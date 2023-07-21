30 yıl önce ABD'li çifte evlatlık verilen Armağan, Türkiye'ye gelip ailesini buldu

ADANA'da ailesi tarafından 30 yıl önce İncirlik'te görev yapan ABD'li bir aileye kız kardeşiyle birlikte evlatlık verilen Armağan Rice (35), çok uzun süre sonra ailesini aramak için Türkiye'ye geldi.

ADANA'da ailesi tarafından 30 yıl önce İncirlik'te görev yapan ABD'li bir aileye kız kardeşiyle birlikte evlatlık verilen Armağan Rice (35), çok uzun süre sonra ailesini aramak için Türkiye'ye geldi. Anne ve babasının öldüğünü öğrenen Armağan Rice, amcası, halaları ve ablasıyla buluştuktan sonra ABD'ye dönmek yerine Türkiye'de kalmayı tercih etti. Vücudundaki Atatürk, Türk bayrağı, Mehmetçik ve kurt dövmeleriyle dikkat çeken Rice, " Türkiye'de doğdum ve Türkiye'de öleceğim" dedi.

Mersin'de 1988 yılında doğan Armağan Say ve ailesi, bir süre sonra Adana'ya taşındı. Armağan, annesi ve teyzesi tarafından 1993 yılında Adana İncirlik Üssü'nde görevli ABD'li Rice ailesine, kendisinden 1 yaş küçük kız kardeşiyle birlikte evlatlık verildi. Kendisini evlatlık alan çiftin görevini tamamlamasıyla ABD'ye götürülen Armağan ile kız kardeşine yeni kimlik çıkartıldı. Yeni ailesi, 14 yaşındayken Armağan Rice'a kız kardeşiyle birlikte Türkiye'den evlatlık alındıklarını söyledi.

Rice, koluna yaptırdığı Atatürk, Türk bayrağı Mehmetçik ve kurt dövmesini de gösterdi. Armağan Rice, ABD'deki babası Donald Rice ve annesi Andrea Horning'in hayatta olduğunu, yalnızca üvey annesiyle görüşmeye devam ettiğini söyledi.