3 çocuk annesinin ölümünde 16 yaşındaki sürücüye 6 yıla kadar hapis istemi

KARABAĞLAR, İZMİR (DHA) - İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, yürürken düştüğü gerekçesiyle yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ve daha sonra komşusunun oğlu M.K.C.'nin (16) otomobille çarptığı ortaya çıkan Emine Deniz'in (63) ölümüyle ilgili iddianame hazırlandı. İddianamede M.K.C.'nin, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapsi istendi.

Olay, 22 Eylül 2021'de Karabağlar ilçesinde meydana geldi. 3 çocuk annesi Emine Deniz, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yürürken düştüğü belirtilen Deniz, hastanede tedaviye alındı. Sağlık durumu ağır olan Deniz, polise verdiği ilk ifadede yolda yürürken düştüğünü söyledi ancak doktorlar, vücudunda çok fazla kırık olunca düşmeye bağlı yaralanmış olamayacağını belirtti. Bunun üzerine kızları, Emine Deniz'le konuştu. Deniz, komşusunun oğlu M.K.C.'nin, otomobille geri manevra yaparken çarpıp, kendisini duvara sıkıştırdığını ve annesi S.C. kendisini tehdit ettiği için de olayı kimseye anlatamadığını söyledi. Emine Deniz, kazadan 32 saat sonra yaşamını yitirdi. Deniz'in eşi ve çocuklarının şikayeti üzerine soruşturmayı derinleştiren polis, kazaya neden olan M.K.C.'yi gözaltına aldı. Suçunu itiraf eden M.K.C., ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis, M.K.C.'nin annesi S.C.'nin de 'tehdit' iddiasıyla ifadesine başvurdu.