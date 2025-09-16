310 Kilogram Ağırlığındaki Barış Yıldırım'ın Cenazesi Asansörle Çıkarıldı

Haberler

Denizli'de tüp mide ameliyatı sonrası taburcu olan Barış Yıldırım, Aydın'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Cenazesi, evinin penceresinden eşya taşıma asansörüyle çıkarıldı.

Denizli'de tüp mide ameliyatı sonrası hastaneden taburcu olan ve Aydın'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 310 kilogram ağırlığındaki Barış Yıldırım'ın cenazesi, evinin penceresinden eşya taşıma asansörüyle çıkarıldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yatağa bağımlı yaşayan 49 yaşındaki Barış Yıldırım, temmuz ayında Denizli'de geçirdiği tüp mide ameliyatının ardından hastaneden taburcu edildi.

Aydoğdu Mahallesi 349 Sokak'taki evinde fenalaşan Yıldırım, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Yıldırım'ın cenazesi, apartmanın merdivenlerinden indirilmeyince evinin penceresinden eşya taşıma asansörüyle çıkarıldı.

Nazilli Devlet Hastanesi morguna götürülen cenazenin Eğriboyun Mezarlığı'nda ikindi namazı sonrası toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Mustafa Çelik - Güncel
