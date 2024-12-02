3. Uluslararası Türkiyat Kongresi Bakü'de Başladı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Türkiyat Enstitüsü tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Türkiyat Kongresi başladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) destekleri, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi (AMİA) ve Özbekistan Mukimiy Adına Hokand Devlet Pedagoji Enstitüsü işbirliğinde organize edilen kongrenin açılışı AMİA Yönetim Kurulu yerleşkesinde gerçekleştirildi.

Kongrenin açılış törenine AMİA Başkanı Prof. Dr. İsa Habibbeyli, Karabağ Üniversitesi Rektörü Doç.Dr. Şahin Bayramov, TİKA Orta Asya ve Kafkaslar Daire Başkanı Ali Özgün Öztürk ve ÇAKÜ Türkiyat Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Abdulselam Arvas katıldı.

Etkinlikte Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ve Özbekistan'ın Bakü Büyükelçisi Bahrom Aşrafhanov da yer aldı.

AMİA Başkanı Prof. Dr. Habibbeyli, Türk dünyası sevdalısı bilim insanlarının bir araya geldiği kongrenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Habibbeyli, 1. Türkoloji Kongresinin de 1926'da, şimdi AMİA Yönetim Kurulu yerleşkesi olarak kullanılan binada yapıldığını hatırlatarak tüm katılımcılara başarılar diledi.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Bağcı da ilk Türkoloji Kongresi'nin 98 yıl önce yapıldığı salonda böyle bir etkinliğin düzenlenmesinin anlamlı olduğunu ve Türkoloji Kongresi'nin 100. yılının da aynı salonda kutlanacak olmasının heyecanını yaşadıklarını ifade eden Bağcı, Türkiye'nin bu etkinliğe geniş katılım sağlayacağını ve güçlü destek vereceğini belirtti.

Bağcı, Türkiyat araştırmalarında öncülüğü bir Batılı'nın yapmasının "en büyük" acı olduğunu vurgularken, "Geçtiğimiz yüzyılda Türk dünyasında yapılan çalışmalar bizim ayrı bir gurur kaynağımız oldu. Kendi tarihimizi, kültürümüzü Türkler'e ilişkin ne varsa yine bir Türk bakışıyla okumak ve bir Türk'ü ancak Türk'ün tanıtabileceğini inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

2026'da yapılacak Türkoloji Kongresi'nin geniş katılımlı olması gerektiğini kaydeden Bağcı, "Macaristan ve KKTC olmadan bu kongre eksik kalır. 100. yılında Macaristan, KKTC, Türkmenistan ve diğer tüm Türk yurtları kongrede inşallah olacaktır." ifadelerini kullandı.

ÇAKÜ Türkiyat Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Arvas, kongrenin 2024 İslam Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen Şuşa şehrine armağan edildiğini belirtti.

Arvas, Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkelerine mensup bilim adamlarının katıldığı kongrede Endülüs'ten Şuşa'ya, Balkanlardan Sibirya'ya kadar somut ve somut olmayan bildirilerin sunulacağını kaydetti.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen "Türk Dünyasında Milli Kimlik ve Kültürel Miras" başlıklı 3. Uluslararası Türkiyat Kongresi 'yle başta Azerbaycan'ın Şuşa şehri olmak üzere, Türk ve İslam medeniyetinin teşekkülü için önem arz eden kültür merkezlerinin milli kimlik inşası ve kültürel mirasın korunmasındaki rolüne dikkat çekilmesi amaçlanıyor.

Dil, edebiyat, folklor, kültür, tarih, sanat, siyaset bilimi, sosyal politika ve göç çalışmaları, sosyoloji, ekoloji, uluslararası ilişkiler gibi alanlarda yaklaşık 100 akademik sunumun yapılacağı kongre 4 Aralık'a kadar sürecek.