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Muhtarlık pusulasını broşür sanan vatandaşlar zarfa koymayıp eve götürdü

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Dün yurt genelinde gerçekleştirilen yerel seçimlerde adayların fazlalığı ve oy pusulalarının sayıca çok oluşu seçmenlere zor anlar yaşattı.

KABİNLERDE YOĞUNLUK YAŞANDI

Özellikle megakent İstanbul'da birbirinden uzun 4 oy pusulasını zarflara yerleştirmekte güçlük yaşayan vatandaşlar kabinlerde uzun vakitler harcarken, yaşanan durum sınıflarda kuyruklar oluşmasına neden oldu.

Muhtarlık pusulasını broşür sanan vatandaşlar zarfa koymayıp eve götürdü

MUHTARLIK PUSULALARI DİKKATLERDEN KAÇTI

31 Mart seçimlerine damga vuran olaysa muhtarlık pusulalarıyla ilgiliydi. Seçmenlerin sandık görevlilerince yönlendirildikleri kabinde masanın ön tarafında yan yana dizili olan pusulalar çoğu vatandaşın dikkatinden kaçtı.

Muhtarlık pusulasını broşür sanan vatandaşlar zarfa koymayıp eve götürdü

KATLAYIP EVLERİNE GÖTÜRMÜŞLER

Ellerindeki pusulaları mühürleyip zarfa yerleştiren çok sayıda seçmenin muhtarlık pusulalarını fark etmedikleri sosyal medyada yapılan paylaşımlarla ortaya çıkarken, birçok vatandaşın muhtar adaylarına ait pusulaları reklam broşürü sanıp masada bıraktıkları, hatta zarfa koymak yerine katlayıp evlerine götürdükleri öğrenildi.

Sosyal medyada konuyla ilgili çok sayıda paylaşım yapılırken, o tweetlerden bazıları ise şu şekilde;

Muhtarlık pusulasını broşür sanan vatandaşlar zarfa koymayıp eve götürdü

Muhtarlık pusulasını broşür sanan vatandaşlar zarfa koymayıp eve götürdü

Muhtarlık pusulasını broşür sanan vatandaşlar zarfa koymayıp eve götürdü

Muhtarlık pusulasını broşür sanan vatandaşlar zarfa koymayıp eve götürdü

Muhtarlık pusulasını broşür sanan vatandaşlar zarfa koymayıp eve götürdü

Muhtarlık pusulasını broşür sanan vatandaşlar zarfa koymayıp eve götürdü

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Güncel Haberler

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