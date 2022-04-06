3 kadının itfaiye aracı kullandığı görüntülere ilişkin davada beraat kararı

İZMİR (DHA) - İZMİR Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Toros Yangın ve Doğal Afet Eğitim Merkezi'nde 3 kadından 1'inin itfaiye aracını kullandığı, diğer 2'sinin ise araca tutunarak yolculuk yaptığı görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından açılan davada karar çıktı. Aracı kullanan kadın ile ona izin verdikleri öne sürülen 2 itfaiye personeli beraat etti.

Olay, 30 Mayıs 2021 tarihinde Konak ilçesi Toros Mahallesi'nde meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait Toros Yangın Eğitim Merkezi'ne gelen Saniye Kılıç (27) itfaiye aracının direksiyonuna geçip kullandı. Makbule Özgün Kılıç ile Makbule İnce de aracın arkasına tutunarak yolculuk yaptı. O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşılınca tepki yağdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İfadelerin alınmasının ardından mütalaasını veren savcı, sanıkların beraatini talep etti. Kararını açıklayan mahkeme, sanıkların üzerine atılı suçun yasal unsurlarının oluşmaması nedeniyle ayrı ayrı beraatlerine karar verip, duruşmayı bitirdi.