Dünya liderlerini mest eden Türk yemeklerini kimin hazırladığı ortaya çıktı: İki Michelin yıldızı var

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında liderler onuruna verilen resmi gala yemeğinin menüsü, iki Michelin yıldızlı şef Fatih Tutak tarafından hazırlandı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen gala yemeğine, NATO'nun 32 üye ülkesinin liderleri, davetli devlet başkanları ve üst düzey heyetler katıldı.

TÜRKİYE'NİN GASTRONOMİ MİRASINI DÜNYA LİDERLERİYLE BULUŞTURDU

Türk mutfağını uluslararası alanda temsil etmeyi kariyerinin merkezine alan Tutak, 36. NATO Liderler Zirvesi'nin resmi gala yemeğinde Türkiye'nin gastronomi mirasını dünya liderleriyle buluşturdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tutak, gala yemeğine ilişkin değerlendirmesinde şunları kaydetti:

"Böylesine özel bir sofrada Türk mutfağını temsil etmek bizim için büyük bir onurdu. Bu menüde Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen ürünleri, üretici emeğini ve mutfak hafızamızı çağdaş bir dille anlatmak istedik. Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşen bu önemli buluşmanın bir parçası olmak bizim için çok değerliydi."

DÜNYA LİDERLERİNE TÜRK LEZZETLERİ SUNULDU

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald J. Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin de aralarında bulunduğu liderlere Türk mutfağının köklü mirasını yansıtan özel bir gala menüsü sunuldu.

Sunulan menü, Anadolu'nun bölgesel ürün çeşitliliğini, yerel üreticilerle kurulan iş birliklerini ve Türk mutfağının köklü hafızasını merkeze aldı. Geleneksel Türk lezzetleri, çağdaş teknikler ve zarif sunumlarla yeniden yorumlanarak konuklara takdim edildi.

HAFTALAR SÜREN HAZIRLIK

Haftalar süren hazırlık sürecinin ardından oluşturulan menü, geleneksel Türk mutfağının karakterini çağdaş bir teknik anlayışla bir araya getirdi. Ürün seçiminden tabakların kurgusuna kadar her aşamayı bizzat yöneten Tutak, menüyü mevsimsellik, yerel üretim ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda hazırladı.

Menüde kullanılan ürünlerin önemli bir bölümü Türkiye'nin farklı bölgelerindeki üreticilerden tedarik edildi. Böylece gala yemeği, yalnızca resmi bir davet menüsü olmanın ötesine geçerek Türkiye'nin ürün çeşitliliğini, mutfak kültürünü ve üretici emeğini temsil eden bir gastronomi anlatısına dönüştü.

İŞTE O ZENGİN MENÜ

Menüde taş fırında pide, Trabzon tereyağı ve Hizan karakovan balı, zeytinyağlı sebze bayıldı ve yanık Denizli yoğurdu, deniz levreği ve tarama, Urla sakız enginarı ile Tokat asma yaprağı, kuzu göbeği mantarlı firik bulguru, dana kaburga tandır, yanık Trabzon tereyağı ve patlıcan, mantı ile tütsülenmiş Ayaş domates salçası, "milk baklava", Antep fıstığı köpüğü ve bergamot ile Maraş dondurması yer aldı.