme çağında nasıl ayakta kalınır?" başlıklı bir oturum düzenlendi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu 4. Kazan Küresel Gençlik Zirvesi kapsamında Next Level Group ve Vantom Kreatif Yönetmeni ve sosyal medya influencerı Zinealabidine A. Ulkarem Kadhem Alabodi'nin moderatörlüğünde düzenlenen oturuma, Mısır'dan iSchool Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Muhammed Gawish, Özbekistan'dan Ziyo Forum Bilimsel ve Eğitimsel Kalkınma Uluslararası Fonu Basın Sözcüsü Sirojiddin Bozarov, Rusya'dan Halkla İlişkiler Ajansı INETICA'nın yönetici ortağı Anton Pashkov ve Rusya'daki Tacikistan Genç Öğrenci Topluluğu Başkanı Dilovar Boboev konuşmacı olarak katıldı.

Zirve kapsamındaki "Yeni medya ve yapay zeka geleneksel eğitim kurumlarının yerini alacak mı? Dijitalleşme çağında nasıl ayakta kalınır?" oturumda konuşan Gawish, yapay zekanın geleneksel eğitimin yerini alıp almayacağının yeni bir gündem konusu olmadığına işaret ederek, matbaanın ve elektronik medyanın ortaya çıkması gibi tüm yeniliklerin eğitimi etkilemeye başladığını dile getirdi.

İnsanların matbaa bulunana kadar el yazması kitaplar kullandığını, sonrasında radyonun ve çeşitli telekomünikasyon araçlarının ortaya çıktığını anlatan Gawish, "Öğretmenler şu anda evlerinde bile kalabilir ve binlerce öğrenciye canlı yayın yapabilir." dedi.

Gawish, çeşitli elektronik ortamları denediklerini ve eğitim sürecinde teknolojilerin etkili olduğunu kaydederek, "Herkes bu videolara erişebilir, onları kullanabilir, onlardan öğrenebilir ve kendilerini geliştirip eğitebilir. Şu anda insanların yüzde 17'si bu videoları izleyerek öğreniyor." ifadelerini kullandı.

"Yapay zeka geleneksel eğitimle rekabette değil"

Bozarov da son iki yılda yapay zeka alanında büyük gelişmeler yaşandığına ve ortaya çıkan çoğu önemli aracın birçok sektörde avantaj sağladığına işaret ederek, "Yapay zekanın geleneksel eğitimle bir rekabet içinde olmadığını unutmamalıyız. Bu iki bileşen arasında derin bir işbirliği geliştirmemiz önemli." diye konuştu.

Medya ve yapay zekanın ülkenin kalkınmasına yardımcı olduğunu kaydeden Bozarov, insanların kaliteli bir eğitim alabilmek için büyük bütçelere ihtiyaç duyduğunu ancak şu anda ücretsiz şekilde öğrenme fırsatı bulabileceklerini dile getirdi.

Bozarov, Özbekistan'da yapay zekanın entegre olabileceği çeşitli platformlar kurduklarını anlatarak, yapay zekayla yapılacak işlerin daha iyi anlaşılabileceğini ve daha iyi performans gösterebileceğini söyledi.

Eleştirel düşünme, ekip çalışması, beyin fırtınası ve topluluk önünde konuşma gibi etmenlerin geleneksel kurumlarda yer aldığını ve bunların sosyalleşme için önemli olduğunu belirten Bozarov, "Üniversiteler dersler hakkında değil, bağlantı kurma, dostluk, yeni insanlarla tanışma ve gelenekler hakkında." dedi.

"Yapay zeka doğru yönde kullanıldığında asistan"

Bozarov, öte yandan insan faktörünün de farklı olduğunu çünkü yapay zekanın duyguları ya da bağlılığı olmadığını kaydederek, "Yapay zeka doğru yönde, doğru yerde ve anda kullanıldığı takdirde bir asistan." dedi.

Pashkov da eğitimli, analitik düşünme ve üretici becerileri olan bir insanın aksine yapay zekanın sadece dijital alanda mevcut büyük verileri analiz edebileceğini söyledi.

Yapay zekanın yeni bir şey oluşturmadığına dikkati çeken Pashkov, küresel internet ağında bulunan dijital verilen teyit edilmeyen bilgileri de içerdiğine işaret etti.

Pashkov, televizyon ortaya çıktığında gazete ve radyonun bir süre sonra ortadan kaybolacağı şeklinde söylemler olduğunu ancak bunun gerçekleşmediğini belirterek, internetin de televizyonun yerini alacağının söylendiğini ancak bunun da henüz olmadığını dile getirdi.

Yapay zekaya körü körüne inanılmamalı

Yapay zekanın sunduğu her şeye körü körüne inanılmaması gerektiğinin altını çizen Pashkov, eğitim alanında başarılı kurumların ve üniversitelerin adaptasyon sağlaması ve yapay zeka faktörünü değerlendirmesi gerektiğini dile getirdi.

Pashkov, üniversitelerin bu alanda programlar geliştirmeleri gerektiğini kaydederek, yapay zekanın profesörleri motive edeceğini ve yenilikçi olmak zorunda bırakacağını aktardı.

Yapay zekanın eleştirel düşünme becerisi olmadığını, büyük verileri analiz etse de gerçek ile yalan arasında ayrım yapamadığını vurgulayan Pashkov, "Yapay zeka sadece adapte olmamız gereken bir yardım ve asistan ancak ona tamamen güvenmemeliyiz." ifadesini kullandı.

Boboev de yapay zeka olsa da insanların hala var olduğunu ve birbirlerine ihtiyaç duyduklarını kaydederek, bunun sadece eğitimle ilgili olmadığına işaret etti.

Yapay zekaya adapte olunması gerektiğini ve bilginin bu dönemde her yerde yer aldığını belirten Boboev, gelişmek için ileri teknolojilere ve yapay zekaya adapte olunması gerektiğini dile getirdi.

Boboev, yapay zeka platformlarına doğru bilgiler sağlanması gerektiğine de dikkati çekti.